O navegador Aloha lança a campanha de ativação de marca "Não é hora de dados" no Brasil

LIMASSOL, CYPRUS, CYPRUS, October 20, 2023 / EINPresswire.com / -- O navegador Aloha , campeão em privacidade online e da liberdade do usuário, está animado em anunciar sua campanha de ativação de marca no Brasil, intitulada "Não é hora de dados". Esta campanha criativa tem como objetivo reforçar a importância da privacidade online e destacar como o Aloha protege os usuários contra vazamentos de dados.A ideia criativa"Não é hora de dados" quer mostrar de uma forma humorada aqueles momentos íntimos e inesperados, que devem permanecer privados e não serem compartilhados involuntariamente com o mundo. Esta campanha chama a atenção para a questão crítica da privacidade online, destacando cenários em que compartilhar dados pessoais seria tão desconfortável e espantoso quanto compartilhar esses momentos íntimos.Cada conceito nesta campanha gira em torno de situações engraçadas e constrangedoras da vida, deixando claro que algumas coisas devem permanecer privadas. Ao utilizar exemplos engraçados e relacionáveis, o Aloha transmite uma mensagem forte: seus dados online devem ser mantidos tão privados quanto esses momentos constrangedores e íntimos da vida.Por que o Brasil?O Brasil é conhecido por sua cultura vibrante, e o uso da internet no país continua crescendo rapidamente. Ao escolher o Brasil como o ponto de partida para esta campanha, o Aloha tem como objetivo alcançar uma audiência grande e diversificada. A campanha se alinha perfeitamente com o espírito brasileiro de abraçar o humor, a criatividade e o entusiasmo pela vida."Embora o Aloha seja um navegador global de privacidade, estamos animados em direcionar nossa atenção para campanhas de marketing divertidas, criativas e impactantes, incluindo o Brasil, onde podemos interagir com novos e atuais clientes, mantendo a presença online segura e protegida", disse Andrew Frost, fundador do Aloha.Como a campanha funcionaA campanha "Não é hora de dados" terá duração de dois meses, criando um burburinho nas redes sociais. O Aloha irá colaborar com micro-influenciadores nacionais nas redes sociais que irão conscientizar sobre a importância da privacidade online, compartilhando a mensagem criativa da campanha. Além disso, como sinal de apreço, o Aloha dará acesso ao Premium a participantes selecionados.Essa envolvente campanha, não apenas busca entreter, mas também educar os brasileiros sobre a importância de proteger seus dados online. Usando cenários relacionáveis e divertidos, o Aloha espera transmitir a mensagem de que a privacidade é importante e que baixar e usar o Aloha ajuda a alcançá-la.Sobre nósDesde 2016, o navegador Aloha, com sede em Chipre, tem se dedicado a tornar a liberdade e privacidade digital acessíveis a todos. Através de seu navegador privado desenvolvido inicialmente para dispositivos móveis, o Aloha oferece uma experiência de usuário fluida e intuitiva, proporcionando fácil acesso a conteúdo online a qualquer momento e em qualquer lugar.O produto principal do Aloha é o seguro e privado navegador Web3, que inclui gratuitamente uma VPN criptografada e ilimitada, sem registros, um bloqueador de anúncios integrado (AdBlock), recursos aprimorados de privacidade como guias bloqueadas por biometria, um poderoso gerenciador de downloads e um reprodutor de mídia com suporte nativo a vídeos em realidade virtual (RV).A carteira cripto (Aloha Crypto Wallet) estende a privacidade e a acessibilidade do Aloha para o mundo dos pagamentos Web3, permitindo que os usuários comprem, vendam e gerenciem criptomoedas diretamente do aplicativo Aloha. Ela é capaz de integrar-se a uma variedade de redes, incluindo Polygon e Ethereum, e oferece recursos como histórico avançado de transações e verificação de tokens/NFT.O Aloha está atualmente disponível para Windows, iOS e Android, com milhões de usuários em todo o mundo.Saiba mais em www.alohabrowser.com