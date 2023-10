eXp Realty met en lumière les meilleurs agents lors d'EXPCON 2023

BELLINGHAM, État de Washington, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, cabinet de courtage immobilier le plus axé sur les agents de la planète (« the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ »), et filiale principale d'eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a reconnu les 39 meilleurs agents et équipes lors d'EXPCON 2023, conférence annuelle de la société.

Se déroulant à Las Vegas du 2 au 5 octobre, EXPCON 2023 est le rassemblement exclusif par la société des plus grands professionnels de l'immobilier au monde. L'événement de cette année s'est axé sur l'innovation et l'emploi de l'intelligence artificielle pour stimuler les affaires.

Glenn Sanford, fondateur et PDG d'eXp Realty, ainsi que Michael Valdes, directeur de la croissance, et Leo Pareja, directeur stratégique, ont fièrement reconnu les remarquables contributions et accomplissements de production de 39 agents et équipes d'eXp Realty en 2022. Ces agents exceptionnels ont été reconnus à travers diverses catégories, comprenant les meilleurs individus et équipes en termes de nombre d'entités de transaction, de revenus de commissions bruts (gross commission income, GCI) et de volume aux États-Unis, au Canada et dans le monde.

« Le succès, ce n'est pas qu'une personne ou une entreprise. Le succès, c'est créer une communauté d'entraide qui permet à chacun d'atteindre son plein potentiel », a déclaré M. Sanford. « Je suis extrêmement fier de mettre à l'honneur ce groupe d'agents exceptionnel pour leur remarquable travail l'année dernière. En tant que cabinet de courtage le plus axé sur les agents de la planète, nous nous concentrons pleinement sur le soutien de nos agents. Je parle pour toute la communauté eXp quand je remercie et félicite ces individus pour leurs incroyables accomplissements et contributions. »

Les lauréats sont :

Meilleurs individus en termes de nombre d'entités de transaction, États-Unis #1 – John Scalia, Floride #2 – Charles « Chuck » Williamson, Wilson, Caroline du Nord #3 – Sheryl Houck, Floride

Meilleurs individus en termes de nombre d'entités de transaction, Canada #1 – Mark Verzyl, Alberta #2 – Shannon Runcie, Saskatchewan #3 – Rachel Vanderveen, Alberta

Meilleurs individus en termes de nombre d'entités de transaction, monde #1 – Christopher Abraham - Grande-Bretagne, Royaume-Uni #2 – Claire Bilton - Grande-Bretagne, Royaume-Uni #3 – Mark Buchanan - Grande-Bretagne, Royaume-Uni

Meilleurs individus en termes de GCI, États-Unis #1 – John Scalia, Floride #2 – Soomin Kim, Austin, Texas #3 – Charles « Chuck » Williamson, Wilson, Caroline du Nord

Meilleurs individus en termes de GCI, Canada #1 – Rachel Vanderveen, Alberta #2 – Zhe Geng, Colombie-Britannique #3 – Mark Verzyl, Alberta

Meilleurs individus en termes de CGI, monde #1 – Leigh Martinuzzi, Australie #2 – Christopher Abraham, Grande-Bretagne, Royaume-Uni #3 – Bjorn Kunzel, Australie

Meilleurs individus en termes de GCI, eXp Commercial Yoshimi Asano, Texas

Meilleurs individus en termes de volume, États-Unis #1 – John Scalia, Floride #2 – Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Bothell, Washington #3 – Chad Hetherman, Huntersville, Caroline du Nord

Meilleurs individus en termes de volume, Canada #1 –Rachel Vanderveen, Alberta #2 – Zhe Geng, Colombie-Britannique #3 – Mark Verzyl, Alberta

Meilleurs individus en termes de volume, monde #1 – Christopher Abraham, Grande-Bretagne, Royaume-Uni #2 – Thomas Howe, Grande-Bretagne, Royaume-Uni #3 – Claire Bilton, Grande-Bretagne, Royaume-Uni

Meilleures équipes en termes de volume, États-Unis #1 – The Short Term Shop, 15 marchés #2 – #TEAMFAST, Bay Area, Californie #3 – Beer Home Team, Californie du Sud

Meilleures équipes en termes de volume, Canada #1 – Affinity Real Estate, Ontario #2 – The Jennifer Jones Team, Ontario #3 – Infill Hub Group, Alberta

Meilleures équipes en termes de volume, monde #1 – Consultan, Portugal #2 – One Sixteen Group, Porto Rico #3 – Nuno Venceslau - Luxury Real Estate, Portugal

Meilleures équipes en termes de nombre d'entités de transaction, États-Unis #1 – The Short Term Shop, 15 marchés #2 – #TEAMFAST, Bay Area, Californie #3 – Mark Z Home Selling Team, Metro Detroit, Michigan

Meilleures équipes en termes de nombre d'entités de transaction, Canada #1 – Atkinson Team, Alberta #2 – Infill Hub Group, Alberta #3 – Affinity Real Estate, Ontario

Meilleures équipes en termes de nombre d'entités de transaction, monde #1 – James Conyers Team, Afrique du Sud #2 – Consultan, Portugal #3 – One Sixteen Group, Porto Rico

Meilleures équipes en termes de GCI, États-Unis #1 – The Short Term Shop, 15 marchés #2 – #TEAMFAST, Bay Area, Californie #3 – Beer Home Team, Californie du Sud

Meilleures équipes en termes de GCI, Canada #1 – Affinity Real Estate, Ontario #2 – The Jennifer Jones Team, Ontario #3 – Atkinson Team, Alberta

Meilleures équipes en termes de GCI, monde #1 – One Sixteen Group, Porto Rico #2 – Team Arnaud Motreff Immobilier, France #3 – Consultan, Portugal

Débutants de l'année eXp Realty : Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Washington Monde : Monica Rodriguez Garcia, Porto Rico eXp Canada : Jake Nicolle, Ancaster, Ontario eXp Commercial : Sarah Cooley, Caroline du Nord et du Sud

Mentor de l'année Brett Bonner, Washington

ICÔNE de l'année Michael Weisman, fondateur et chef d'équipe de la Real Property Team d'eXp Realty à Portland, Maine

Prix du philanthrope Jeffrey Buettner Luna Mariah Dietz, Oregon

Action humanitaire de l'année Jon Pugh, Californie

Femme d'influence Veronica Figueroa, Floride





