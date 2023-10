Novotech ernennt Dr. Judith Ng-Cashin zum Chief Medical Officer zur Ausweitung globaler medizinischer Dienstleistungen

BOSTON, Oct. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Biotech-Auftragsforschungsinstitut mit globalen Umsetzungsmöglichkeiten, gab heute die Ernennung von Dr. Judith Ng-Cashin zum Chief Medical Officer (CMO) bekannt.



Erfahren Sie hier mehr über Dr. Judith Ng-Cashin

Dr. Ng-Cashin, die 20 Jahre internationale Erfahrung in der Pharma-, Biotech- und CRO-Branche mitbringt, darunter auch als CMO, wird in den USA ansässig sein und das globale Medical Services Team von Novotech leiten.

Laut Dr. John Moller, CEO von Novotech, ist die Ernennung einer so hochkarätigen medizinischen Führungskraft wie Dr. Ng-Cashin ein bedeutender Fortschritt für Novotech und seine Biotech-Kunden.

„Dr. Ng-Cashin wird unsere multiregionale Spätphasenstrategie vorantreiben und die hohe Qualität der medizinischen Dienstleistungen für unsere Kunden und Patienten sicherstellen. In ihrer Rolle wird sie auch unsere etablierten globalen Operationen und die jeweiligen lokalen Teams unterstützen, die darauf ausgerichtet sind, die frühe bis späte Phase der klinischen Biotech-Entwicklung voranzutreiben“, so Dr. Moller.

Dr. Moller erklärte außerdem: „Dr. Ng-Cashin bekleidete bereits CMO-Positionen bei mehreren Biotech-Unternehmen sowie leitende Funktionen bei GSK, Syneos und IQVIA. Sie ist Entwicklungs- und Kommerzialisierungsberaterin für Duke University New Ventures und hat Teams über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg geleitet, einschließlich präklinischer, klinischer, regulatorischer, medizinischer, sicherheits- und qualitätsbezogener Aspekte, sowie über Therapiebereiche und unternehmensweite Portfolioentwicklung und -verwaltung.“

Zu den medizinischen Fachgebieten von Dr. Ng-Cashin gehören Infektionskrankheiten, Hämatologie, Onkologie, seltene Krankheiten und Dermatologie. Zuletzt war sie als CEO und President von JNC Consulting tätig und beriet Biopharmaunternehmen und Akademiker in Fragen der klinischen und regulatorischen Strategie.

Dr. Ng-Cashin war unter anderem bei Eagle Pharmaceuticals als Chief Medical Officer und Head of R&D, bei AOBiome Therapeutics als CMO und bei Syneos Health als Chief Scientific Officer tätig. Bei GSK war sie VP Medical Excellence and Quality sowie VP und Global Head des Infectious Diseases Medicines Development Center. Zudem beaufsichtigte sie als VP für den Bereich Dermatologie den Übergang von Stiefel in die pharmazeutische F&E von GSK.

Dr. Ng-Cashin hat vor kurzem ihre zweite Amtszeit im Verwaltungsrat von DIA abgeschlossen und ist derzeit Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Revibe Technologies.

Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in 25 Ländern mit 34 Niederlassungen, unter anderem in den USA, im Großraum China, in Südkorea, Australien, Neuseeland und Europa.

Das Auftragsforschungsinstitut bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges, unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an und hat sich im asiatisch-pazifischen Raum zudem einen guten Ruf für die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben.

Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter dem CRO Leadership Award 2023 und der Auszeichnung Best Cell & Gene Therapy CRO in den Jahren 2022 und 2023. Darüber hinaus wurde das Unternehmen 2022 und 2023 mit dem Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award ausgezeichnet. Das Engagement des Unternehmens für die Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die es in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat.

Über Novotech Novotech-CRO.com

Novotech wurde 1997 gegründet und ist international als führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten anerkannt. Das Unternehmen hat sich als klinisches CRO etabliert und verfügt über Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdienste für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen im Bereich Regulierung. Es hat Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter in 34 Niederlassungen. Novotech ist als Partner und Verbündeter für kleine und mittlere Biotech-, Biopharma- und Pharmasponsoren positioniert, die klinische Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa durchführen möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter Novotech CRO

Medienkontakt David James team@biopharmaagency.com AU: +61 2 8218 2144 USA: +1 415 951 3228 Asien: +65 3159 3427