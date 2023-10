ALUS remet le prix Dave Reid 2023 à Wayne et Jesse Pukalo d’ALUS Parkland, Alberta

Wayne et Jesse Pukalo remporte le prix Dave Reid 2023 d’une valeur de 10 000 $ pour leur contribution inestimable à l’environnement et à leur collectivité

CALGARY, Alberta, 04 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les prix Dave Reid d’ALUS récompensent les agricultrices et agriculteurs qui innovent à la grandeur du pays en produisant des services écologiques sur leurs terres. ALUS reconnaît leur rôle essentiel en tant que leaders en pratiques agroenvironnementales et ambassadeurs du programme ALUS. Le prix est assorti d’une somme de 10 000 dollars en espèces et de 2 500 dollars pour chacun des finalistes.



Les lauréats 2023 du prix Dave Reid, Wayne et Jesse Pukalo

Cette année, le prix Dave Reid est décerné à Wayne et Jesse Pukalo, une équipe père et fils, propriétaires exploitants de Century Simmentals au sein de la collectivité d’ALUS Parkland, en Alberta. Depuis leur adhésion au programme ALUS en 2018, Wayne et Jesse ont converti un total de 100 acres en solutions fondées sur la nature, générant ainsi de précieux services écosystémiques. Leurs projets de zones humides permettent à ces écosystèmes de prospérer, fournissant un habitat vital pour les espèces indigènes et stimulant la biodiversité, en plus de capturer et stocker le carbone et filtrer les eaux de surface.

Wayne a contribué au développement local du programme ALUS, en tant que membre et président du comité consultatif de partenariat, et en s’impliquant dans le lancement du programme de pâturage amélioré ALUS dans sa collectivité. Après avoir piloté et documenté les meilleures pratiques de pâturage, Wayne a généreusement partagé son savoir avec les autres participants qui cherchent à mettre en œuvre le pâturage amélioré avec ALUS.

« Wayne et Jesse démontrent l’efficacité du programme ALUS pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité et le rôle crucial joué par les agriculteurs en tant que fournisseurs de solutions. Leur désir de mettre en œuvre des pratiques qui améliorent l’environnement et leur volonté de partager ce qu’ils apprennent avec leur collectivité est exactement ce qu’il faut pour construire un avenir meilleur pour les collectivités au Canada et dans le monde entier », affirme Bryan Gilvesy, PDG d’ALUS.

Les Pukalo collaborent aussi avec des experts, notamment des agronomes et des biologistes, qui visitent régulièrement leur ranch pour recueillir des données éclairantes sur les impacts de leurs pratiques en matière de pâturage et d’environnement. En partageant leurs connaissances et en développant des ressources communes, Wayne et Jesse font progresser la compréhension collective des pratiques agroenvironnementales, contribuant ainsi à leur collectivité et au réseau ALUS dans son ensemble.

« Notre travail s’aligne sur les valeurs et les principes d’ALUS. En mettant ces valeurs en pratique, nous sommes convaincus de créer des bénéfices à long terme pour notre ranch et pour l’environnement », déclarent Wayne et Jesse Pukalo.

Finalistes du prix Dave Reid

ALUS tient également à souligner le travail exceptionnel de Martin Berger, d’ALUS Montérégie au Québec et de Bruce Beattie, d’ALUS Mountain View County en Alberta.

Martin Berger

Propriétaire exploitant de la ferme Bermanic, à Saint-Aimé en Montérégie, Martin Berger participe au programme ALUS Montérégie depuis 2018. Depuis, Martin n’a cessé d’élargir sa collaboration avec ALUS, ajoutant au cours des années des projets qui permettent d’accroître les services écosystémiques produits sur sa terre.

Martin a commencé par l’implantation d’une haie arbustive et d’un pré fleuri pour les pollinisateurs en bande riveraine élargie. En 2020, voyant les bienfaits presque immédiats de son premier aménagement, Martin choisit d’installer une nouvelle bande riveraine élargie. Par la suite, les efforts pour la biodiversité continuent pour Martin et sa famille qui décident de lancer un projet de fauche retardée afin de protéger le goglu des prés, une espèce en péril. Au premier hectare dédié à ce projet en 2021 s’en ajoute un deuxième en 2022. Finalement, en 2023, Martin aménage une haie d’arbres fruitiers, à noix et d’arbustes sur sa ferme.

En plus d’être membre du comité consultatif de partenariat d’ALUS Montérégie, Martin est membre du comité de bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre et s’est impliqué au sein du projet provincial Agri-Climat, fermes adaptées pour le futur, section Montérégie en 2021-2022 et a activement participé à l’étude d’avant-projet du Partenariat relatif aux espèces en péril présentes sur le territoire agricole (PEPTA).

Martin est un fier ambassadeur des pratiques agroenvironnementales et du programme ALUS, autant auprès de la communauté agricole que du grand public. Son désir d’innover et sa générosité à partager ses pratiques et connaissances sont une inspiration pour les agriculteurs de la région et ses concitoyens.

« On a souvent l’impression de ne poser que des petits gestes pour la biodiversité, mais quand on reçoit une reconnaissance nationale comme celle-ci de la part d’ALUS, ça nous rappelle leur importance pour l’environnement et pour la communauté agricole », souligne Martin. « C’est un projet familial et un travail d’équipe que l’on réalise avec la gang d’ALUS Montérégie. On a de quoi être fiers! »

Bruce Beattie

Bruce Beattie est l’un des premiers participants du programme ALUS dans le comté de Mountain View, en Alberta. Dès 2015, il a décidé de dédier plus de 68 acres à des solutions nature telles des zones humides et des pâturages riverains. Bruce a également joué un rôle déterminant dans la mise en place du programme ALUS dans son district. En tant que préfet du comté de Mountain View de 2010 à 2021, Bruce a porté de nombreuses causes à bout de bras pour le bien de sa collectivité, dont le programme ALUS.

Par ailleurs, Bruce est membre fondateur d’Alberta Milk, une organisation à but non lucratif qui représente les producteurs laitiers de l’Alberta, et président d’Alberta Farm Animal Care. Il a également travaillé avec l’Alberta Products Marketing Council, contribuant à renforcer les relations entre les producteurs et les transformateurs.

L’implication inlassable de Wayne auprès de sa collectivité mais aussi dans le secteur agricole afin de générer des bénéfices sociaux et environnementaux incarne parfaitement les valeurs d’ALUS.

« Je souhaite exprimer ma gratitude à ALUS pour la reconnaissance des pratiques écologiques de notre ferme », dit Bruce. « Le succès d’ALUS, qui est passé d’une idée manitobaine à un programme national, démontre ce qui peut être accompli grâce aux partenariats et à la participation du milieu agricole. Je suis fier de contribuer à cet effort de collaboration croissant. »

À propos du prix Dave Reid

Le prix Dave Reid récompense les agricultrices et agriculteurs qui innovent à la grandeur du pays en produisant des services écologiques sur leurs terres. ALUS reconnaît leur rôle essentiel en tant que gardiens de l’environnement et ambassadeurs du programme ALUS.

Anciennement connu sous le nom de Prix de l’innovation des producteurs d’ALUS Canada, le prix Dave Reid a déjà été décerné à Paul Caplette (ALUS Montérégie) en 2022, Duane Movald (ALUS Brazeau) en 2021, Marc Bercier (ALUS Ontario Est) en 2020, Tom Towers (ALUS Red Deer County) en 2019, Joe Csoff (ALUS Norfolk) en 2018 et Gerry Taillieu (ALUS Parkland) en 2016.

Dave Reid est l’un des idéateurs d’ALUS, ayant posé les bases du concept ALUS et participé à la rédaction des principes directeurs du programme ALUS, Alternative Land Use Services – A Farmer’s Conservation Plan. Dave Reid a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la vision du comité consultatif de partenariat, la structure de gouvernance locale qui rend ALUS unique. Résident de toujours du comté de Norfolk en Ontario et biologiste de formation, Dave Reid a connu une longue carrière au ministère des Ressources naturelles de l’Ontario, avant de s’investir dans le démarrage du programme ALUS et d’y occuper les postes de chef divisionnaire et de directeur, recherche et développement.



À propos d’ALUS

ALUS est une organisation caritative nationale qui offre de l’expertise, des ressources et un soutien financier direct à un réseau de 38 collectivités à travers six provinces. Plus de 1 600 productrices et producteurs agricoles y instaurent et préservent des solutions fondées sur la nature sur leurs terres. C’est ainsi qu’ils fournissent des services écosystémiques qui contribuent à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, au bénéfice des collectivités et des générations futures. Des projets tels des zones humides, des haies brise-vent, des bandes riveraines, des habitats fauniques, des pratiques agricoles adaptatives et autres solutions écologiques permettent d’assainir l’eau, d’accroître la biodiversité, de séquestrer le carbone, de lutter contre l’érosion, d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses et de créer des habitats pour les pollinisateurs et la faune. Pour en savoir plus, consultez ALUS.ca

