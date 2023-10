Dopo tanta attesa, "Il Volo del Rondone", di Patrick Girondi, sarà disponibile dal 17 ottobre 2023

Copertina de "Il Volo del Rondone" Candidato Presidente degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr con Patrick Girondi

Il Volo del Rondone è la versione tradotta di “Flight of the Rondone”

Patrick Girondi è un avvincente scrittore” — Dr. Lucio Luzzatto

ROMA, RM, ITALIA, October 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Patrick Girondi , cantautore ed autore nato a Chicago, è autore di tre libri già pubblicati in lingua inglese: Flight of the Rondone , New City e Faded Genes.Blind Faith e Chivalry usciranno rispettivamente il 7 novembre 2023 e il 9 gennaio 2024. Il Volo del Rondone , versione tradotta di “Flight of the Rondone” sarà pubblicato il 17 ottobre. In questo libro Patrick racconta la sua vita; una storia che narra della sua ascesa “dalle stalle alle stelle”. Secondo il New York Times “merita gli schermi televisivi”. L’autore, che non si è neanche diplomato, è soprannominato “U carnveil” (il circo camminante) per il suo spirito e la sua natura bizzarra. Patrick Girondi inizia la sua carriera lucidando scarpe per strada, rubando pezzi d’auto e fuggendo da situazioni pericolose ingannando anche la polizia di Chicago. La sua storia vincente diventa così famosa da essere raccontata al “The Oprah Winfrey Show”.Il suo destino si trasforma velocemente quando suo figlio, Santino, venne diagnosticato con una malattia del sangue. Girondi, alla ricerca di una cura, attraversa tragedie e sconfinate implicazioni nel mondo della terapia genica. Girondi scrive: “Sono stato strangolato, sparato, fuggito da più di venti arresti e dileguato da tre cacce alle streghe dell’FBI; sono passato dal lavorare ai porti, ad essere un Trader nella Borsa di Chicago. Vedrò mio figlio curato. Quanto può essere difficile?”.Patrick, a tal riguardo, decise di costituire la Errant Gene Therapeutics (l’attuale San Rocco Therapeutics), un’azienda americana specializzata nel campo biomedico. Al momento è ancora il CEO della SRT.Dopo decenni di lotte, è riuscito a portare alla luce il primo lotto commerciale di un vettore impiegato nel campo della terapia genica con alte potenzialità di curare la drepanocitosi e la talassemia.Tuttavia, la riuscita della cura – e del destino del figlio – è in pericolo a causa dei camici bianchi, degli spietati banchieri di Wall Street o da morti misteriose. Questa è una storia di amore, di una lotta contro ogni probabilità o, come dice Girondi, di pura fortuna. È un racconto crudo e reale con poca considerazione al bon ton.Il New York Times ha nominato Flight of the Rondone Bestseller.

Il Volo del Rondone, la lotta contro le Multinazionali del Farmaco