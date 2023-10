Flonq praznuje pomembno zmago v nominaciji »Inovativni dizajn izdelkov« na razstavi BigSee Month of Design 2023

Big See Design Award zmagovalci

LJUBLJANA, SLOVENIA, October 5, 2023 / EINPresswire.com / -- Flonq, eno izmed vodilnih inovativnih podjetij za oblikovanje naprav, z veseljem obvešča o svojem izjemnem uspehu na prestižnem dogodku BigSee Month of Design 2023, ki bo potekal 6. oktobra 2023. leta v Ljubljani. Podjetje bo prejelo ne samo priznanja za svoje izredne dosežke, temveč bo na slovesni podelitvi nagrad tudi predstavilo svoje izdelke, ki so dobile nagrade.BigSee Month of Design je vsakoletni značilni dogodek, ki je posvečen izrednim dosežkom na področju dizajna v različnih panogah. Vročenje nagrade za inovativni dizajn bo zasluženo priznanje Flonqovih proizvodov, ki pokazuje stalno privrženost podjetja estetiki, varnosti in ekološki odgovornosti.Eden od priznanih izdelkov podjetja je Flonq Plus E. Ta inovativna naprava se lahko ponaša ne samo z lepo estetiko – posebno pozornost namenja tudi varnosti in prijaznosti do okolja. Flonq Plus E črpa navdih iz kultnega newyorškega stolpa Steinway Tower – najtanjšega nebotičnika na svetu, ki je znan po svoji umetniški izvedbi in tehnologičnosti, – v napravi Flonq Plus E se brezhibno združujeta oblika in funkcionalnost.Še en nagrajen izdelek je naprava Flonq Alpha. Odlikuje ga minimalistični vrhunski dizajn, ter je bil ustvarjen na podlagi vrhunskih tehnologij. Flonq Alpha črpa navdih iz preprostih in okolju prijaznih naravnih oblik. Naprava ima poenostavljen profil, mehko na dotik površino, ergonomski ustnik in prijetno barvno shemo, ki pričuje o raznovrstnosti okusov. Tako kot Flonq Plus E je tudi Flonq Alpha izdelan iz plastike PCTG.Slovesna podelitev nagrad, ki bo potekala 6. oktobra, obljublja, da bo postala nepozabno praznovanje Flonqovih dosežkov na področju inovacij v oblikovanju. To je odlična priložnost za podjetje, da lahko deli svojo vizijo, vrednote in prizadevanje za odličnost z globalnim občinstvom.Vladimir Parigin, vodja oddelka za dizajn v podjetju Flonq, je dejal: »Naš uspeh na BigSee Month of Design 2023 je dokaz naše nenehne zavezanosti k inovativnemu oblikovanju. Neverjetno smo ponosni na naše nagrajene izdelke in njihov vpliv na industrijo. Dizajn naših izdelkov odraža naše temeljne vrednote na področjih estetike, varnosti in okoljske odgovornosti«.Vabimo vse, da se nam pridružite na slovesni podelitvi nagrade BIG SEE Design Award , kar se bo dogajalo dne 6. oktobra v Ljubljani.O Flonqu. Flonq je mednarodna znamka inovativnih elektronskih izdelkov. Na podlagi poglobljenih raziskav, najsodobnejših tehnologij in osredotočenosti na potrošnikih si Flonq prizadeva, da izboljša postopek, hkrati pa ohranja najvišje standarde varnosti in prijaznosti do okolja.