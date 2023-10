C’est la saison des récoltes et l’avenir de l’agriculture canadienne regorge de possibilités. (Et dans cette ferme, y’a… des exploitants agricoles, des ingénieurs, des experts en robotique!)

TORONTO, 04 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada prend un rôle de premier plan dans le développement de l’agriculture durable et évolutive grâce à un concours doté d’un budget de 33 millions de dollars attirant les esprits les plus brillants au pays. Lancé en 2022 par la Fondation de la famille Weston, le Défi Cultiver l’innovation d’ici marque une étape importante. Amorçant maintenant la deuxième phase du Défi, onze équipes canadiennes ont reçu un million de dollars chacune pour développer leurs idées audacieuses visant à prolonger la saison des petits fruits. Chaque équipe n’aura que 18 mois pour construire leurs plans de validation de principe et tester leurs systèmes avant la prochaine phase du Défi, qui verra ce groupe de onze réduire à quatre équipes.

Ce concours unique dans le domaine de l’agriculture de pointe vise à propulser des avancées notables en matière de méthodes de culture concrètes, tant durables que concurrentielles, et qui utilisent des processus scientifiques et technologiques de pointe. Les projets proposés visent à appliquer la culture aéroponique à la production de petits fruits, à développer des modes de culture sans pesticides et à mettre en œuvre une technologie de gestion thermique pour soutenir la production agricole dans le nord du Canada. Les onze équipes doivent affronter une multitude de défis associés à la culture des petits fruits hors saison, tels des événements météorologiques extrêmes, des besoins énergétiques élevés, des rendements limités et de courtes saisons de croissance. Leur travail changera la façon dont nous cultivons les produits frais au Canada et dans le monde entier.

Les projets retenus ont su faire valoir des concepts visionnaires, des plans pratiques d’adoption et d’évolution, et un engagement envers la collaboration. Sont représentés dans le concours des exploitants agricoles, producteurs, ingénieurs, agronomes, horticulteurs, spécialistes de l’intelligence artificielle et scientifiques de l’environnement, pour n’en citer que quelques-uns. La Fondation a reçu une telle quantité de candidatures prometteuses que onze projets ont été financés au lieu des dix prévus.

Découvrez les équipes :

Collège Boréal, Sabine Bouchard

Une technologie innovatrice de culture en serre pour nourrir la collectivité. AgriTech North a uni ses forces à celles du Collège Boréal et du Rural Agri-Innovation Network (RAIN) pour l’aider à créer un système évolutif de production d’aliments frais, à la fois économiquement viable et durable pour les producteurs nordiques, notamment dans les communautés éloignées et autochtones. Unique au Canada, cet espace de croissance est soutenu par une technologie de gestion thermique et un équipement de récolte thermique perfectionné.

Université Bishop’s, Mirella Aoun

Une énergie renouvelable pour des framboises à l’année. Des scientifiques de l’Université Bishop’s et de l’Université de Sherbrooke visent à réduire l’empreinte carbone de la production de petits fruits en développant des sources d’énergie renouvelable sur place. De révolutionnaires serres solaires passives géreront les milieux de croissance, la consommation d’énergie et la gestion de l’eau – sans compter qu’elles pourront soutenir une approche de « floraison sur commande ».

Université de Guelph, Mike Dixon

Des scientifiques qui proposent de cultiver des aliments dans l’espace peuvent employer les mêmes techniques pour en cultiver dans le nord du Canada. En mettant à profit des connaissances acquises lors de projets entrepris pour cultiver des aliments dans l’espace, le projet d’optimisation des fraises de saison de l’Université de Guelph offre une solution scientifique pour la plantation à haute densité, en utilisant un environnement intérieur écoénergétique et compact ainsi qu’un éclairage DEL personnalisé. Leur concept de ferme verticale convient tant à la production qu’à la multiplication des plantes, et permettra aux exploitants agricoles de passer de cultures de légumes-feuilles à croissance rapide à des cultures à densité énergétique élevée, comme celles des petits fruits.

Université de Guelph, Youbin Zheng

Agriculture par l’IA : numériser la relation entre la serre et les plantes qui s’y trouvent. L’intelligence artificielle est positionnée pour transformer pratiquement tous les secteurs d’activité, et l’horticulture n’y fait pas exception. Regroupant un ensemble de connaissances académiques et d’innovations technologiques, l’équipe de l’Université de Guelph a conçu un modèle « jumeau numérique » (Digital Twin Model) : un système agricole autonome alimenté par l’IA qui révolutionnera la culture des petits fruits en environnements contrôlés, faisant de la production hors saison une réalité durable.

Université Laval, Martine Dorais

L’aéroponie souffle un vent nouveau sur la culture hydroponique traditionnelle. Cette équipe de Québec développe un dispositif aéroponique avancé qui intègre les carrousels rotatifs de CycloFields, faisant tourner les plantes autour de lumières DELs fixes et de brumisateurs d'eau. Leur solution VertBerry prévoit améliorer considérablement l'efficacité du contrôle climatique et de l'utilisation de la lumière dans la production d’une multitude de fruits et légumes, tout en améliorant leur qualité.

Université métropolitaine de Toronto, Lesley G. Campbell

Il est temps de réinventer le parcours de l’agriculture. Une botaniste et une ingénieure en mécanique à l’UMT redessinent la technologie verticale initialement conçue pour la production intérieure de cannabis. Leur système de culture de framboises et de mûres multicouches, sans pesticides, est à ambiance régulée par microclimat, et aide littéralement les plantes à prendre le contrôle de leurs propres environnements. Idéalement, ce système innovateur pourra réduire la main-d’œuvre requise pour cette culture et soulager les autres fardeaux qui poussent les familles canadiennes à abandonner leurs fermes.

Université Ontario Tech, Osman Hamid

Créer un écosystème qui permet aux plantes et à l’innovation de s’épanouir. À l’Université Ontario Tech, une équipe s’affaire à concevoir une installation agricole à environnement contrôlé (AEC) écoénergétique qui surpassera les serres traditionnelles qui produisent des fraises, et ce, notamment durant les mois hivernaux du Canada. L’installation sera munie d’un système de surveillance intelligent et autonome pour contrôler la santé et la croissance des plants et qui déclenchera des interventions tôt, advenant que les plants commencent à s’étioler.

Université d’Ottawa, Allyson MacLean

Suralimentation de fermes verticales par turbocompresseur et personnalisation de microbiomes végétaux. L’équipe de l’Université d’Ottawa cherche à produire de « véritables petits fruits nordiques » qui peuvent être cultivés n’importe quand et n’importe où au Canada. La clé de cette approche « de la racine à la pousse » est une plateforme exclusive de ferme verticale turbocompressée à l’aide de microbes génétiquement modifiés et d’un appareil de microcapture et d’utilisation à dioxyde de carbone.

Université polytechnique Kwantlen, Deborah Henderson

Des serres qui assurent la pérennité pour la génération à venir. Les chercheurs de l’Université polytechnique Kwantlen s’affairent à concevoir un système de serres perfectionné qui s’appuie sur des robots dirigés par l’IA pour réduire tant le coût des pesticides que leur utilisation dans la production de fraises et de mûres. Des éléments de technologie de pointe tels les lasers et d’autres capteurs optiques perfectionnés seront aussi grandement utilisés pour gérer les maladies et traiter les biostimulants.

Université Simon Fraser, Jim Mattsson

La variété met du piquant dans la vie – et pourrait influencer la production de bleuets à l’année. Comme plusieurs arbustes fruitiers, les bleuetiers peuvent souvent être capricieux et très sensibles aux changements environnementaux. À l’Université Simon Fraser, des experts travaillent ensemble à appliquer des technologies perfectionnées et exclusives comme la gestion de l’écoulement d’air pour parfaire les conditions de culture. Leur approche centrée sur les plantes et utilisent la recherche génétique avancée pour transformer des bleuets de culture sélective en superplantes.

Université Western, Joshua Pearce

Stimuler la productivité et le pouvoir des aliments en optimisant l’usage du soleil. Ce projet tourne véritablement autour du soleil. Un expert en énergie solaire de l’Université Western utilise une technologie photovoltaïque en code source libre afin d’optimiser l’usage de l’énergie du soleil pour soutenir la production intérieure et extérieure de différentes variétés de petits fruits. Modulaire et évolutif, le système de production peut être adapté à des conditions de croissance partout au Canada — y compris au nord du pays — et pourrait en arriver à produire suffisamment d’énergie pour alimenter bien plus que des fermes.

Au cours des 18 prochains mois, les bénéficiaires des subventions travailleront en étroite collaboration avec des mentors, des experts et des partenaires pour raffiner et transformer leurs concepts en solutions tangibles – et savoureuses. La Fondation leur offrira l’accès à un encadrement ainsi que plusieurs occasions de réseauter et de partager leurs connaissances en gardant à l’esprit qu’il y a de la place à la ferme pour la collaboration entre exploitants agricoles, ingénieurs et spécialistes de l’intelligence artificielle.

« Au cœur de ce concours réside la croyance selon laquelle la fusion de la collaboration et d’une vaste expertise représente la clé qui permet de résoudre des questions complexes en agriculture », a déclaré Garfield Mitchell, président de la Fondation de la famille Weston. « Les équipes financées proposent des idées originales et réalisables, et nous avons hâte de voir les innovations qui découleront de leur passion commune et de leur collaboration. »

Le prochain cycle du Défi, la phase Scaling, commencera en 2025, alors que jusqu’à cinq millions de dollars seront octroyés sur trois ans aux quatre meilleures équipes pour faire évoluer une solution commercialisable et élaborer leur plan de validation de principe.

Suivez le parcours des équipes et du Défi, et restez à l’affût des dernières nouvelles et réflexions dans le domaine de l’agriculture canadienne en visitant le site http://deficultiverlinnovation.ca/.

À PROPOS DU DÉFI CULTIVER L’INNOVATION D’ICI

Sur une période de six ans, le Défi Cultiver l’innovation d’ici consacrera 33 millions de dollars pour stimuler le développement d’outils et de technologies permettant aux exploitants agricoles et producteurs canadiens de cultiver des petits fruits hors saison de manière durable et concurrentielle. Nous croyons qu’en réussissant à cultiver des petits fruits hors saison, nous pouvons débloquer des solutions pour une multitude d’autres fruits et légumes.

À PROPOS DE LA FONDATION DE LA FAMILLE WESTON

À la Fondation de la famille Weston (anciennement la Fondation W. Garfield Weston), notre parcours de plus de 60 ans dans la philanthropie nous a appris qu’il existe un lien étroit entre la santé de l’environnement sain et celle de la population. C’est pourquoi nous soutenons la recherche et l’innovation de pointe dans le domaine de la santé avec la même passion que lorsque nous appuyons les initiatives visant à protéger et à restaurer la biodiversité dans nos paysages uniques. Nous adoptons une approche philanthropique collaborative en travaillant avec des partenaires d’avant-garde pour faire progresser le Canada et créer des retombées durables. Nous faisons plus que fournir du financement; nous permettons à d’autres de trouver des moyens novateurs d’améliorer le bien-être des Canadiennes et des Canadiens.

