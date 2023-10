Genetec Clearance aide les sociétés de transport en commun à accélérer leurs enquêtes

Le système de gestion des preuves numériques permet aux sociétés de transport en commun de facilement récupérer, examiner et partager les enregistrements vidéo de sécurité et les données télématiques des véhicules avec d’autres services en interne et des organismes externes.

MONTRÉAL, 04 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui que son système de gestion des preuves numériques Genetec ClearanceMC permet désormais la récupération à distance des enregistrements vidéo des systèmes de sécurité physique sur les sites et dans les flottes de véhicules des sociétés de transport en commun, afin d’accélérer les enquêtes. Cette fonction est rendue possible par l’intégration de Clearance avec le module de surveillance des flottes de véhicules Fleet MonitoringMC de Genetec Security Center. Grâce à un système accessible via un navigateur, les sociétés de transport en commun peuvent désormais relier toutes leurs données embarquées et terrestres dans une solution unifiée pour gérer les preuves et simplifier le partage d’enregistrements avec d’autres services en interne et des partenaires externes.



Les équipes de sécurité des sociétés de transport en commun consacrent énormément de temps et de ressources pour répondre aux demandes de leurs services juridiques et réclamations, des forces de l’ordre et d’autres acteurs souhaitant accéder aux vidéos enregistrées par leurs systèmes de caméras. Aujourd’hui, ces demandes sont encore souvent transmises sur des supports physiques, ce qui augmente les coûts du processus et les délais de réponse.

Genetec Clearance permet de mettre fin au processus long et coûteux consistant à dépêcher des membres du personnel dans les véhicules et les stations, à transférer les vidéos sur des disques externes et à les livrer aux personnes en ayant fait la demande. Dans Clearance, toutes les requêtes sont suivies de manière centralisée et sécurisée, et sont soumises au processus d’approbation de la société de transport en commun pour s’assurer qu’elles sont conformes à ses politiques de gouvernance avant que la vidéo ne soit partagée.

Depuis un navigateur Web, les services en interne et les organismes externes peuvent désormais demander des enregistrements provenant des caméras dans les stations et des systèmes embarqués, et examiner les vidéos depuis la même application. Les données télématiques des systèmes embarqués sont également exportées et peuvent être consultées en même temps que les vidéos téléchargées. Ces données, telles que la vitesse du véhicule, le freinage et l’activation des clignotants, peuvent être partagées avec des avocats et d’autres acteurs autorisés, leur permettant ainsi de mieux appréhender une scène et de fournir une analyse plus approfondie des événements.

« Les équipes de sécurité des sociétés de transport en commun ont la lourde tâche de devoir gérer des opérations hautement distribuées pour assurer la sécurité des usagers et des employés, jour après jour », déclare Erick Ceresato, Directeur de Groupe Produit, Genetec Inc. « En automatisant les étapes liées au traitement des demandes de vidéos, et en réduisant le temps nécessaire à la transmission des preuves vidéo aux personnes chargées de les examiner, les solutions Genetec permettent aux équipes de sécurité de se concentrer sur des activités plus essentielles à leur mission. Le fait de disposer d'un environnement de sécurité unifié pour l'ensemble des stations et flottes de véhicules favorise une telle efficacité et élimine les goulets d'étranglement qui entravent généralement l'accès à ces données. »

L’intégration de Genetec Clearance au module Fleet Monitoring sera disponible partout dans le monde dès octobre 2023 et sera présentée à l'APTA Expo sur le stand #3510 de Genetec. Pour plus d'informations sur le portefeuille de solutions Genetec pour les transports en commun, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/a/clearance-for-transit.

