Aiuti alla ricostruzione – La collaborazione di CNH e Team Rubicon a supporto delle comunità colpite da eventi catastrofici

Basildon, 4 ottobre 2023



CNH ha collaborato per la prima volta con Team Rubicon nel 2015, con il brand CASE Construction Equipment. Team Rubicon è un’organizzazione umanitaria guidata da veterani delle forze armate, che presta assistenza alle comunità locali prima, durante e dopo eventi naturali catastrofici o crisi umanitarie.

Insieme abbiamo sviluppato un programma di formazione su macchine movimento terra pesanti, che insegna ai volontari a utilizzarle in modo sicuro ed efficace nelle operazioni di soccorso. Lo scorso anno abbiamo chiesto ai nostri concessionari CASE di aiutarci a supportare questa preziosa iniziativa e a formare ancora più volontari.

Questo video mostra il dietro le quinte di un corso di formazione mensile. I volontari di Team Rubicon fanno esperienza diretta sull’utilizzo di macchine movimento terra in lavori quali lo spostamento di detriti, la demolizione di strutture e lo sgombero di strade. “Quando si verificano catastrofi naturali, scendiamo in campo al fianco di Team Rubicon per aiutare le comunità colpite nelle fasi dell ricostruzione”, ha dichiarato Rebecca Bortner, Direttore Marketing di CASE North America. “Siamo orgogliosi di collaborare con la nostra rete di concessionari investendo in formazione, per essere pronti a intervenire in caso di bisogno”.

Incontriamo alcuni appassionati volontari del Team Rubicon, le famose Greyshirts, per saperne di più sulla loro missione, sul loro impegno e sul servizio che prestano, nonché sull’importanza di essere preparati a intervenire in caso di calamità.

“Poter contare su un numero maggior di operatori addestrati per l’utilizzo di macchine movimento terra aumenta la capacità di risposta di Team Rubicon e quindi i benefici per le comunità locali, che hanno estremo bisogno di assistenza e di un rapido ritorno alla normalità”, ha dichiarato William Porter, Director of Operations Support del Team Rubicon.

Guarda il video a questo link: bit.ly/BreakingNewGround-it

