Communiqué de presse

Atos inaugure le Centre des Opérations Technologiques des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Paris, France – le 3 octobre 2023 – Atos inaugure aujourd’hui le Centre des Opérations Technologiques (Technology Operations Center - TOC), en présence de Nourdine Bihmane, Directeur Général Adjoint d'Atos en charge de Tech Foundations, et de Tony Estanguet, Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

D’une superficie de 610m², le TOC est le centre de commande des opérations technologiques des 63 sites olympiques et paralympiques, qu’ils soient dédiés aux compétitions ou non. En tant que partenaire informatique mondial du Comité International Olympique, principal intégrateur informatique et membre de l’équipe technologique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Atos joue un rôle clé dans la gestion des opérations informatiques du TOC et coordonne plus de 2 000 experts qui seront mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant toute la durée des compétitions.

L’inauguration du TOC est à la fois l’aboutissement de la feuille de route établie en 2020, mais également les prémices des opérations à moins d’un an de la cérémonie d’ouverture : après 3 ans de préparation, les équipes des 15 partenaires technologiques se rassemblent enfin physiquement. C’est à partir du TOC qu’Atos pilote les 140 managers responsables de l’IT sur l’ensemble des sites des Jeux Olympiques et Paralympiques (« Venue IT Managers »). Un large éventail d’équipements informatique est déployé pour assurer le bon déroulement des compétitions et à la diffusion des résultats. C’est aussi depuis le TOC qu’Atos accompagne les 60 managers responsables de la communication des résultats, (« Venue Results Managers »). Ils s'assurent que les performances et les statistiques sportives sont collectées et diffusées correctement sur le Système de Diffusion Olympique (Olympic Diffusion System – ODS). Ces données, transmises par Atos en 0,35 secondes, seront ensuite utilisées sur différents canaux de communication sur les sites de compétition et en-dehors, et accessibles quels que soient les équipements utilisés (PC, smartphone ou tablette). Par exemple, le système d'Information des Commentateurs (Commentator Information System - CIS) reçoit ces données pour les fournir aux journalistes sportifs, qu’ils suivent les compétitions sur place ou depuis leur pays.

Le TOC est l’un des 3 sites dédiés à la technologie des Jeux Olympiques et Paralympiques, en complément du Centre des Opérations Technologiques Central (Central Technology Operations Center – CTOC) de Barcelone et du Laboratoire des Tests d’Intégration (Integration Testing Lab – ITL) de Madrid. A la fois autonomes, complémentaires et pérennes, ces trois structures informatiques réutilisables d’une édition à l’autre permettent à Atos de réduire l’impact environnemental de l’informatique des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Des « Tests Events » pour 18 sports sur 11 sites de compétition différents ont déjà permis cet été aux équipes du TOC et du CTOC de tester en conditions réelles les systèmes et applications développés par Atos, préalablement simulés au sein de l’ITL. Au total, plus de 250 000 heures de test auront été effectuées d’ici le début des compétitions.

« L’inauguration du TOC, centre névralgique des infrastructures informatiques de Paris 2024, marque une étape majeure dans le sprint final engagé par Atos pour fournir aux athlètes, fédérations sportives, médias et grand public, des Jeux Olympiques et Paralympiques toujours plus technologiques, connectés . Paris 2024 bénéficie du savoir-faire unique d’Atos qui accompagne l’innovation technologique du mouvement olympique depuis plus de 30 ans. » déclare Bruno Marie-Rose, Directeur de la technologie et des systèmes d’information de Paris 2024.

« Le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques repose en grande partie sur la capacité à intégrer, orchestrer et garantir la disponibilité des technologies et des systèmes informatiques qui sont au cœur des services fournis aux acteurs de l’écosystème olympique. L’inauguration du TOC témoigne du travail acharné des équipes d’Atos et de ses partenaires. » ajoute Christophe Thivet, Directeur de l’intégration technologique pour les jeux de Paris 2024, Atos.

Atos est engagé auprès du Mouvement Olympique depuis 1992 et du Mouvement Paralympique depuis 2001 en tant que Partenaire Informatique Mondial. Atos est également le Partenaire Technologique et de Services Numériques Officiel du Comité Olympique Européen pour les éditions 2023 et 2027 des Jeux Européens.

Atos est l’unique entreprise internationale de services informatiques disposant d’une division sports et grands événements (“Major Events”). Pour en savoir plus sur les solutions d’Atos dédiées aux manifestations sportives et aux grands événements, rendez-vous sur le site web d’Atos.

