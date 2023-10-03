Senate Bill 621 Printer's Number 1149
PENNSYLVANIA, October 3 - over South Poplar Run in Greenfield Township, Blair County,
as the Corporal Clyde E. Walter, Jr., Memorial Bridge;
designating a bridge, identified as Bridge Key 7178, carrying
State Route 2018 over I-295 in Middletown Township, Bucks
County, as the Staff Sgt. Jae S. Moon Memorial Bridge;
designating a portion of Pennsylvania Route 445 from the
intersection with Pennsylvania Route 45 to the intersection
with Pennsylvania Route 192 in Millheim Borough and Penn
Township, Centre County, as the Lieutenant General Robert D.
Springer Memorial Highway; DESIGNATING A BRIDGE, IDENTIFIED
AS BRIDGE KEY 55815, CARRYING STATE ROUTE 1005 OVER CROOKED
CREEK IN RAYNE TOWNSHIP, INDIANA COUNTY, AS THE SERGEANT
CHARLES R. LEARN MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE,
IDENTIFIED AS PENNSYLVANIA ROUTE 443 BRIDGE, OVER THE LITTLE
SCHUYLKILL RIVER, LOCATED IN WALKER TOWNSHIP, SCHUYLKILL
COUNTY, AS THE WILLIAM HOFFMAN MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING A
BRIDGE, IDENTIFIED AS PARK ROAD BRIDGE, LOCATED IN
WYOMISSING, BERKS COUNTY, AS THE JOSEPH WALKER MEMORIAL
BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE ON U.S. ROUTE 209 OVER MIDDLE
CREEK, LOCATED IN POLK TOWNSHIP, MONROE COUNTY, AS THE
CHARLES GARDNER MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE, ALSO
KNOWN AS THE BRIDGE STREET BRIDGE, LOCATED IN WEISSPORT
BOROUGH, CARBON COUNTY, AS THE RALPH STRUBINGER MEMORIAL
BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE, IDENTIFIED AS U.S. ROUTE 422
BRIDGE, OVER THE LITTLE CACOOSING CREEK, LOCATED IN LOWER
HEIDELBERG TOWNSHIP, BERKS COUNTY, AND SOUTH HEIDELBERG
TOWNSHIP, BERKS COUNTY, AS THE WILBUR BOHN MEMORIAL BRIDGE;
DESIGNATING A BRIDGE, ON LITTLE MOUNTAIN ROAD OVER THE LITTLE
CATAWISSA CREEK, LOCATED IN UNION TOWNSHIP, SCHUYLKILL
COUNTY, AS THE JOSEPH ZIENKIEWICZ MEMORIAL BRIDGE;
DESIGNATING A BRIDGE, ON PENNSYLVANIA ROUTE 191 OVER BRODHEAD
CREEK, LOCATED IN STROUD TOWNSHIP, MONROE COUNTY, AS THE
GORDON BRINK MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE, ON
PENNSYLVANIA ROUTE 924 OVER THE RAILROAD, LOCATED IN
GILBERTON BOROUGH, MONROE COUNTY, AS THE WALTER SKUBEL
MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE, ON PENNSYLVANIA ROUTE
512 OVER THE MONOCACY CREEK, LOCATED IN BETHLEHEM CITY,
NORTHAMPTON COUNTY, AS THE RAPHAEL RIVERA MEMORIAL BRIDGE;
DESIGNATING A BRIDGE ON PENNSYLVANIA ROUTE 443 OVER THE
SCHUYLKILL RIVER, LOCATED IN SCHUYLKILL HAVEN BOROUGH,
SCHUYLKILL COUNTY, AS THE CAITLIN MCGARRY MEMORIAL BRIDGE;
DESIGNATING THE PORTION OF STATE ROUTE 1013 (ACADEMY ROAD)
FROM THE INTERSECTION WITH CROMWELL ROAD TO THE INTERSECTION
WITH COMLY ROAD IN PHILADELPHIA, PHILADELPHIA COUNTY, AS THE
U.S. ARMY RANGER SPC DEVIN J. KUHN MEMORIAL HIGHWAY;
DESIGNATING A BRIDGE, IDENTIFIED AS BRIDGE KEY 8660, CARRYING
STATE ROUTE 3039 OVER THE CONEMAUGH RIVER IN THE CITY OF
JOHNSTOWN, CAMBRIA COUNTY, AS THE CORPORAL ROBERT J. RUSNAK
MEMORIAL BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE, IDENTIFIED AS BRIDGE
KEY 11476, ON STATE ROUTE 322, ALSO KNOWN AS NICHOLS STREET
OVER THE WEST BRANCH OF THE SUSQUEHANNA RIVER IN THE BOROUGH
OF CLEARFIELD, CLEARFIELD COUNTY, AS THE WALTER LANE MEMORIAL
BRIDGE; DESIGNATING A BRIDGE, IDENTIFIED AS BRIDGE KEY 5221,
CARRYING U.S. ROUTE 422 BUSINESS, ALSO KNOWN AS PENN STREET,
OVER THE SCHUYLKILL RIVER IN THE CITY OF READING, BERKS
COUNTY, AS THE POLICE OFFICER SCOTT A. WERTZ MEMORIAL BRIDGE;
DESIGNATING A PORTION OF STATE ROUTE 2005, KNOWN AS LEHIGH
STREET, IN ALLENTOWN, LEHIGH COUNTY, FROM SEGMENT 0060/OFFSET
1800 TO THE INTERSECTION WITH VULTEE STREET, AS THE CHIEF
CHRISTOPHER KISKERAVAGE MEMORIAL HIGHWAY; and making repeals.
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