Senate Bill 473 Printer's Number 1152
PENNSYLVANIA, October 3 - by the Department of Revenue that the winnings or refund have
been reduced or totally withheld to satisfy the person's
outstanding toll obligation.
(d) Administrative fee.--The Department of Revenue may
establish a fee to cover actual costs to administer this section
and may deduct the fee from the winnings or refund subject to
intercept under this section.
(A) DUTY OF DEPARTMENT OF REVENUE IN INTERCEPT OF STATE
LOTTERY WINNINGS.--IN THE CASE OF A PERSON WINNING A SINGLE
LOTTERY PRIZE OF MORE THAN $2,500 IN THE STATE LOTTERY, THE
DEPARTMENT OF REVENUE SHALL, AFTER MAKING ITS DETERMINATION
SUBJECT TO SECTION 215 OF THE ACT OF APRIL 9, 1929 (P.L.343,
NO.176), KNOWN AS THE FISCAL CODE, AND 23 PA.C.S. § 4308
(RELATING TO LOTTERY WINNINGS INTERCEPT) THAT EITHER THE LOTTERY
PRIZE IS NOT SUBJECT TO A DEDUCTION FOR DELINQUENT STATE TAX
LIABILITY, DELINQUENT COURT-ORDERED OBLIGATIONS FOR CRIMES AS
DEFINED IN SECTION 103 OF THE ACT OF NOVEMBER 24, 1998 (P.L.
882, NO.111), KNOWN AS THE CRIME VICTIMS ACT, DELINQUENT SUPPORT
OR THAT AFTER DEDUCTING FOR THESE DELINQUENCIES, PRIZE AMOUNTS
REMAIN THAT CAN BE SUBJECT TO DEDUCTION FOR THE AMOUNT OF THE
OUTSTANDING TOLL LIABILITY:
(1) IN CONSULTATION WITH THE COMMISSION, MAKE A
REASONABLE EFFORT TO DETERMINE IF THE PRIZEWINNER HAS AN
OUTSTANDING TOLL LIABILITY, INCLUDING ANY ASSOCIATED FEE OR
PENALTY, PRIOR TO PAYING THE LOTTERY PRIZE.
(2) IF THE DEPARTMENT OF REVENUE DETERMINES THAT THE
PRIZEWINNER HAS AN OUTSTANDING TOLL LIABILITY, INCLUDING ANY
ASSOCIATED FEE OR PENALTY, AND THE RIGHT TO APPEAL HAS
EXPIRED WITH NO APPEAL HAVING BEEN TAKEN OR IF AN APPEAL HAS
BEEN TAKEN, IT HAS BEEN RESOLVED AND IS NOT PENDING,
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