L’AccurioPress C12000 de Konica Minolta améliore considérablement les capacités d’impression numérique de Resource Integrated

MISSISSAUGA, Ontario, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solution d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. (Konica Minolta), un chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, est heureuse d’annoncer que Resource Integrated Ltd., principal fournisseur de solutions visuelles et de marchandisage au détail du Canada, a fièrement ajouté l’AccurioPress C12000 de Konica Minolta à son arsenal de technologies de pointe. Ce renforcement stratégique témoigne de la volonté de Resource Integrated d’offrir une qualité et une innovation exceptionnelles à sa clientèle diversifiée.



L’AccurioPress C12000 de Konica Minolta est reconnue pour ses caractéristiques exceptionnelles qui assurent une qualité d’impression de premier ordre et une productivité exceptionnelle. Reconnue pour son incroyable précision des couleurs, sa capacité inégalée à prendre en charge divers types de supports, et son automatisation sans faille, cette presse fait en sorte que les clients n’auront jamais à sacrifier la qualité de leurs impressions finales.

« L’AccurioPress C12000 de Konica Minolta renforce considérablement les capacités d’impression numérique de Resource Integrated, portant l’impression en tirages courts à des niveaux inégalés. Nous sommes ravis de pouvoir proposer à notre clientèle toujours plus de nouvelles possibilités novatrices », déclare Tony Rubino, président de Resource Integrated.

« Les produits de haute qualité font partie intégrante de la promesse de Resources Integrated, soit de fournir les meilleures impressions qui soient à sa clientèle, a déclaré Dino Pagliarello, vice-président directeur, Gestion du portefeuille et planification chez Konica Minolta. Nous sommes ravis que l’entreprise choisisse de poursuivre son investissement dans les technologies de Konica Minolta pour stimuler ses activités, en optant pour l’AccurioPress C12000, un modèle phare qui garantit une qualité d’impression et une productivité exceptionnelles, avec des couleurs éclatantes, une remarquable polyvalence en matière de supports, et un niveau d’automatisation inégalé. »

L’adoption de l’AccurioPress C12000 par Resource Integrated sert non seulement à renforcer ses capacités technologiques, mais aussi à réaffirmer son engagement envers des pratiques durables. La presse contribue aux initiatives écologiques en aidant à compenser les émissions de CO 2 inévitables générées lors de l’impression de production, ce qui témoigne du dévouement indéfectible de Resource Integrated envers les opérations responsables.

En intégrant cette technologie de pointe, Resource Integrated réaffirme son rôle de partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de solutions d’impression de qualité supérieure.

Pour en savoir plus sur Resource Integrated et ses solutions de pointe, visitez le site https://ri007.ca/ *.

* en anglais seulement.

Pour en savoir plus sur l’AccurioPress C12000 de Konica Minolta, cliquez ici.

Au sujet de Resource Integrated

Fondée en 2014, Resource Integrated est un partenaire de services complets de premier ordre spécialisé dans le marchandisage au détail et les solutions visuelles sur mesure. Sa grande volonté de repousser les limites s’est toujours traduite par des résultats remarquables pour sa clientèle. Grâce à un vaste éventail de services, à une gestion de projet adroite et à une attention méticuleuse aux détails, elle a établi des collaborations précieuses avec certaines des marques de détail les plus respectées au Canada.

Au sujet de Konica Minolta Canada

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

La durabilité reste un moteur important de l’entreprise. C’est pourquoi Konica Minolta Inc. figure pour une sixième année au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

Personne-ressource de Konica Minolta Canada

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

+1 437 388-1140

info@bt.konicaminolta.ca

Personne-ressource de Resource Integrated

Tony Rubino, directeur général

Tél. : 905 771-3773, poste 222

Mobile : 461 729-7070

trubino@ri007.ca

