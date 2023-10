La marque a dévoilé, dans des marchés clés à travers le pays, des panneaux d’affichage qui visent à faire des réunions amicales attendues depuis longtemps une réalité





MISSISSAUGA, Ontario, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec enthousiasme que la marque Tostitos® et sa gamme de chips tortilla légèrement aromatisées « Soupçon de » dévoilent une série de panneaux publicitaires d’envergure partout au Canada qui visent à rapprocher les groupes d’ami·es à travers le pays. Les panneaux d’affichage font partie de la campagne « Invitations grandioses avec un soupçon de saveur » de la marque et présentent des messages de Canadiennes et Canadiens qui désirent attirer l’attention de leurs ami·es pour passer du temps ensemble.



La marque Tostitos sait que les occasions de se retrouver peuvent être rares. En effet, vu la difficulté de coordonner les horaires et de trouver du temps, il peut être difficile de faire des plans à partir d’une discussion de groupe. Selon un récent sondage mené par la marque, il faudrait environ une à quatre semaines à 44 % des Canadiennes et Canadiens pour organiser une rencontre en personne*.

« Rallier les troupes, c’est au cœur de la raison d’être de la marque Tostitos. Celle-ci est la collation idéale, faite pour être partagée. Mais comme on le sait, essayer de trouver du temps à passer avec nos ami·es peut ressembler à un cycle sans fin où l’on refixe et remet continuellement la date », souligne Jess Spaulding, chef de la direction du marketing de PepsiCo Canada Aliments. « Bien que la gamme Tostitos “Soupçon de” ait une saveur subtile, il n’y a rien de subtil dans la façon dont nous aidons les Canadiens et Canadiennes à réussir à se réunir en capturant l’attention de leurs ami·es d’une manière plutôt grandiose. »

Des invitations ont été sélectionnées à partir de soumissions en ligne, le tout dans le but d’aider les gens du Canada à se réunir avec leurs proches malgré le train effréné de la vie, et ce, à l’aide d’un moyen qui est tout sauf subtil : sur un panneau d’affichage près de chez eux.

Voici quelques-unes des invitations affichées :

Les gars, Difficile de s’organiser une sortie à vélo par texto. Départ chez moi ce samedi? – L.-P.

Fred, Ça fait mille ans! On se voit ce week-end? Choisis l’endroit et je serai là! – Audrey Ann

Un bon rassemblement entre ami·es est toujours accompagné de bonne nourriture. Déclinée en quatre saveurs de chips tortilla légèrement assaisonnées, dont la saveur Soupçon de lime bien-aimée, la gamme « Soupçon de » a de quoi plaire à tout le monde pour que l’on puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment : créer des moments inoubliables avec nos chums.

Alors, levez une chips et portez un toast aux moments inoubliables avec votre gang. Partagez vos moments entre ami·es en identiquetant @tostitoscanada et en utilisant les mots-clics #InvitationsGrandiosesTostitos et #PortonsUnToast.

À propos de Tostitos Canada

Les chips tortilla, la salsa et les trempettes Tostitos sont des collations polyvalentes parfaites pour toutes les occasions. Tostitos est l’une des marques phares de PepsiCo Canada. Pour plus d’information, visitez le www.tostitos.ca.

À propos de Frito-Lay Amérique du Nord

Frito-Lay North America est la division des aliments prêts-à-manger de PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP), générant des revenus de 19 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Purchase, dans l’État de New York. Les collations Frito-Lay comprennent les croustilles Lay’s® et Ruffles®, les chips tortilla Doritos®, les grignotines Cheetos®, les chips tortilla et trempettes de marque Tostitos®, les collations multigrains SunChips® et les croustilles de maïs Fritos®. L’entreprise exploite plus de 30 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada, plus de 200 centres de distribution et dessert 315 000 clients au détail par semaine grâce à son modèle de livraison directe en magasin. Pour en savoir plus sur Frito-Lay, visitez le site Web de l’entreprise à www.fritolay.ca ou ses profils sur Instagram (@fritolay_canada) et sur Facebook (Frito-Lay Canada).

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L’entreprise emploie plus de 6 000 Canadiennes et Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d’un océan à l’autre. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au Canada, et sa gamme de produits comprend les marques Lay’s, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood et Cheetos. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour plus d’information, visitez le www.pepsico.ca.

À propos du sondage

Ce sondage mené par Maru Public Opinion pour la marque Tostitos® a été réalisé par les expert·es en collecte d’échantillons et de données de Maru/Blue. Les 17 et 18 mai 2023, 1 568 personnes adultes canadiennes sélectionnées au hasard parmi les panélistes en ligne de La Voix Maru Canada ont été interrogées. Les résultats du sondage ont été pondérés selon le niveau de scolarité, l’âge, le genre et la région (et, au Québec, la langue) afin de correspondre à la population selon les données du recensement. Cette pondération permet de s’assurer que l’échantillon est représentatif de l’ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d’erreur estimée (mesure de la variabilité d’échantillonnage) à +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des chiffres arrondis.

