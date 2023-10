Stonebranch annonce Stonebranch Online 2023 : un forum d'éducation virtuel de plusieurs semaines sur l'automatisation et l'orchestration des technologies de l'information

11 séances en direct incluent des sujets comme l'observabilité, l'automatisation en libre-service, la modernisation des infrastructures, l'orchestration des technologies de l'information hybrides, l'orchestration des pipelines de données, l'approche jobs-as-code et bien plus encore

ALPHARETTA, Géorgie, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé aujourd'hui Stonebranch Online 2023, un forum éducatif virtuel de plusieurs semaines avec 11 webinaires en direct qui se tiendra du 4 octobre au 2 novembre 2023.



Stonebranch Online 2023 propose des sessions présentées par des analystes de l'industrie de premier plan — ainsi que des experts, clients et partenaires de Stonebranch — couvrant des sujets liés à l'automatisation des technologies de l'information. Ces sujets vont de l'évolution continue de l'automatisation des technologies de l'information à son impact sur les transformations numériques réussies. Les principales sessions incluent :

Enterprise Management Associates (EMA) Industry Analysis: The Move from Automation to Orchestration

Roche Success Story: How to Take Full Advantage of SAP with a SOAP

Colgate Success Story: Cloud-First SaaS Approach to Orchestration

Radiant Advisors & Achmea Success Story: Accelerate MLOps with Data Pipeline Orchestration

Coop & VIP Success Story: The Many Flavors of Self-Service Automation

Heirloom Computing Partner Focus: Mainframe to Cloud Modernization

« Stonebranch Online 2023 est notre événement haut de gamme pour les professionnels des technologies, et nous sommes ravis de proposer une vaste gamme de sessions sur les dernières tendances et les meilleures pratiques d'automatisation éprouvées », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Il s'agit d'un événement incontournable pour toutes les personnes souhaitant orchestrer leur univers, notamment les équipes cloud, les développeurs, les opérations informatiques, les équipes chargées des données et les professionnels des opérations de plateforme. »

Pour vous inscrire à Stonebranch Online 2023, rendez-vous sur https://www.stonebranch.com/about/events .

