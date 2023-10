Les PME aux prises avec un stress financier qui touche aussi les clients

– Malgré les difficultés économiques, les ouvertures d’entreprises se multiplient –

Le pouls du marché par Equifax Canada : rapport sur les tendances du marché du crédit au T2 2023

TORONTO, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données recueillies par Equifax Canada* et un récent sondage mené auprès de propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME)** pourraient laisser présager d’importants défis.

La gestion des liquidités est un enjeu urgent pour 64 % des PME, et l’incertitude entourant la période des Fêtes est citée comme un facteur important à ce chapitre. De plus, 53 % des PME ont un accès limité au financement, et 18 % se sont retrouvées en situation de faillite ou d’insolvabilité dans le passé, ce qui met en lumière leurs difficultés financières. Ce contexte financier complexe préoccupe 42 % des propriétaires de PME.



La hausse des taux d’intérêt a également des conséquences sur leurs finances. Ainsi, 75 % d’entre eux ont augmenté leurs taux ou leurs prix, et 69 % estiment que ces taux nuisent à leurs activités. De fait, 57 % affirment que leurs clients sont en retard sur leurs paiements ou leurs factures, et 46 % prévoient que cette tendance se poursuivra au cours des 12 prochains mois.

Les problèmes de dotation pèsent lourd sur les épaules des chefs d’entreprise : 53 % d’entre eux se disent inquiets, tandis que 43 % éprouvent des difficultés à recruter et à maintenir en poste des employés.

Confiance dans l’économie et la période des Fêtes à venir

La confiance des propriétaires d’entreprises à l’égard de l’économie demeure faible, seulement 10 % d’entre eux ayant déclaré avoir un regain de confiance au T4 2023 par rapport au T4 2022. Il s’agit d’une baisse importante par rapport aux chiffres de l’an dernier (24 %) et de 2021 (33 %). De même, seulement 15 % ont exprimé un optimisme renouvelé à l’égard des Fêtes, ce qui représente une baisse notable comparativement aux années précédentes (25 % en 2022 et 36 % en 2021).

« Malgré les importants défis financiers auxquels elles sont confrontées, les PME sont le pilier de notre économie. Elles font preuve d’une résilience remarquable, même dans les périodes économiques les plus difficiles, a déclaré Jeff Brown, chef des solutions aux entreprises chez Equifax Canada. Elles doivent composer avec des pénuries de personnel, la hausse des taux d’intérêt et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais elles ne baissent pas les bras. »

Tendances de crédit des entreprises et perspectives sectorielles au T2 2023

Selon les données d'Equifax Canada pour le T2 2023, les entreprises établies devancent les nouvelles entreprises en ce qui a trait à la croissance des opérations commerciales. La demande de cartes de crédit a représenté 62 % des nouveaux octrois d’opérations financières au T1 2023. Le stress financier croissant est toutefois compensé par l’épargne réalisée pendant la pandémie, ce qui favorise la résilience des entreprises. La dette moyenne des entreprises a bondi de 22,3 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 44 700 $, et les arriérés sur les opérations commerciales industrielles s’approchent des niveaux antérieurs à la pandémie, ce qui pourrait être le signe de défis financiers à venir.

« L’augmentation des frais d’exploitation pourrait faire déferler les cas d’insolvabilité, a déclaré M. Brown. Les entreprises devront composer avec le double défi de l’inflation importante et du coût d’emprunt élevé. Nous prévoyons une augmentation de la demande de crédit, en particulier de la part d’entreprises déjà aux prises avec des dettes. De plus, les entreprises touchées par des catastrophes naturelles pourraient prendre plus de temps à se remettre sur pieds et avoir besoin du soutien du gouvernement. »

Au Canada, le nombre de nouvelles opérations commerciales octroyées a dépassé les niveaux prépandémiques au T2 en raison des tendances saisonnières. Plusieurs provinces ont connu des hausses importantes sur 12 mois, à savoir l’Alberta (27,4 %), la Colombie-Britannique (33,6 %), l’Ontario (34,7 %) et le Québec (24,1 %). L’utilisation des lignes de crédit et des cartes de crédit, qui avait diminué pendant la pandémie, fait une remontée. Depuis janvier 2022, les soldes des lignes de crédit ont augmenté de 21 % et ceux des cartes de crédit de 22,6 % par année, en partie en raison du taux élevé des nouvelles cartes. L’arrivée de nouvelles entreprises au T2 a contribué à l’augmentation de la demande de crédit, mais elle n’atteint pas encore les niveaux d’avant la pandémie.

Soutien gouvernemental et remboursement de la dette

Les prêts garantis par le gouvernement, comme le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, ont été essentiels pour les entreprises canadiennes. En effet, 36 % des répondants y ont eu recours. Toutefois, des préoccupations demeurent, car 36 % prévoient des répercussions négatives, 45 % visent à effacer leurs dettes d’ici la fin de l’exercice et 47 % prévoient devoir prolonger leurs remboursements jusqu’en 2024. Dans un même temps, 59 % des propriétaires d’entreprises ont déclaré ne pas se sentir soutenus par le gouvernement, et 47 % ne reçoivent pas suffisamment de crédit d’impôt pour le T4 2023. Une proportion écrasante (84 %) réclame des mesures gouvernementales accrues pour relever ces défis et soutenir les petites entreprises.

Malgré une meilleure connaissance des technologies, le pointage de crédit demeure méconnu

De plus en plus de propriétaires connaissent leur profil financier, et 58 % d’entre eux sont capables de consulter le dossier de crédit de leur entreprise. Toutefois, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont au fait des pointages de crédit, puisque seulement 36 % de ceux qui sont familiers avec les dossiers de crédit d’entreprise connaissent leur pointage. Par ailleurs, près de la moitié des propriétaires d’entreprise prévoient d’importants changements attribuables à l’intelligence artificielle (IA) : 49 % s’attendent à ce qu’elle redessine le paysage concurrentiel, 44 % prévoient des modifications au modèle de prestation de services et 46 % croient que l’IA perturbera leurs modèles d’affaires.

Equifax Canada continue de surveiller de près le secteur du crédit et publie des données cruciales pour aider les entreprises et les prêteurs à prendre des décisions de crédit éclairées en cette période d’incertitude.

* Selon les données Equifax pour le T2 2023.

** Le sondage a été mené entre le 28 août et le 12 septembre 2023 au moyen du panel en ligne de Léger auprès de 300 propriétaires canadiens de PME dans les secteurs de l’alimentation, de la construction, du commerce de détail et du voyage.

