Ceridian devient Dayforce

Sous le nom Dayforce, l’entreprise entend stimuler sa croissance à titre de fournisseur de référence en matière de plateforme mondiale de gestion du capital humain

TORONTO and MINNEAPOLIS, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceridian HCM Holding Inc. (NYSE : CDAY; TSX : CDAY), fournisseur mondial de technologies de gestion du capital humain, a annoncé aujourd’hui son intention d’effectuer une transition vers le nom Dayforce, changement qui devrait entrer en vigueur en janvier 2024.



Plateforme phare de gestion du capital humain de l’entreprise, Dayforce génère de la valeur pour des milliers d’organisations et des millions de travailleurs à travers le monde, et s’est constamment démarquée à titre de chef de file de l’industrie en s’appuyant sur son riche historique d’innovation et d’excellence. L’accent mis sur la marque Dayforce témoigne des ambitions de l’entreprise et des occasions qui s’offrent à elle – soit renforcer son leadership dans le domaine de la gestion infonuagique du capital humain pour permettre à un plus grand nombre d’organisations de tirer pleinement parti de leur potentiel humain, d’exercer leurs activités en toute confiance et de générer une valeur quantifiable. En tant que Dayforce, l’entreprise demeure fidèle à sa promesse de marque, « Améliorer la vie au travailMC », tout en misant sur de nouvelles innovations et sur une expérience de premier ordre à chaque étape du parcours client.

Cette annonce a été faite à l’occasion d’INSIGHTS 2023, le forum annuel des clients de l’entreprise, présenté à Las Vegas et diffusé en direct en ligne. Lors de l’événement, sous le thème « Un nouveau jour se lève pour Dayforce », des milliers de participants ont pris part à des séances et à des expériences conçues pour les aider à connaître la réussite.

« Dayforce représente leur meilleur de nos produits, de notre entreprise et de notre communauté. Il est donc logique de miser sur cette marque alors que nous cherchons à accélérer notre croissance à titre de fournisseur de référence en matière de plateforme mondiale de gestion du capital humain, explique David Ossip, président du conseil d’administration et co-chef de la direction de Ceridian. En unifiant notre marque sous le nom Dayforce, nous rendons non seulement les choses plus claires pour les organisations qui ont déjà à composer avec la crise de complexité touchant la main-d’œuvre, mais nous réunissons également nos employés et notre écosystème autour de notre ambition commune d’améliorer la vie au travail. »

« Les effectifs d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec ceux du passé. En constante évolution, sans frontière et disponible en tout temps, la main-d’œuvre ne connaît aucune limite, offrant aux entreprises une occasion unique de connaître une transformation radicale. Dans ce contexte, nous savions qu’il était temps de présenter Dayforce sous un jour nouveau, révèle Leagh Turner, co-chef de la direction de Dayforce. Ce moment décisif représente bien plus qu’un simple changement de nom. Il témoigne de notre transformation continue en tant qu’entreprise, ainsi que de notre désir de propulser nos produits dans un avenir marqué par l’intelligence artificielle, d’exploiter pleinement notre potentiel humain, et de renforcer le dynamisme de nos services, de notre soutien et de notre écosystème. Sous le nom Dayforce, nous instillerons encore plus d’énergie, d’attention et d’agilité dans chaque aspect de nos activités afin de générer une valeur accrue pour nos clients et nous propulser dans l’avenir. »

Contexte de ce repositionnement de marque

En 2012, Ceridian fait l’acquisition de Dayforce Corporation, conceptrice de la solution de gestion du capital humain Dayforce. Peu après, le fondateur de Dayforce, David Ossip, est nommé chef de la direction de Ceridian. Après un premier appel public réussi aux bourses de New York (NYSE) et de Toronto (TSX), Ceridian concentre ses efforts sur de nouveaux leviers de croissance, dont le développement de la plateforme Dayforce, l’accélération de l’expansion mondiale et l’innovation dans les marchés adjacents, ce qui se traduit notamment par le lancement de Dayforce Wallet en 2020.

Au cours de l’année 2024, on peut s’attendre à ce que Ceridian HCM Holding Inc. et ses entités opérationnelles à l’échelle mondiale changent de nom afin de refléter la marque Dayforce. L’entreprise n’anticipe aucune répercussion de ses initiatives de repositionnement de marque sur ses projections pour l’exercice financier 2023.

Des renseignements supplémentaires pertinents pour nos clients et les intervenants concernés leur seront communiqués au besoin tout au long de cette transition.



À propos

Ceridian est un fournisseur mondial de technologies de gestion du capital humain. Dayforce, sa plateforme infonuagique et son produit phare, réunit en une même application des fonctions de gestion des RH, de la paie, des avantages sociaux, des effectifs et des talents. Celle-ci optimise la gestion de l’ensemble du cycle d’emploi en facilitant notamment le recrutement, l’engagement, la rémunération, la répartition et le perfectionnement des employés. Ceridian offre des solutions pour les organisations de toutes tailles. Consultez le Ceridian.com ou suivez-nous dans le médias sociaux : @Ceridian.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels pouvant comporter un certain nombre d’éléments de risque et d’incertitude. Les énoncés qui ne reposent pas sur des faits historiques, y compris les énoncés concernant nos attentes, nos intentions et nos stratégies pour l’avenir constituent des énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels sont fondés sur les convictions et les projections des membres de la direction, de même que sur l’information à leur disposition. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison. Ces énoncés se basant sur des attentes concernant nos résultats opérationnels et financiers dans l’avenir, ceux-ci ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de fait. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu à la lumière des risques décrits aux sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information », « Forward-Looking Statement » et « Risk Factors » ainsi qu’à d’autres sections des rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, des rapports annuels sur formulaire 10-K et d’autres rapports déposés par Ceridian auprès de la Securities and Exchange Commission.