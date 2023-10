Smile devient membre du Yocto Project et pérennise les projets Embarqué & IoT de ses clients

Smile, spécialiste des solutions embarquées et IoT open source, renforce son implication auprès du Yocto Project, un projet porté par la fondation Linux, en devenant membre Silver. Cet engagement vient couronner plusieurs années de contributions techniques de la part des collaborateurs Smile.

En 2023, Smile se distingue en renforçant son implication dans la communauté open source Linux. Les clients du Groupe sont ainsi assurés du bon maintien de leurs projets embarqués et IoT dans la durée, tout en bénéficiant de l’excellence opérationnelle des équipes engagées.

Si les équipes Smile avaient déjà démontré leur expertise sur ce projet collaboratif depuis plusieurs années, un tournant dans l’histoire commune entre Smile et le Yocto Project s’est récemment opéré. En effet, les contributions des collaborateurs dans le projet se sont multipliées depuis le début de l’année. Une vingtaine de contributions ont déjà été réalisées depuis le mois de janvier. Ayant commencé par quelques évolutions triviales (changement cosmétique dans l’aide de bitbake et dans la documentation), l’équipe de contribution s’est ensuite intéressée à la correction de bugs connus du projet (meilleure gestion des chemins longs du renommage de paquets et correction de recettes) et à l’ajout de tests automatisés.

A la clé de ces réalisations ? Un effort de maintenance mutualisé avec la communauté et un travail conséquent déployé sur les CVEs Kernel. Cet engagement croissant traduit parfaitement la volonté des experts Smile de continuer à faire évoluer techniquement ce projet de collaboration open source à l’avenir.

Richard Purdie, Yocto Project Architect, The Linux Foundation (traduit de l’anglais)

“Smile a non seulement soutenu le projet en devenant membre, mais a également été en mesure de trouver du temps de développement pour nous aider à traiter quelques sujets anciens. Outre la correction de quelques bugs, il s'agissait de travailler sur notre gestion avec les CVEs du noyau, Linux ce qui signifie que nous pouvons éliminer le "bruit" et nous concentrer sur les domaines qui requièrent vraiment de l'attention. Cela profite à Smile, au projet ainsi qu'à l'écosystème au sens large avec certaines contributions remontées upstream. C'est formidable de voir un nouveau membre s'impliquer dans un travail comme celui-ci et avoir un tel impact positif.”

Christophe Brunschweiler, Directeur BU Embedded & Connected Systems, Smile

“Quoi de plus naturel que de rendre visible ce que nous avons eu à cœur de réaliser depuis de nombreuses années ? Devenir membre du Yocto Project représente en effet la partie émergée de notre engagement : il y a nos contributions, bien entendu, mais également tout l’accompagnement et l’expertise que l’équipe Embedded & Connected Systems de Smile apporte quotidiennement aux professionnels ayant choisi le Yocto Project pour leur produits à base de Linux Embarqué. Plusieurs de nos experts donnent également régulièrement des formations sur le Yocto Project, dont une de niveau avancé : de longue date, cela participe à l’adoption toujours plus grande de cette solution.”