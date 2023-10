Delaine Kühn É Homenageada Pela Revista High Profile Magazine No Palácio Do Parlamento Britânico

Delaine Kühn. Crédito da foto: Robson Denian Mateus Revista High Profile. Giovanna Kühn, Delaine Kühn, Sua Majestade Rainha Diambi e Robert Kühn. Crédito da foto: Robson Denian Mateus Revista High Profile. Delaine Kühn e Sua Majestade Rainha Diambi. Crédito da foto: Robson Denian Mateus Revista High Profile.

Esta estrela brilha não apenas por mim, mas por todos que compartilham o compromisso de tornar nosso mundo um lugar melhor, independentemente de onde estejamos.” — Delaine Kühn

LONDON, REINO UNIDO, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.O escritório de advocacia Delaine Kühn , fundado em 2012 no Rio de Janeiro e estabelecido na Alemanha desde 2017, é especializado em serviços jurídicos internacionais, com foco nas relações entre Brasil e Alemanha. Oferecendo expertise em direito alemão, brasileiro e português, suas áreas de atuação abrangem direito de família, sucessões, migração, empresarial, digital e tributário internacional. Destaca-se pela atuação internacional na prevenção e resolução de conflitos, especialização multidimensional, intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha, compromisso com excelência, transparência nos custos e comunicação direta e multilíngue com os clientes.“É com imensa gratidão e humildade que recebo o troféu de Estrela da Comunidade em Londres, durante o prestigiado evento da High Profile. Este prêmio representa não apenas uma conquista pessoal, mas o reconhecimento do esforço coletivo em prol de uma sociedade mais justa e solidária, não só localmente, mas também internacionalmente. Trabalhar em projetos sociais, apoiando vítimas da violência doméstica e famílias carentes, transcende fronteiras e culturas. Cada sorriso reconfortado e cada vida transformada são as verdadeiras recompensas. Esta estrela brilha não apenas por mim, mas por todos que compartilham o compromisso de tornar nosso mundo um lugar melhor, independentemente de onde estejamos. Obrigado à comunidade global por esta honra. Unidos, continuaremos a fazer a diferença”.

Premiação Melhor do Brasil no Mundo no Palácio do Parlamento Britânico - Revista High Profile