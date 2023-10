Cell-Easy, CDMO spécialisée en thérapie cellulaire, nomme Mme Gisèle Deblandre au poste de directrice scientifique

TOULOUSE, France, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cell-Easy, CDMO (contract development and manufacturing organization) spécialisée en thérapie cellulaire, est fière d'annoncer la nomination de Mme Gisèle Deblandre au poste de directrice scientifique.

Cell-Easy est pleinement consciente des défis auxquels les entreprises de biotechnologie sont confrontées pour réussir le processus de développement et progresser vers la phase d'essais cliniques avec succès. Alors que les principales CDMO mettent l'accent sur leurs capacités industrielles, Cell-Easy a constaté que les biotechs recherchaient principalement des compétences et une expertise. Ces dernières ont en effet besoin de pouvoir se reposer sur une CDMO qui comprenne d'une part leur vision scientifique, et qui leur offre d'autre part, l'expertise et les ressources essentielles pour industrialiser leurs procédés tout en maitrisant efficacement les coûts et les délais.

Cell-Easy a réalisé dans cette optique des investissements de taille afin de mieux répondre aux besoins des biotechs en internalisant les ressources analytiques et en recrutant une équipe scientifique de haut niveau. Gisèle Deblandre possède une expertise pointue dans le développement de procédés de fabrication et de méthodes analytiques adaptées aux thérapies cellulaires ; elle jouera un rôle essentiel dans l'avancement des initiatives scientifiques de Cell-Easy et dans l'accélération des projets clients.

Gisèle Deblandre met au service de Cell-Easy sa vaste expérience des bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits de thérapie cellulaire dans le domaine de l'immuno-oncologie. Elle a notamment joué un rôle essentiel dans la croissance de MaSTherCell, faisant évoluer la société d'une simple start-up à une CDMO de renom. Auparavant directrice scientifique chez CELLBOX, elle a également assuré la direction du département Science et Technologie au sein de CATALENT Cell Therapy. Elle est par ailleurs titulaire d'un Doctorat en biologie cellulaire et moléculaire délivré par l'Université Libre de Bruxelles en Belgique.

Guillaume Costecalde, co-fondateur et président de Cell-Easy, est très enthousiaste de cette nomination: « Nous sommes ravis d'accueillir Mme Gisèle Deblandre au sein de notre équipe de direction. L'objectif de Cell-Easy est de devenir le partenaire CDMO privilégié des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques qui cherchent à rationaliser le passage de la phase de développement à la phase clinique. La priorité que nous accordons à l'excellence scientifique dans le domaine du développement cellulaire est capitale pour assurer une transition rapide vers les essais cliniques, tout en respectant les coûts et les délais. L'expertise de Gisèle dans le domaine de l'immuno-oncologie renforce encore notre engagement à tenir cette promesse envers tous nos partenaires ».

Pour sa part, Gisèle Deblandre a déclaré : « Je suis enchantée de rejoindre Cell-Easy car notre vision commune va au-delà de la simple prestation de services. Nous souhaitons être de véritables partenaires pour les entreprises de biotechnologie en phase de démarrage, au même titre que les grandes entreprises qui ont besoin d'augmenter leur production. Ma priorité est de développer le portefeuille de services de Cell-Easy tout en consolidant notre approche centrée sur le client. Notre priorité est d’apporter des conseils scientifiques aux biotechs et industrialiser leurs procédés dans le triple respect de leurs délais, budgets et procédures afin de permettre une réussite mutuelle de nos projets ».

Cette nomination marque une étape importante pour Cell-Easy et souligne son engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation dans le domaine des thérapies cellulaires.

Établie en 2017, Cell-Easy est une CDMO (contract development and manufacturing organization) en plein essor, spécialisée dans la thérapie cellulaire. L'engagement de Cell-Easy s'étend au-delà du développement et de la production cellulaire pour mettre également l'accent sur les aspects réglementaires et analytiques.

Cell-Easy propose une gamme complète de services, tels que le développement de procédés, leur mise à l'échelle, la fabrication selon les normes BPF et le développement analytique, et ce, pour les cellules immunitaires (lymphocytes CAR-T, T et NK modifiés et non modifiées) et les cellules souches adultes (MSC, iPSC et exosomes). Cell-Easy a accompli dernièrement des progrès majeurs, notamment dans l'avancement de programmes jusqu’en phase II avec la conclusion de partenariats avec une société pharmaceutique dans le top 30 dans la transposition d’un process autologue en allogénique. Avec ses solutions sur mesure, Cell-Easy a pour vocation d’accompagner les biotechs à franchir avec succès les étapes de développement à la phase d’essais cliniques tout en maitrisant les coûts et les délais.

