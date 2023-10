CGG Livre une Nouvelle Etude d’Evaluation des Sites de Stockage de CO2 dans le Golfe du Mexique

Paris, France – le 3 octobre 2023

CGG annonce avoir livré la phase orientale de son étude GeoVerse™ dédiée à l’évaluation des sites potentiels de stockage de gaz carbonique dans le Golfe du Mexique et avoir démarré l’extension de cette étude vers l'ouest. Les deux phases de ce projet, soutenues par un financement de l'industrie, sont disponibles sous licence dès maintenant, les produits finaux de la phase d'extension vers l'ouest étant disponibles au premier trimestre 2024.

Ces études fournissent une évaluation précise, unique et indépendante des sites potentiels de stockage de gaz carbonique, couplée à une base de données de puits prête à l'emploi et à des applications de visualisation en ligne pour une prise de décision éclairée et rapide.

Dechun Lin, EVP Earth Data, CGG, a déclaré : « Les experts de CGG poursuivent le développement des études GeoVerse riches en données. Cette nouvelle étude, qui couvre la côte du Texas et de la Louisiane, fournit des informations essentielles sur le sous-sol afin d'accélérer l'exploration des sites de stockage de carbone dans cette région prometteuse. »

Pour plus d’informations, visitez : GeoVerse Carbon Storage Gulf of Mexico

