Eerste Zweeds-Indonesische Brunchcafé en Aperitiefbar Kafé Kontrast opent in Amsterdam

Chef Ellinor Strinnholm en haar team

Het nieuwe culinaire concept van Kafé Kontrast creëert een contrast met de foodscene in Amsterdam.

Streetfood eten in Jakarta was een ervaring die mijn manier van koken compleet veranderde. Het voelde dus logisch om van het restaurant een mix te maken van Zweeds voor mijn roots en Indonesisch.” — Chef en Eigenaresse Ellinor Strinnholm

AMSTERDAM, NORTH HOLLAND, NETHERLANDS, October 11, 2023 / EINPresswire.com / -- De Zweedse chef Ellinor Strinnholm opent samen met restaurantveteraan Bunmi Okolosi het eerste Zweeds-Indonesische brunchcafé en aperitiefbar van Amsterdam. Bunmi is betrokken geweest in concepten als: Arabica Bar & Kitchen, The Student Hotel, Dinner by Heston, Restaurant Felix, Lima London en heeft zijn eigen agency, Kajola, dat zich focust op Horeca concepten. Kafé Kontrast , een brunch cafe & aperitif bar op de Ceintuurbaan in De Pijp, staat gepland om op 12 oktober gedeeltelijk te openen en biedt doordeweeks een ‘all-day’ menu en in het weekend een speciaal brunchmenu aan. Het restaurant zal 's avonds vaker transformeren in een levendige aperitiefbar met diner.De unieke brunchgerechten op het menu zijn duidelijk beïnvloed door de ervaring van de voormalige chef-kok in 2-sterren Michelin-restaurants zoals Vollmers in Zweden, en zijn ook geïnspireerd door haar unieke ervaring met streetfood en koken toen ze in Indonesië woonde. Het “all day dining” concept van het restaurant doet denken aan een Franse bistro, een eerbetoon aan de tijd die ze doorbracht in Parijs voor haar culinaire studies.Enkele hoogtepunten van het brunchmenu in het weekend zijn onder andere een Cinnamon bun French toast met een oolong thee crème en ingelegde aardbeien of Indonesische pannekoeken met gezouten zalm, pijnboomspruit olie en dabu dabu sambal. Je kunt je brunch combineren met een speciale koffie of een heerlijke Kefir Limoen Bloody Mary of andere drankjes gemaakt met de geïnfuseerde huisdranken van het café. Op doordeweekse dagen kun je genieten van zoetigheden en koffie voor een eenvoudig ontbijt, of even langs komen voor een glas wijn bij de lunch.Eigenaar Ellinor: "We omarmen het Zweedse concept van 'Lagom' - wat 'precies genoeg' betekent of 'niet te veel, niet te weinig, maar precies goed'. We geloven dat de beste maaltijden eenvoudig en ongekunsteld zijn. Door andere culturen toe te laten in onze Scandinavische keuken, injecteren we onze eigen unieke identiteit in onze keuken. Het resultaat is een culinaire ervaring die in contrast staat met wat er al bestaat.Kom zelf het contrast ervaren. Het restaurant opent de deuren officieel op 1 November, maar voor de nieuwsgierigen zal er een soft opening zijn mid-oktober.Over Kafé KontrastKafé Kontrast is ontstaan uit liefde voor het ongekunstelde en de kunst van het delen aan tafel. Het haalt inspiratie uit de Scandinavische wortels van de chef-kok en eigenaresse, de charme van Zuidoost-Aziatische Kopitiams en de klassieke Franse bistro. Kafé Kontrast is Zweeds voor Café Contrast. Omdat hier contrasterende culturen en karakters samen komen. Ze omarmen het Zweedse concept van "Lagom", wat "precies genoeg" betekent. Kafé Kontrast is een plek waar je jezelf altijd kunt vermaken gedurende de dag. Het restaurant verandert in een levendige aperitiefbar wanneer de zon ondergaat. Kafé Kontrast is open van donderdag tot en met zondag en zal gedurende het jaar de openingstijden verlengen. Meer informatie over Kafé Kontrast is te vinden op www.kafekontrast.com