CIRA inspire les entreprises québécoises à souligner leur engagement local avec un domaine .CA dans sa nouvelle campagne vidéo en français

Opter pour un nom de domaine en .CA indique qu'une entreprise est étroitement liée à sa communauté locale et, par extension, plus à l'écoute de ses besoins

OTTAWA, 02 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le paysage commercial actuel, où la présence numérique précède souvent l'interaction physique, signaler une "localité" devient un avantage concurrentiel. En effet, selon un sondage Léger, deux Québécois·e·s sur trois préfèrent un nom de domaine .CA à un .com lorsqu'iels visitent un site web pour soutenir une entreprise locale. Pour renforcer davantage l'idée qu'un nom de domaine .CA est un gage d'entreprise locale et centrée sur la communauté, CIRA lance la deuxième phase de sa campagne publicitaire au Québec avec le slogan approprié "Quand c'est .CA, c'est local". La campagne adopte une double approche : elle appelle les Montréalais·e·s à être consciemment locaux·ales dans leurs choix de consommation tout en incitant simultanément les entreprises locales à considérer le pouvoir d'un domaine .CA par rapport à un .com.



Cette année, la campagne rehausse son message grâce à une vidéo convaincante. Des coupes visuelles rapides—passant de cafés en boutiques, de la mousse de café aux sacs réutilisables—ne sont pas seulement accrocheuses; elles mettent en lumière les entreprises montréalaises qui arborent fièrement des domaines .CA. La vidéo imite la rapidité et la facilité du shopping en ligne tout en capturant la vitalité urbaine.

Ajoutant une touche humaine, la vidéo présente un jeune plombier déclarant son choix pour un .CA plutôt qu'un .com, incarnant l'accent mis par la campagne sur les entreprises locales. L'URL de l'entreprise, PlomberiePilon.ca, renforce le message que les domaines locaux sont bons pour les affaires. La vidéo se termine avec son slogan central et un appel à l'action clair : « Choisissez.ca ».

La campagne de huit semaines en octobre et novembre sur les principales plateformes en ligne du Québec, y compris La Presse, Cogeco, et Québecor Media, atteindra une large audience, transmettant de manière succincte le message principal—quand c'est .CA, c'est indéniablement local.

Citations de la direction

« La campagne nous invite à une conversation plus large sur les valeurs que nous privilégions et les communautés que nous choisissons de soutenir. Il ne s'agit pas seulement de noms de domaine. Il s'agit de forger une identité numérique en phase avec la conscience locale. C'est une campagne qui célèbre non seulement ce que signifie être une entreprise locale, mais souligne également l'importance stratégique de signaler cette localité à une base de consommateurs de plus en plus désireuse de celle-ci. »

— Paul Sarkozy, Directeur du marketing, .CA par CIRA

« Nous avons choisi de laisser les entreprises locales à Montréal qui ont choisi .CA au lieu de .com raconter l'histoire aux entreprises locales qui cherchent à construire leur identité en ligne. Quelle meilleure manière de laisser un plombier, l'une de ces entreprises que vous souhaitez à proximité, livrer le message : "Pour mon site web, j'ai choisi un nom de domaine .CA plutôt qu'un .com. Je me présente comme local ! C'est bon pour les affaires !" »

— Éric Blais, Président de Headspace Marketing Inc

Autres ressources

À propos de CIRA

CIRA gère le domaine .CA de premier niveau au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité— comme son DNS Firewall et son Bouclier canadien — qui contribuent à l’atteinte de son objectif de bâtir un meilleur Canada en ligne. L’équipe de CIRA exploite l’un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l’une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

À propos de Headspace Marketing

Headspace Marketing est une firme de consultation stratégique engagée à bâtir de grandes marques au Québec. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour relever les défis et opportunités uniques auxquels ils sont confrontés sur le marché québécois. Notre connaissance approfondie du consommateur québécois et notre expertise en création de marque procurent à nos clients un véritable avantage concurrentiel dans un marché parfois méconnu et souvent sous-exploité.

Contact presse

Eric Blais

Président de Headspace Marketing Inc

416.221.3770

eblais@headspacemarketing.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8be60aad-a291-4c31-982c-c5e35efd07c3/fr