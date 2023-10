Supremex annonce la nomination d’un membre indépendant au conseil d’administration

MONTRÉAL, 02 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord‑américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui la nomination de M. Paul V. Reilly en tant que nouvel administrateur indépendant au conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») pour combler un poste récemment vacant.

« Nous sommes heureux qu’un nouvel administrateur indépendant hautement expérimenté se joigne au conseil d’administration de Supremex. Alors que nous poursuivons notre stratégie de croissance et de diversification, le Conseil sera renforcé par la connaissance approfondie de M. Reilly des industries de l’enveloppe, de l’emballage et de la fabrication, particulièrement aux États-Unis, ainsi que par son expérience en gouvernance d’entreprise », a déclaré M. Robert Johnston, président du Conseil.

M. Paul V. Reilly est fondateur et associé de New Direction Partners depuis 2009, où il fournit des services de banque d'investissement et de conseil en matière de fusions et acquisitions, des services d'évaluation, de planification stratégique et de conseil en gestion à des clients des secteurs de l'emballage, de l'impression commerciale, du publipostage, de la fabrication d'enveloppes et d'autres secteurs connexes. Auparavant, M. Reilly était chef de la direction, président et président du conseil d’administration de Cenveo, Inc. Il est titulaire d’un baccalauréat en finance et d’un MBA en méthodologie informatique du Baruch College. M. Reilly siège actuellement au conseil d’administration de Softprint et au conseil consultatif de Great American Packaging. Il est également président du conseil d’administration de Construct Sun, une société qui vend et installe des systèmes d’énergie solaire pour les particuliers et les petites entreprises. Il a présidé le comité sur les réunions et le contenu de l’Envelope Manufacturers Association (« EMA ») et a siégé au sein du conseil d’administration de la PIA/GATF. Il a siégé précédemment au conseil d’administration de la fondation de l’EMA. Il a également été membre de la Business Roundtable, une association de chefs de la direction de grandes entreprises.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte onze installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et six installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie plus de 1 000 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d'information, visitez www.supremex.com .

