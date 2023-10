Sisecam Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Kirman zur 'Glass Person of the Year' ernannt

Prof. Dr. Ahmet Kirman

ISTANBUL, TURKIYE, October 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- Prof. Dr. Ahmet Kirman, Vorsitzender und geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der seit 2013 in Deutschland produzierenden Sisecam Gruppe, erhält die Auszeichnung "Glass Person of the Year" für seine Beiträge zur Entwicklung der globalen Glasindustrie. Diese prestigeträchtige Auszeichnung - bekannt als der "Oscar" der Glasindustrie - wurde Prof. Dr. Kirman vom Phoenix Award Committee in Como, Italien, überreicht.

Mit gemeinsamem Wissen können wir die gemeinsamen Probleme der Welt lösen

In seiner Rede bei der Preisverleihung betonte Prof. Dr. Ahmet Kirman, dass die Glasindustrie eine aktive Rolle bei der Lösung der großen Herausforderungen spielen kann, vor denen die Welt derzeit steht: "Die Welt hat heute drei kritische Probleme, und die Glasindustrie könnte eine entscheidende Rolle bei der Lösung dieser Probleme spielen. Die ungleiche Einkommensverteilung stellt das größte Problem dar, mit dem sich die Welt heute konfrontiert sieht. Die Glasindustrie sollte einen konstruktiveren und inklusiveren Ansatz verfolgen, der nicht nur ihre Aktionäre, sondern auch ihre Beschäftigten begünstigt. Wir müssen darüber hinaus alles über Kosten und EBITDA definieren und unsere Bemühungen verstärken, die Einkommensverteilung im Glasökosystem zu korrigieren. Ein weiteres drängendes Problem ist, dass das Konzept einer nachhaltigen Welt aufgrund politischer und wirtschaftlicher Interessen nicht ausreichend berücksichtigt wird, obwohl es vor allem in den Industrieländern und bei den Vereinten Nationen mit Nachdruck vertreten wird. Zuallererst muss die Glasindustrie gemeinsam Maßnahmen im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch ergreifen. Um unsere gemeinsamen Probleme wirksam angehen zu können, bedarf es einer gemeinsamen Philosophie, die frei von reinem Profitstreben ist und sich auf Kooperation statt auf Wettbewerb konzentriert. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass die Weltbevölkerung die 8-Milliarden-Grenze überschritten hat und Frauen, die mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung ausmachen, trotz einer Menge wohlklingender Rhetorik noch immer keine Gleichberechtigung geboten wird. Wir sollten uns daher stärker für die Chancengleichheit von Frauen in der Glasindustrie auf allen Ebenen und in allen Produktionsstufen einsetzen."

Prof. Dr. Kirman äußerte sich auch zum Glass Person of the Year Award: "Es ist eine enorme Ehre, mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt zu werden. Auf meinem beruflichen Weg war ich unter anderem als Richter, Akademiker und Banker tätig und habe schließlich in der Glasindustrie Erfahrungen gesammelt. Zu wissen, dass das, was wir tun, in diesem Sektor Beachtung und Wertschätzung findet, beeindruckt sowohl in Bezug auf die Motivation als auch auf die Verantwortung. Ich möchte den verehrten Mitgliedern des Gremiums meinen Dank aussprechen."

Der Vorsitzende des Phoenix-Gremiums, Lincoln Brown, erklärte, dass man sehr glücklich sei, diese Auszeichnung an Prof. Dr. Ahmet Kirman zu vergeben, der seit 17 Jahren bedeutende Beiträge zur Entwicklung der Glasindustrie geleistet habe. Er hob zudem hervor, dass sich Sisecam unter der inspirierenden Führung von Prof. Dr. Kirman zu einem globalen Kraftpaket entwickeln konnte.

Sisecam stellt seit 10 Jahren Autoglas in Deutschland her

Deutschland ist eines der Länder, in denen Sisecam als Global Player in der Glas- und Chemieindustrie produziert. Heute produziert Sisecam in 14 Ländern auf vier Kontinenten mit 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erreicht mit seinen Produkten 150 Länder weltweit. Als Hersteller in Deutschland trat Sisecam 2013 in den deutschen Markt ein, indem es einen auch in der Slowakei und Ungarn produzierenden Autoglashersteller mit einer Investition von 124 Mio. USD erwarb. Weltbekannte Marken wie Audi, Bentley, BMW, Daimler, Porsche und Rolls Royce gehören zu den Kunden von Sisecam in der Autoglas-Sparte. In Deutschland beschäftigt Sisecam 132 MitarbeiterInnen und produziert jährlich 280.000 Quadratmeter Autoglas.



Über Prof. Dr. Ahmet Kirman

Im Laufe seiner Karriere hatte Prof. Dr. Ahmet Kirman die Gelegenheit, verschiedene Bereiche wie Recht, Bankwesen und Wissenschaft kennenzulernen, die letztendlich alle zu seiner beruflichen Kompetenz beitrugen und seinen Horizont erweitern konnten. Im Jahr 2006 kam er zu Sisecam und trägt seither engagiert zum Erfolg der globalen Glasindustrie bei. Zwischen 2006 und 2011 war er Vorsitzender und geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats von Sisecam. Und von 2011 bis 2021 stellvertretender Vorsitzender und CEO. Seit dem 30. März 2021 ist Kirman Vorsitzender und CEO. Er wurde am 1. Juli 2021 zum Vorsitzenden und am 28. März 2022 von der Generalversammlung zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt.

Unter seiner Regie setzte sich Sisecam globale Ziele und strebte an, in seinen Hauptgeschäftsfeldern zu den drei größten Herstellern der Welt zu gehören. Um Sisecam zukunftsfähig zu machen, leitete er eine umfangreiche Umgestaltung der Infrastruktur ein. Es folgte die Fusion von One Sisecam, die größte Fusion in der Geschichte der türkischen Kapitalmärkte. Seit 2006 hat Sisecam die Reichweite seiner Produkte auf 150 Länder ausgedehnt und seinen Umsatz um das 3,5-fache gesteigert. Bis 2022 überstieg der Anteil der internationalen Verkäufe 60 %. Die jährliche Glasproduktion von Sisecam ist um das 2,3-fache und die Sodaproduktion um das 4,2-fache gestiegen. Die Beschäftigtenzahl der Sisecam ist innerhalb von 17 Jahren von 15.000 auf über 24.000 gestiegen.

Als Anerkennung für die Stärkung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und der gegenseitigen Investitionen zwischen Italien und der Türkei wurde er mit dem Titel "Cavaliere" des "Ordens des Sterns von Italien" geehrt, der vom Außenminister vorgeschlagen und vom Präsidenten der Italienischen Republik verliehen wurde. Der Präsident der Republik Tatarstan ehrte ihn mit der "Medal of Valorous Labor" in Anerkennung der Beiträge der Sisecam zur Investitionsförderung und wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Darüber hinaus wurde er mit der "Medal of Appreciation" für seinen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region Targovishte in Bulgarien geehrt. Bei den Le Fonti Awards, einer Preisverleihungsplattform einer der führenden Wirtschaftsmedienorganisationen in Italien, wurde er außerdem als "Chairman of the Year" ausgezeichnet. In Anerkennung seiner Verdienste um die Glaswissenschaft und -technologie, die Förderung des Wissensaustauschs und die Stärkung der nationalen und internationalen Glasgemeinschaft wurde er 2019 mit dem "President's Award" der International Commission on Glass (ICG) ausgezeichnet.



Über Sisecam

Sisecam wurde 1935 gegründet, um die Glasindustrie in der Türkei im Sinne der Vision Mustafa Kemal Atatürks, des Gründers der türkischen Republik, aufzubauen.Heute ist Sisecam ein wichtiger Global Player in den Bereichen Glas und Chemie. Sisecam ist das einzige weltweit tätige Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasproduktion aktiv ist - einschließlich Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen und Glasfaser. Derzeit zählt Sisecam weltweit zu den beiden größten Herstellern von Glaswaren und zu den fünf größten Produzenten von Glasverpackungen und Flachglas. Sisecam ist einer der drei größten Soda-Hersteller der Welt und Weltmarktführer bei Chromchemikalien.

Sisecam spielt eine führende Rolle in den Geschäftsbereichen Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen, Chemie, Automobil, Glasfaser, Bergbau, Energie und Recycling. Sisecam betreibt neben der Türkei Produktionsstätten in Deutschland, Italien, Bulgarien, Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Bosnien-Herzegowina, der Russischen Föderation, Georgien, der Ukraine, Ägypten, Indien und den USA.

Die Sisecam Gruppe nähert sich entschlossen ihrem Ziel, in ihren Hauptgeschäftsfeldern unter die Top 3 der Welt zu kommen - mit ihrem leistungsfähigen Fachpersonal und intelligenten Technologien wird der Weg zur Transformation ihrer digitalen Infrastruktur und Unternehmenskultur unter Berücksichtigung künftiger Anforderungen ununterbrochen fortgesetzt. Mit 88 Jahren Unternehmenserfahrung, mehr als 24.000 Beschäftigten, Produktionsstätten in 14 Ländern auf vier Kontinenten und einem Vertriebsnetz in mehr als 150 Ländern setzt Sisecam seinen Wachstumskurs im Einklang mit seiner "Global Excellence"-Strategie und einem integrativen Vorgehen fort. All dies fördert die Entwicklung des gesamten betrieblichen Ökosystems. Sisecam übernimmt mit seiner CareforNext-Strategie, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen im Einklang steht und sich daran orientiert, Verantwortung für den Schutz des Planeten, die Stärkung der Gesellschaft und die positive Veränderung von Lebensbedingungen. Sisecam setzt seine ganze Erfahrung und Fachkompetenz zur Förderung einer umfassenden nachhaltigen Unternehmensentwicklung ein.