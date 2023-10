Monument annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice fiscal 2023

Recettes brutes de 12,39 millions USD et coût au comptant de 917 USD/oz pour la production de sulfure d'or et 1 622 USD/oz pour la production d'oxyde d'or

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2023. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).



Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a commenté : « L'exercice fiscal 2023 a été une année décisive pour la Société, avec la finalisation du projet de sulfure d'or et la mise en production de l'usine de flottation à la mine d'or Selinsing en Malaisie. Nous sommes aussi parvenus à une production commerciale en août 2023 après la fin de l'exercice. Cela démontre une nouvelle fois que Monument a réussi à tenir sa promesse et que nous sommes maintenant prêts pour la prochaine initiative de l'entreprise. »

Faits marquants de l'exercice 2023 :

La construction de l'usine de flottation de sulfure Selinsing a été finalisée pour un coût total de 18,2 millions de dollars, conformément au budget.

Les performances globales de l'usine ont atteint plus de 90 % de ses capacités prévues avant juin 2023.

La production de doré a cessé en novembre 2022, et la première expédition de concentré d'or a débuté en juin 2023.

La production annuelle d'or a combiné deux produits : L'or produit par l'usine CIL d'oxyde : 3 926 onces (« oz ») d'or produites (exercice fiscal 2022 : 7 091 oz) ; 5 912 onces (« oz ») d'or vendues pour 10,64 millions de dollars (exercice fiscal 2022 : 8 016 oz pour 14,44 millions de dollars) ; Prix moyen de l'or réalisé à 1 800 $/oz (exercice fiscal 2022 : 1 870 $/oz en excluant l'or en livraison prépayée) ; Coût au comptant par once d'or vendue à 1 622 $/oz (exercice fiscal 2022 : 1 723 $/oz) ; La marge brute a augmenté pour atteindre 1,06 million de dollars (exercice fiscal 2022 : 0,63 million de dollars) et ; Or produit par l'usine de flottation de sulfure : 6 849 onces d'or produites (exercice fiscal 2022 : 0) ; 1 148 oz d'or vendues à un prix moyen réalisé de 1 949 $/oz pour la somme de 1,74 million de dollars estimée (exercice fiscal 2022 : 0) ; Coût au comptant par once d'or vendue à 917 $/oz (exercice fiscal 2022 : 0) ; Marge brute à 0,69 million de dollars (exercice fiscal 2022 : 0).

Le coût total de maintien (« AISC ») a baissé pour atteindre 1 722 $/oz (exercice fiscal 2022 : 2 175 $/oz)

L'exploration de phase II de Murchison a découvert une expansion de la minéralisation aurifère avec une interception aurifère de 17,8 g/t. La mise à jour de l'étude économique s'est poursuivie après mars 2023.



Faits marquants de la production du quatrième trimestre :

La vente des 2 023 premières tonnes métriques sèches (« DMT ») de concentrés a débuté en juin 2023.

Or produit par l'usine de flottation de sulfure : 4 409 onces d'or produites (T4 de l'exercice fiscal 2022 : 0) ; 1 148 oz d'or vendues à un prix moyen réalisé de 1 949 $/oz pour la somme de 1,74 million de dollars estimée (T4 de l'exercice fiscal 2022 : 0) ; Coût au comptant par once d'or vendue à 917 $/oz (T4 de l'exercice fiscal 2022 : 0) ;

Le coût total de maintien (« AISC ») a baissé pour atteindre 1 567 $/oz (T4 de l'exercice fiscal 2022 : 2 221 $/oz)

Faits marquants sur les finances et la production du quatrième trimestre et de l'exercice 2023



Three months ended June 30,

Year ended June 30, 2023 2022 2023 2022 Production Ore mined (t) 144,148 91,958 439,022 355,519 Waste removed (tonnes) 2,104,082 686,423 8,051,617 5,593,875 Gold Oxide Production Ore processed (tonnes) - 119,409 195,264 544,003 Average mill feed grade (g/t) - 0.95 1.03 0.69 Processing recovery rate (%) - 54.72 44.87 62.66 Gold produced (1) (oz) 362 1,942 3,926 7,091 Gold sold (oz) 762 450 5,912 8,016 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 124,768 – 223,493 – Average mill feed grade (g/t) 1.66 – 1.80 – Processing recovery rate (%) 66.47 – 54.06 – Gold produced (oz) 4,409 – 6,849 – Gold sold (oz) 1,148 – 1,148 – Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 3,177 851 12,386 14,440 Gross margin from mining operations 450 274 1,749 629 Loss before other items (891 ) (342 ) (3,948 ) (5,178 ) Net income (loss) (1,951 ) 112 (6,273 ) (6,497 ) Cash flows provided by (used in) operations (3,327 ) (2,722 ) 118 (4,552 ) Working capital 9,822 30,331 9,822 30,331 Earnings (Loss) per share – basic and diluted (US$/share) (0.01 ) 0.00 (0.02 ) (0.02 ) Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Realized price – oxide production (2) 1,883 1,890 1,800 1,870 Realized price – sulphide production (2) 1,949 – 1,949 – Cash cost per ounce sold Mining 392 397 513 687 Processing 810 623 797 851 Royalties 179 170 178 166 Operations, net of silver recovery 47 92 19 20 Total cash cost per ounce sold (3) 1428 1282 1507 1723 By-product silver recovery 0 7 1 1 Operation expenses 84 0 23 6 Corporate expenses 5 20 15 8 Accretion of asset retirement obligation 27 93 28 19 Exploration and evaluation expenditures -22 256 66 48 Sustaining capital expenditures 44 563 82 371 Total all-in sustaining costs per ounce sold (4) 1,567 2,221 1,722 2,175

(1) Defined as good delivery gold oxide production according to London Bullion Market Association (“LBMA”), net of gold doŕe in transit and refinery adjustment.

(2) Exclude gold prepaid delivery for comparison purposes.

(3) Total cash cost for both oxide and sulphide plant production includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs.

(4) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.



RÉSULTATS DE PRODUCTION D'OR

Production aurifère annuelle

La production de l'usine CIL au cours de l'exercice fiscal 2023 a récupéré 2 910 oz d'or avec l'alimentation d'usine de 195 264 tonnes et la teneur moyenne de 1,03 g/t selon une récupération de 44,87 %, soit une baisse par rapport aux 7 564 oz pour l'exercice fiscal 2022 avec l'alimentation d'usine de 544 003 tonnes et la teneur moyenne de 0,69 g/t selon une récupération de 62,66 %. L'or produit pendant l'année a atteint 3 926 oz, par rapport à 7 091 oz en 2022. La baisse de l'or récupéré et produit a principalement résulté de la cessation de la production d'oxyde en novembre 2022. Le circuit CIL est actuellement en cours d'entretien et de maintenance et l'usine de flottation de sulfure a débuté sa mise en service et production au quatrième trimestre.

au cours de l'exercice fiscal 2023 a récupéré 2 910 oz d'or avec l'alimentation d'usine de 195 264 tonnes et la teneur moyenne de 1,03 g/t selon une récupération de 44,87 %, soit une baisse par rapport aux 7 564 oz pour l'exercice fiscal 2022 avec l'alimentation d'usine de 544 003 tonnes et la teneur moyenne de 0,69 g/t selon une récupération de 62,66 %. L'or produit pendant l'année a atteint 3 926 oz, par rapport à 7 091 oz en 2022. La baisse de l'or récupéré et produit a principalement résulté de la cessation de la production d'oxyde en novembre 2022. Le circuit CIL est actuellement en cours d'entretien et de maintenance et l'usine de flottation de sulfure a débuté sa mise en service et production au quatrième trimestre. La flottation de sulfure au cours de l'exercice fiscal 2023 a produit 6 849 onces d'or. L'usine a traité 223 493 tonnes de minerai de sulfure selon une teneur de tête de 1,80 g/t avec une récupération de 54,06 %. La récupération d'or inférieure est due au traitement de matériaux de premier remplissage très oxydés durant la période de mise en service du minerai. En conséquence, les résidus à haute teneur ont été stockés dans un bassin de résidus à hauteur teneur pour un traitement ultérieur.

au cours de l'exercice fiscal 2023 a produit 6 849 onces d'or. L'usine a traité 223 493 tonnes de minerai de sulfure selon une teneur de tête de 1,80 g/t avec une récupération de 54,06 %. La récupération d'or inférieure est due au traitement de matériaux de premier remplissage très oxydés durant la période de mise en service du minerai. En conséquence, les résidus à haute teneur ont été stockés dans un bassin de résidus à hauteur teneur pour un traitement ultérieur. Les opérations minières se sont concentrées sur le puits de Selinsing et ceux de Buffalo Reef afin de retirer les déblais de la production de sulfure. Au total, 439 022 tonnes de minerai ont été produites (exercice fiscal 2022 : 355 519 tonnes) avec 8 051 617 tonnes de déchets (exercice fiscal 2022 : 5 593 875 tonnes) selon un ratio de décapage plus élevé de 18,34 par rapport à 15,73 l'année précédente principalement en raison de la séquence minière.



Production d'or du quatrième trimestre

L'opération de clôture de l'usine CIL a nettoyé 362 onces d'or du circuit sans aucune alimentation d'usine par rapport à la même période de l'exercice fiscal 2022 au cours de laquelle 1 942 oz d'or ont été produites et 1 998 oz ont été récupérées depuis l'alimentation d'usine de 119 409 tonnes à la teneur d'or moyenne de 0,95 g/t et avec une récupération de 54,72 %.

a nettoyé 362 onces d'or du circuit sans aucune alimentation d'usine par rapport à la même période de l'exercice fiscal 2022 au cours de laquelle 1 942 oz d'or ont été produites et 1 998 oz ont été récupérées depuis l'alimentation d'usine de 119 409 tonnes à la teneur d'or moyenne de 0,95 g/t et avec une récupération de 54,72 %. L'usine de flottation de sulfure a produit 4 409 onces d'or. L'usine a traité 124 768 tonnes de minerai de sulfure à une teneur de tête de 1,66 g/t avec une récupération de 66,47 % améliorée par rapport à la production du T3.

RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers de l'exercice fiscal 2023

Les ventes d'or ont donné lieu à un chiffre d'affaires de 12,39 millions de dollars, une baisse par rapport aux 14,44 millions de dollars au cours de l'exercice fiscal 2022. Les recettes d'or se sont composées de 10,64 millions de dollars résultant de 5 912 oz d'or produites à partir de minerai d'oxyde à un prix réalisé moyen de 1 800 $ par once (exercice fiscal 2022 : 8 016 oz à 1 870 $ par once), et 1,75 million de dollars résultant de 1 148 oz d'or produites à partir de minerai de sulfure au prix d'or réalisé de 1 949 $/oz (exercice fiscal 2022 : 0).

La marge brute s'est élevée à 1,75 million de dollars (exercice 2022 : 0,63 million de dollars) grâce à la production de Selinsing principalement en raison d'un coût fixe élevé encouru pour la période d'exploitation de l'usine CIL alors qu'elle passait en phases d'entretien et de maintenance.

Le coût au comptant par once de l'usine d'oxyde a baissé de 6 % pour atteindre 1 622 $/oz pour l'exercice, par rapport aux 1 723 $/oz de l'exercice 2022. Cela est attribué à une teneur d'alimentation d'usine plus élevée, partiellement compensée par une baisse des récupérations à 44,87 % (CIL) par rapport à 62,66 % (CIL) au cours de l'exercice 2022. Le coût au comptant par once de l'usine de flottation de sulfure a été de 917 $/oz (exercice 2022 : NA).

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés à 5,96 millions de dollars, une baisse par rapport aux 15,08 millions de dollars au 30 juin 2022. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société se composaient principalement des fonds détenus auprès d'institutions financières réputées et ont été investis dans des comptes de trésorerie. La baisse est principalement due à la période de montée en puissance prolongée et à une défaillance de l'usine de flottation de sulfure. La production commerciale a seulement débuté en août 2023 après la fin de l'exercice.

La trésorerie utilisée dans les activités d'investissement de 15,12 millions de dollars (exercice fiscal 2022 : 12,99 millions de dollars) s'est composée de 14,17 millions de dollars investis dans Selinsing pour le développement du projet de sulfure, comprenant la construction de l'usine de flottation, les mises à niveau et réductions de l'installation de stockage de résidus (« ISR »), les détournements de rivière et les activités de décapage (exercice fiscal 2022 : 10,73 millions de dollars), tandis que la somme de 0,95 million de dollars (exercice fiscal 2022 : 2,26 millions de dollars) a été investie dans les projets d'exploration et d'évaluation de Murchison.



Résultats financiers du quatrième trimestre

Les ventes d'or au T4 ont généré un chiffre d'affaires de 3,18 millions $ résultant des 1 910 oz d'or vendues, se composant de 1,44 million de dollars de l'usine de traitement d'oxyde pour 762 oz d'or à un prix réalisé moyen de 1 883 $ par once (T4 de l'exercice 2022 : 450 oz à 1 890 $ par once), et 1,74 million de dollars de l'usine de flottation de sulfure pour 1 148 oz d'or au prix de l'or réalisé moyen de 1 949 $/oz (T4 de l'exercice 2022 : 0).

Les activités minières avant amortissement et dépréciation hors trésorerie ont généré une marge brute de 0,45 million de dollars, soit une hausse de 64 % par rapport à 0,27 million de dollars au T4 de l'exercice 2022.

Le coût au comptant de la production d'or de l'usine CIL d'oxyde a augmenté de 72 % pour atteindre 2 200 $/oz au quatrième trimestre, contre 1 282 $/oz au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2022. Cela a principalement résulté du coût fixe élevé encouru pour récupérer l'or résiduel du circuit CIL. Le coût au comptant de la production d'or de flottation de sulfure a été de 917 $/oz (T4 de l'exercice fiscal 2022 : NA).



DÉVELOPPEMENT MINIER

Mine d'or Selinsing

À Selinsing, le travail de développement s'est concentré sur la finalisation de la construction et la mise en service de l'usine de flottation à la mine d'or Selinsing en Malaisie. La construction de l'usine a été finalisée pour un coût total de 18,2 millions de dollars conformément au budget.

Des activités de construction et mise en service stratégiquement planifiées ont marqué la progression du projet, la mise en service de l'usine amorçant une série d'initiatives. En conséquence, l'usine fonctionne de manière efficace, étant parvenue à 90 % de sa capacité prévue avant le mois de février 2023.

Après la fin de l'exercice le 22 septembre 2023, la Société est parvenue à une production commerciale, ayant opéré à 90 % de sa capacité prévue pendant 30 jours consécutifs en août 2023. Pendant cette période, la disponibilité de l'usine a été de 94 %.

Les pauses et reprises stratégiques dans la construction de l'ISR ainsi que les initiatives pré-décapage à Buffalo Reef se sont alignées sur le calendrier global du projet.

Afin de soutenir des opérations continues, plusieurs initiatives post-fin d'exercice ont été lancées, comme la livraison d'une nouvelle plateforme de forage et l'établissement d'un dépôt d'explosifs. Par ailleurs, des améliorations des infrastructures existantes, comme l'expansion des installations de préparation d'échantillons, ont été entreprises, posant la scène pour de futures étapes importantes de projets et des processus de production rationalisés.

Projet aurifère de Murchison

Aucun forage n'a été réalisé au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023. La Société s'est concentrée sur la mise à jour et l'examen des cibles de forage de Gabanintha et a réduit les activités d'exploration pour préserver la trésorerie pendant la finalisation du développement de l'usine de sulfure Selinsing, notant que les coûts du forage en Australie-Occidentale ont augmenté de plus de 30 %, en raison d'une pénurie de main-d'œuvre et de plateformes de forage. La Société continue de maintenir l'usine et d'autres installations de sorte qu'elles sont opérationnellement prêtes pour une mise en service efficace lorsque la production redémarrera. Les installations d'hébergement et de restauration du site sont entièrement fonctionnelles pour accueillir les activités administratives, d'exploration et minières.

Exploration

Malaisie

Aucun forage d'exploration n'a été entrepris à Selinsing au cours des T2, T3 et T4 de l'exercice 2023 afin de préserver la trésorerie pendant les dernières phases de construction, de mise en service et de montée en puissance de l'usine de sulfure. Des activités d'exploration visant à identifier la minéralisation d'oxyde et de sulfure supplémentaire devraient se poursuivre au cours de l'exercice fiscal 2024.

Australie-Occidentale

Les activités d'exploration ont été réduites de manière similaire au projet Murchison pendant l'exercice fiscal 2023 afin de préserver la trésorerie pendant les phases finales de développement de l'usine de sulfure à Selinsing et se sont largement limitées à un passage en revue continu des rapports et cartes historiques pour le projet Gabanintha.

Le forage de phase 2, faisant partie d'un plan d'exploration de deux ans, a ciblé les extensions plus en profondeur dans les tènements de Burnakura pour une production étendue, a livré ses résultats et confirmé des extensions de minéralisation aurifère avec de hautes teneurs allant jusqu'à 17,8 g/t d'or, plus de 150 m verticalement en dessous des ressources minérales actuelles de NOA. Cela suggère un potentiel notable pour l'expansion des ressources minérales. Les conclusions ont révélé une hausse de la largeur, de la teneur et de l'altération en profondeur, indiquant que le potentiel des gisements NOA pourrait être davantage exploité avec une exploration ciblée. Un potentiel d'opérations minières a été mis en lumière plus en profondeur dans les puits historiques et en passant à des opérations minières souterraines, avec des perspectives s'étendant au-delà de la limite actuelle de 1,6 km. Les principales interceptions comprennent 4 m avec 12,0 g/t d'or à NOA 7/8 et 2 m avec 17,8g/t d'or à NOA 4-6.

Déclaration de la personne qualifiée

Les informations techniques et scientifiques contenues dans le présent communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, Personne qualifiée au sens de la norme NI43-101 retenue par Golder Associates Pty Ltd.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie, ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 220 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver

Tél. : +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. »

Clause de non-responsabilité relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, les attentes concernant l'achèvement de la période de montée en puissance jusqu'au niveau de production cible à Selinsing et le calendrier de celle-ci, les attentes concernant la capacité continue de la Société à s'approvisionner en explosifs auprès des fournisseurs, les attentes concernant l'achèvement du hangar de stockage et du dépôt de nitrate d'ammonium proposés et le calendrier de ceux-ci, et le calendrier et les résultats des autres programmes et événements proposés dont il a été fait référence dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées au processus de montée en puissance à Selinsing et à l'achèvement du hangar de stockage et du dépôt de nitrate d'ammonium proposés ; les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s'approvisionner en explosifs auprès des fournisseurs ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; les hypothèses concernant le calendrier et les résultats prévus des activités de développement ; y compris le processus de montée en puissance à Selinsing et à l'achèvement du hangar de stockage et du dépôt de nitrate d'ammonium proposés ; les attentes que la Société continuera à être en mesure de s'approvisionner en explosifs auprès des fournisseurs en temps opportun ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf en cas d'exigence des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.