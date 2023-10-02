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高級分析師沈耀澤Robin成功完成慈善挑戰

國協高級分析師沈耀澤Robin成功完成慈善挑戰

國協高級分析師沈耀澤Robin成功完成慈善挑戰

台灣, October 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- 高級分析師沈耀澤Robin於9月12日成功接受並完成一個具有挑戰性的慈善挑戰。挑戰的內容是在一周內將指定的資產透過操作使其增值。挑戰中所獲得的所有利潤將會捐給慈善機構。

沈耀澤，出生於台灣台北，畢業於聖母大學金融系，具有多項專業證照，包括證券分析師合格（CASA）執照、期貨分析師合格（CASA）執照等。他以「六合戰略，帶您走向富裕」為座右銘，專研電子產業發展新趨勢，並具有程式交易撰寫的能力。

在這次的挑戰中，沈耀澤運用了他獨特的操作理念和戰略。他不僅從籌碼和相對點位考慮，還綜合了技術線和基本面的分析。沈耀澤表示：“投資有時需要與眾不同的逆向思考，終成大事。這次的挑戰成功展示了我的操作理念的可行性。”

儘管挑戰成功，沈耀澤也提醒大眾：“這次是一個慈善挑戰，不建議大家近功近利。財富管理是一個長期的過程，需要全面而謹慎的思考。”

相關組織表示，這次的成功挑戰不僅凸顯了沈耀澤的操作才能，也突破了許多讀者對財商的一般看法，進一步增強了公司的品牌形象。

MUHAMMAD DZULHAKIM BIN DZULKAFLI
Seohelper89 Ltd
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