Bëk’ayatı́ Dëtł’ıs Nih Nëdhe K’ëyaghë K’oldhır Ëdırı Nıh Nëdhë Dzınë Ëłtth’ı Honı chú Ëła Ëghëdalada Ëłnërıdıh há Hëtıë Ts’ëna bası

Bëk’ayatı́ Dëtł’ıs Nih Nëdhe K’ëyaghë K’oldhır Ëdırı Nıh Nëdhë Dzınë Ëłtth’ı Honı chú Ëła Ëghëdalada Ëłnërıdıh há Hëtıë Ts’ëna bası
CANADA, September 30 - Ëłąta bëł yanëłtı horı̨lı̨ dé, Hëtıë Ts’ëna Honı̨dhën Ëts’ëdı Bëts’ën Nayetıë tarëlyų ëts’ëdı há hųllı̨ Dënë Dedlınë Ëją Nıh K’ë Nade bëba. Dënë hëł dayałtı nadé bëyaghë yatı chú tsątsanë bënı̨ hųlı̨ ëła yatı tth’ı bëł. Ëts’ëdı Tahot’ınë chú Bąla yatı, ëyı hëł Cree, Ojıbway, chú Inuktıtut yatı tth’ı dënë nëyałtı k’ayałtı há nade horı̨ke de. Nën naghıłnı-hılëɁa Ëts’ëdı ts’ën yaghułtı 1-855-242-3310 ts’ën ëyır hılë dé tsątsanë bënı̨ hųlı̨ ëła yatı www.hopeforwellness.ca. bët’orųłɁa. Nıh Nëdhë Dënëharë Sëkuı Honëltën Koę̈ Ëłtth’ılë Hanodhır Bëts’ën Nayetı dënë ts’ënı há nade t’ąhı bëba honëlyę̈lë dé ëyı chú ëłtth’ılë hanodhır ëts’ëdı ëdırı dënëharë sëkuı honëltën koę̈ Hëdaghı̨nası ëyı chú bëts’ı̨ ı̨łah dënë tth’ı bëts’ëdı hoɁą. Nën naghıłnı-hılëɁa Ëts’ëdı Ëłtth’ılë Hanodhır Bëts’ën yaghułtı 1-866-925-4419 ts’ën. Ëts’ëdı Nonë́na ts’ën dı̨ghı̨ sarëtł’ıs dzınë donëlt’u, łasdı̨ dzınë k’ëyahgë nëts’ëdı hoɁą.
Nih Nëdhe K’ëyaghë K’oldhır, Justın Trudeau, duhu dzınë k’ë ëdırı yatı bëk’ayatı dëtł’ısı Nıh Nëdhë Dzınë Ëłtth’I Honı chú Ëła Ëghëdalada Ëłnërıdıh há Hëtıë Ts’ëna bası yëghą yaghıłtı:
“Duhu Dzınë, ëdırı Nıh Nëdhë Dzınë Ëłtth’I Honı chú Ëła Ëghëdalada Ëłnërıdıh há Hëtıë Ts’ëna bası bëgha yatı, ëyı hëł Jıë Tuë La Hotı̨ TısɁıh Dzınë ëłah hok’ënede ‘tahı tthá nëłąnısı dënëharë sëkuı honëltën koę̈ bët’a ëłtth’ılë hanodhırnısı Nıh Ts’udzë Dënë, Hëtena, ëyı chú Tanısë Ts’ën Dënë Canada k’ëyaghë bëbası hanordhısı. Ëła nı̨deł sëkuı hayorı̨la nënë hots’ı̨ dats’ıɁı̨nısı ëyı bëdanelnı, ëyı chú dënë dąt’u daghëna nısı bëghą ts’ëɁı̨sı ëdırı t’olyı-honı̨dhën sëkuı honëltën kǫę̈. T’ąhı Hëdaghı̨nası bëk’ësorıdlı bënelnı, łą bëtth’ı, bënı bası, ëyı chú hosłı̨në bası ëłtth’ılë hanodısı. Ëłtth’ı honı dorıltth’ą, ëyı chú ëłų bëghą dayeltı t’ahı deltsı hası hanëdho há ëłtth’ı daghëna bası Dënë Dedlınë Ëją Nıh K’ë Nade bëba ëyı chú tarëlyų dënë Canada k’ëyaghë nade tth’ı bëba.
“1867 chu` 1998 k’ëyaghë, 150 000 Nıh Ts’udzë Dënë, Hëtena, ëyı chú Tanısë Ts’ën Dënë sëkuı nałtsı̨ nısı ı̨łah dënë chú hayorı̨la nënë hots’ı̨ chú nałtsı̨ dënëharë sëkuı honëltën koę̈ nade halya nısı, ëyır bëyatı dayałtı halyelë, ëyı chú bëch’anıë tth’ı bası daghëna hadonëłtę̈lë. Ëłu hayorı̨la hok’ënade t’ahı sëkuı bëkǫę̈ nıdeł hılësı, Canada K’ëyaghë K’olde Ëła Dëłtthı dënë hëł hok’ënadhır t’ahı asıë dorëlı̨sı hëtıë tarëlyų ëłtth’ı honı bulɁa há t’anodhır nısı dënëharë sëkuı honëltën koę̈ nats’ëde nısı, t’ahí sëkuı nı̨deł hılësı bëk’ësorıdlı, ëyı chú hayorı̨la bëts’ıdı hëtıë daghëna ts’ën ghëdëłsı.
“Hanısë t’anodhır nısı hok’ëtł’a bëdanelnı há ëłtth’ılë hanodhır Dënë Dedlınë Ëją Nıh K’ë Nade dënëharë sëkuı honëltën koę̈ naghı̨de nısı, ëyı ëłų t’ahí dënë duhu daghëna t’anodhır ëłu bët’a honëlyę̈lësı ëyı tth’ı bënonı há. Duhų́, hëtıë hılë kolu nahıë dënë bëba ohëdılë hoɁąsë hajá, t’ahı ëłtth’ı honı hëtıë hoɁąsı hok’ëtł’a ttherë hultá. Ëyı bët’a ëdırı Independent Specıal Interlocutor bëts’ën norę̈ltth’ı Sëkuı Dolësı bası, ëyı chú Dënë Nǫyaghë Selya k’ë Bëzı Hëdı̨ chú Dënë dzı tth’ënë Selya K’ë Dënë dedlınë ëdırı Nıh K’ë nadé Dënëharë Koę̈, Kımberly Murray ëts’ënı halya nıh k’ë nonëta há Nıh Ts’udzë Dënë, Hëtena, ëyı chú Tanısë Ts’ën Dënë t’ahí dorëlı̨sı bëgharı ëyı chú t’ahí yëghą nanedesı bëghą yatı há, ëła ëghëdalada ëłtth’ı dënëharë sëkuı honëltën koę̈ t’anodhır nısı bası.
“Duhu Dzınë, hëtıë bëts’ën nësɁa jıë tuë la hotı̨ t’ısɁıh t’orıłɁa há tarëlyų sëkuı hëtıë dënë dalı̨ ëyı chú t’ahuɁąsı Dënë Dedlınë Ëją Nıh K’ë Nade-bëgharı asıë nųt’ą nëł há, ëyı chú bënırı̨nı chú bëghą nąnıdhır ëlų bëk’ojąsı dënëharë sëkuı honëltën koę̈ t’anodhır nısı bası. Ëła nıts’ı̨deł t’anodhır bënırıdı há Dënë Dedlınë Ëją Nıh K’ë Nade bëghą hok’ats’ëde ëdı̨në t’ayı̨ - bëts’ën norę̈ltth’ılë tarëlyų nuhëts’ën norę̈ltth’ı bëghą ëghëdaleda há. Nuhnı̨ nuhëts’ën norę̈ltth’I ëdorıltth’ą há, bëgharı asıë herıldën, ëyı chú Nıh Ts’udzë Dënë, Hëtena, ëyı chú Tanısë Ts’ën Dënë bëts’ën nonı̨t’a há bëyatı chú honı dıtth’a há, ëyı chú ëłtth’ı honı nılı̨ hanısë t’anodhır nısı bası ëłk’ësı haldhën bası hok’ats’ëdé há, ëyı chú dënë hëł há Canada k’ëyahgë hanëdho há dënë bëba.”