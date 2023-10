SCRUTCH Sen. präsentiert „Fuchs, Du hast die Gans gestohlen“

Traditionelles Kinderlied im neuen Gewand!

NEUMUENSTER, GERMANY, October 6, 2023 / EINPresswire.com / -- SCRUTCH Sen. präsentiert eine moderne Version des bekannten Kinderliedes „Fuchs, Du hast die Gans gestohlen“.In den drei Strophen des Liedes widmet sich der Sänger dem nicht ganz ehrlichen Treiben eines Fuchses. Der Tenor lautet: „Bleib ehrlich und Du kannst gut schlafen.“Es ist für alle Freunde des modernen Kinderliedes, also für Jung und Alt, etwas dabei: Vom klassischen Text mit gradlinigem Gesang und einer Begleitung, deren Sound an "Earth Wind And Fire" erinnert, bis hin zur Botschaft des Liedes, die an das Publikum appelliert: “Cope with your present for your future“.Die Veröffentlichung steht ab sofort bereit zum Download in allen bekannten Online-Stores.Weitere Informationen gibt es auf Facebook und der Website des Labels: www.scrutch.de SCRUTCH - Where Vipes And Lyrics Come Together!Wir sind ein kleines Independent-Label. Musik des Subrock-Genres zwischen Rock, Pop und Folk befinden sich in unserem Portfolio.SCRUTCH ist ein neues Wort! Es verbindet die Bedeutung der englischen WorteSCRATCH – kratzenCRUTCH – GabelungSCUTCH – schwingenKratzend-raue Stimmen mancher Künstler:innen werden begleitet von schwingenden Rhythmen. Musik kann Leben verändern und eine Gabelung in eine neue Richtung sein, sowohl für die Künstler:innen als auch für das Publikum.In unserem Portfolio werden Songs aufgenommen, die eine Verbindung zwischen modernen und traditionellen Melodien mit Texten schaffen, deren Inhalte von leicht-eingängig bis nachdenklich-anspruchsvoll reichen.Wir bauen auf ein Netzwerk von kompetenten Spezialisten in den Bereichen Produktion, Vermarktung und Vertrieb. Wir produzieren mit Partnern, die ihr Wissen im langjährigen Praxisalltag erworben haben und nutzen moderne Vertriebskanäle, um die Musik einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.Pressekontakt:SCRUTCHPostfach 210324511 NeumuensterGermany