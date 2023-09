Lutte contre la violence à l’égard des femmes : la convention d’Istanbul entre en vigueur pour l’UE

Le 1 octobre, la convention d’Istanbul entrera en vigueur pour l’UE. La convention d’Istanbul est un cadre juridique complet visant à protéger les femmes contre toutes les formes de violence. Il vise à prévenir, à poursuivre et à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ainsi qu’à mettre en œuvre des politiques globales et coordonnées.

L’UE dans son ensemble accepte d’être liée par la convention et ses États membres devront mettre en œuvre des mesures. La vice-présidente chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourová, a déclaré : « La violence à l’égard des femmes meurtrit l’ensemble de nos sociétés démocratiques. Une femme sur trois a subi des violences physiques ou sexuelles depuis l’âge de 15 ans. Trop d’entre elles ne le signalent pas. Trop de délinquants restent impunis. Nous devons agir et la convention d’Istanbul est notre réponse juridique pour renforcer les droits des femmes. Nous continuerons d’encourager les États membres à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la violence à l’égard des femmes et garantir une protection et un soutien efficaces à toutes les victimes ».

Helena Dalli, commissaire chargée de l’égalité, a déclaré : « L’entrée en vigueur de la convention d’Istanbul constitue une étape importante pour l’UE. Ce cadre de référence reconnaît que la violence à l’égard des femmes constitue une violation de leurs droits fondamentaux. Pour que nous puissions tous et toutes vivre dans une Union européenne juste et équitable, les femmes et les filles doivent pouvoir vivre à l’abri de l’insécurité, de la peur et de la violence quotidiennes. L’entrée en vigueur historique d’aujourd’hui constitue un bon pas dans cette direction.»

(Pour plus d’informations : Christian Wigand – Tél.: +32 2 296 22 53 ; Jördis Ferroli – Tél.: +32 2 299 27 29, Marajke Slomka – Tél. : +32 2 298 26 13)