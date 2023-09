Conseil d’administration de CPA Canada : nouvelle présidente et nouveau vice-président

TORONTO, 29 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a annoncé aujourd’hui la nomination d’une nouvelle présidente et d’un nouveau vice-président du Conseil d’administration. À la suite de l’assemblée annuelle des membres tenue plus tôt aujourd’hui, Beth Wilson, FCPA, FCA, et Darrell Jones, FCPA, FCMA, sont maintenant présidente et vice-président du Conseil.

Mme Wilson a obtenu son titre comptable en 1993. Elle s’est jointe au Conseil d’administration de CPA Canada en septembre 2021. Auparavant vice-présidente du Conseil, elle succède à Richard Olfert, FCPA, FCA, dont le mandat a pris fin après quatre ans, dont deux à titre de président.

« Son aptitude exceptionnelle pour le leadership et ses talents de diplomate constitueront assurément des atouts précieux pour faire face aux défis que pose un contexte d’affaires en évolution constante, affirme M. Olfert. Je suis convaincu que sous sa présidence, le Conseil continuera d’innover pour assurer la pérennité de CPA Canada et de la profession. »

Dans ses nouvelles fonctions, Beth Wilson mettra à profit sa vaste expérience dans des rôles de direction. Elle a été entre autres chef de la direction et membre de l’équipe de direction mondiale du cabinet d’avocats Dentons Canada, ainsi qu’associée directrice chez KPMG pour la région du Grand Toronto, et membre du comité de direction du cabinet, à divers titres. Elle siège par ailleurs à de nombreux conseils d’administration, dont ceux de Thomson Reuters, de Power Corporation, de la Financière IGM, de Traferox Technologies, de l’hôpital pour enfants SickKids de Toronto et de la WoodGreen Foundation.

Son engagement au sein de conseils et de sa collectivité, notamment pour favoriser l’accession des femmes aux postes de direction, fait d’elle une leader accomplie et passionnée, largement connue et respectée dans le milieu des affaires canadien. Sa contribution a été soulignée par de grandes organisations, dont le réseau WXN, le YWCA de Toronto et Women of Influence.

« À titre de présidente du Conseil, j’offre à la profession mon engagement indéfectible à appliquer les principes de l’écoute, de la transparence et de la communication constructive, souligne Mme Wilson. Dans notre monde en mutation rapide, ces principes sont indispensables pour jeter des ponts et instaurer un climat propice à l’innovation et à la prise de décisions stratégiques. »

Darrell Jones, nouveau vice-président, s’est joint au Conseil d’administration de CPA Canada en septembre 2021. Cadre supérieur retraité, il se spécialise en arrimage de la stratégie aux objectifs organisationnels en vue de favoriser l’amélioration de la satisfaction, de la croissance et de la rentabilité de la clientèle. Avant son départ à la retraite, il était premier vice-président et directeur des systèmes d’information à Canadian Western Bank.

M. Jones a aussi été associé, Services-conseils chez KPMG, où il aidait les clients du cabinet à développer et à renforcer leurs technologies et leurs capacités de cybersécurité. Il compte 23 ans d’expérience au sein d’associations sectorielles et de conseils d’administration (des secteurs public, privé et à but non lucratif), et a longtemps travaillé dans le secteur des infrastructures essentielles (services publics et financiers) et des services-conseils. Il siège actuellement au conseil d’administration d’Agilus Work Solutions.

« Je suis honoré, a déclaré M. Jones, d’assumer le rôle de vice-président du Conseil et de pouvoir poursuivre le travail entamé avec Mme Wilson, mes collègues du Conseil, le personnel de CPA Canada et nos partenaires. En axant nos efforts sur la collaboration, nous saurons relever les défis et susciter des changements positifs afin d’assurer la vitalité et la résilience de notre profession. »

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l’une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

Pour toute question:

Carla Peacock

Gestionnaire, Communications organisationnelles

Comptables professionnels agréés du Canada

Cellulaire : 647-922-7339

Courriel : CPeacock@cpacanada.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/318c56fe-bdea-4a18-9eec-02db0a3adbf5/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f08ea3b1-0fb9-462a-bb3a-c01b91d5b609/fr