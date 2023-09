TCED Racing : Ambassadeurs Québécois aux Championnats Mondiaux de Sports Canins

Nous croyons en la puissance de la passion et de la persévérance pour atteindre de nouveaux sommets, que ce soit sur la piste ou dans le domaine des énergies alternatives.” — -Élise Rozon, présidente de TCED et capitaine de l'équipe TCED Racing

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUEBEC, CANADA, September 29, 2023 /EINPresswire.com/ -- Cet été marque une étape passionnante dans le monde des sports canins avec la création de l'équipe TCED Racing, une équipe basée à St-Jean-Sur-Richelieu, au Québec. Composée d'athlètes locaux québécois passionnés, l'équipe TCED Racing se distingue par son engagement dans trois disciplines majeures de sports canins. Ces disciplines incluent le bike-joring, le canicross et le ski-joring.

Actuellement en phase d'entraînement intensif au Centre National de Cyclisme Bromont (CNCB) et en Pologne du 26 août au 11 septembre, l'équipe TCED Racing se prépare à représenter fièrement le Canada lors des Championnats Mondiaux de Sports Canins qui auront lieu en octobre et en novembre en Allemagne et en Espagne. Avec un engagement inébranlable envers l'excellence sportive et un dévouement à repousser les limites, ces athlètes canins et leurs partenaires humains sont prêts à faire briller les couleurs du Québec et du Canada sur la scène mondiale. TCED Racing a la chance d'être sous la direction d'Igor Tracz, un athlète polonais de renommée mondiale. Avec 9 titres de champion du monde et 19 titres de champion d'Europe en traîneaux à chiens et bikejoring, Igor apporte une expertise inégalée.

Mission

La mission de TCED Racing est de favoriser le développement du sport canin attelé au Québec et de créer des expériences enrichissantes pour les participants. L'équipe est animée par la volonté constante de se dépasser tout en cultivant le plaisir et le divertissement. Le slogan "True North" incarne la raison d'être de l'équipe. Il rappelle ses origines et la fierté profonde que chaque athlète porte en lui.

Équipe

L'équipe de compétition se compose de cinq athlètes exceptionnels accompagnés de deux dog handlers compétents.

À mesure que l'équipe TCED Racing se prépare à briller aux Championnats Mondiaux de Sports Canins, elle continue de renforcer sa présence dans la communauté québécoise, encourageant le développement du sport canin et inspirant les amateurs de tous les horizons.

Vision

La création de TCED Racing répond à un désir profond de développer et de promouvoir les sports canins attelés au Québec. Fondée par des passionnés et des amoureux des chiens, l'équipe est née de l'aspiration commune à repousser les limites de l'excellence athlétique tout en célébrant la profonde connexion entre les humains et leurs partenaires.

À propos de TCED Racing :

TCED Racing est une équipe émergente dans le monde des sports canins. Basée à St-Jean-Sur-Richelieu, au Québec, l'équipe se spécialise dans diverses disciplines canines, notamment le bike-joring, le canicross et le ski-joring. Composée d'athlètes dévoués du Québec et de leurs partenaires canins, TCED Racing vise à exceller sur les scènes nationale et internationale tout en inspirant la passion pour les sports canins au sein de la communauté. Sous la direction du célèbre entraîneur Igor Tracz, un athlète polonais champion du monde, TCED Racing repousse les limites de l'excellence et de la performance.

À propos de TCED Racing et TCED Intl

Faisant partie intégrante de l'entreprise TCED, TCED Racing est bien plus qu'une simple équipe sportive. TCED est une entreprise spécialisée dans les solutions d'énergie alternative, axée principalement sur les batteries et les panneaux solaires. À la barre de cette entreprise innovante se trouve notre capitaine d'équipe, également présidente de TCED Énergies Alternatives. Femme d'affaires chevronnée, Élise Rozon incarne la détermination et l'esprit d'entreprise qui animent à la fois l'équipe et l'entreprise.

Originaire de St-Jean-Sur-Richelieu, TCED a fièrement mis la ville sur la carte depuis maintenant 60 ans. En constante évolution, notre entreprise a contribué de manière significative au développement durable de la communauté locale et au-delà. TCED Racing est une extension naturelle de cette volonté de réussite et d'excellence, une nouvelle façon d'incarner les valeurs de l'entreprise et de promouvoir l'engagement envers l'innovation et la croissance.

TCED Racing ne se contente pas de repousser les limites dans les disciplines canines, mais elle incarne également l'esprit de détermination et d'accomplissement que TCED incarne depuis sa fondation.

