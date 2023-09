D-BOX annonce le résultat du vote de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

MONTRÉAL, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée »). Un total de 102 079 580 actions ordinaires de catégorie A de la Société (représentant environ 46 % de toutes les actions émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l’assemblée. D-BOX annonce que les actionnaires de la Société ont voté en faveur de toutes les questions soumises à l’assemblée par la Société, à l’exception de la proposition d’actionnaire de Daniel Marks et Stonehouse Capital Management inc. qui a été rejetée. Les résultats complets du vote pour chaque point à l’ordre du jour de l’assemblée sont présentés ci-dessous.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Tous les candidats à l’élection des membres du conseil d’administration qui ont été proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 18 août 2023 ont été élus lors de l’assemblée.

nom du candidat en faveur % de vote pour contre % de vote contre Sébastien Mailhot 75 238 279 76,29% 23 378 478 23,71% Brigitte Bourque 73 340 916 74,37% 25 275 841 25,63% Luc Martin 76 425 891 77,50% 22 190 866 22,50% Denis Chamberland 75 234 839 76,29% 23 381 918 23,71% Louis P. Bernier 74 539 597 75,59% 24 077 160 24,41% Zrinka Dekic 79 145 331 80,26% 19 471 426 19,74% Jean-Pierre Trahan 73 422 066 74,45% 25 194 691 25,55%

NOMINATION DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont été nommés à titre d’auditeurs indépendants de la Société jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, ou jusqu’à la nomination de leur successeur, et les administrateurs ont été autorisés à fixer leur rémunération.

en faveur % de vote pour absention % d’abstention 98 804 430 96,79% 3 275 150 3,21%

PROPOSITION D’UN ACTIONNAIRE

La proposition d’actionnaire de Daniel Marks et Stonehouse Capital Management Inc., demandant aux actionnaires d’approuver la résolution que D-BOX forme un comité spécial d’administrateurs indépendants afin d’entreprendre un examen des options stratégiques qui s’offrent à la Société, a été rejetée par les actionnaires de la Société.

en faveur % de vote pour contre % de vote contre 27 764 430 28,15% 70 852 327 71,85%

« Nous comprenons que les actionnaires croient que nous avons pris la bonne décision en créant un comité d’examen stratégique chargé d’examiner toutes les options stratégiques qui s’offrent à la Société », a déclaré le président du conseil d’administration de la Société, M. Denis Chamberland.

PERSPECTIVES SUR L’EXPANSION DU DÉPLOIEMENT DE SALLES DE CINÉMA

Dans un autre ordre d’idées, M. Sébastien Mailhot, chef de la direction de la Société, a fait état, dans son discours aux actionnaires sur les faits marquants de l’année dernière et de l’exercice 2024, entre autres, de l’expansion de la Société dans les salles de cinéma. Il a déclaré que la Société avait atteint un total de 856 écrans de cinéma en juin 2023 et que la Société resterait concentrée sur sa stratégie d’expansion de sa présence dans les salles de cinéma et prévoyait atteindre 1 000 écrans dans les deux ou trois prochaines années.

Ces informations sont des « perspectives financières » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable et sont fournies pour aider le lecteur à comprendre les attentes de la direction concernant les performances de la Société dans le secteur des salles de cinéma pour la période à laquelle elles sont fournies, et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins. Ces perspectives sont soumises à certaines hypothèses, risques et incertitudes et les résultats réels peuvent varier. Veuillez vous référer à la section « Mise en garde quant aux énoncés prospectifs » de ce communiqué de presse pour plus d’informations sur ces hypothèses, risques et incertitudes.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des projets, des activités, des objectifs, des opérations, de la stratégie, des perspectives commerciales, des résultats financiers et de la situation financière de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci, ainsi que les perspectives de la Société quant au nombre d’écrans de cinéma au cours des deux ou trois prochaines années. Dans le présent document, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, notamment les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements connus en date des présentes et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, y compris les perspectives de la Société concernant le nombre d’écrans de cinéma au cours des deux ou trois prochaines années. Ces éléments et d’autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits à la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2023, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume pas, et n’a pas l’intention d’assumer, une obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, d’événements ou de circonstances subséquents ou pour toute autre raison.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :