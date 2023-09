GN Hearing ouvre la voie à une nouvelle ère de l'audition par le son, le design et la connectivité, avec le lancement de ReSound Nexia

Classées parmi les meilleures pour l'audition dans le bruit, 1 les nouvelles aides auditives ReSound Nexia TM offrent une expérience sonore inégalée aux personnes souffrant d'une perte auditive légère à profonde.

les nouvelles aides auditives ReSound Nexia offrent une expérience sonore inégalée aux personnes souffrant d'une perte auditive légère à profonde. S'appuyant sur une tradition d'innovation en matière de connectivité, ReSound Nexia prend en charge Bluetooth ® LE Audio, y compris la diffusion audio Auracast TM , l'avenir de la connectivité à faible consommation d'énergie, qui offrira de nouvelles possibilités de streaming et de communication dans les lieux publics tels que les théâtres, les aéroports, les restaurants et les stades.

LE Audio, y compris la diffusion audio Auracast , l'avenir de la connectivité à faible consommation d'énergie, qui offrira de nouvelles possibilités de streaming et de communication dans les lieux publics tels que les théâtres, les aéroports, les restaurants et les stades. La conception miniaturisée du puissant micro-récepteur intra-auriculaire ReSound Nexia est 25 % plus petit que le récepteur intra-auriculaire standard, garantissant le meilleur confort possible dans l'oreille tout en étant doté des fonctions les plus avancées, le tout sans aucun compromis sur la durée de vie de la batterie.



BALLERUP, Danemark, 29 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GN Hearing, le leader mondial de l'innovation dans le domaine des aides auditives, a annoncé aujourd'hui le lancement de ReSound Nexia, sa famille d'aides auditives de nouvelle génération, y compris deux modèles de récepteurs intra-auriculaires non rechargeables et un nouveau micro-récepteur intra-auriculaire rechargeable. Le micro-récepteur intra-auriculaire est le modèle le plus petit et le plus confortable de GN Hearing, doté d'une technologie et de fonctionnalités avancées. De plus, ReSound Nexia se connecte à la diffusion audio AuracastTM, ce qui permet aux personnes malentendantes de bénéficier de cette nouvelle et passionnante avancée en matière de connectivité.

GN Hearing comprend que la difficulté à entendre la parole dans un environnement bruyant, le confort des appareils et la facilité d'utilisation constituent les principaux problèmes à résoudre pour les utilisateurs d'aides auditives.2 Une enquête récente menée par GN montre qu'en moyenne, 1 porteur d'aides auditives sur 3 trouve des excuses pour ne pas sortir à cause de l'impact des environnements bruyants sur leur plaisir et préfère rester à la maison.3 Pour résoudre ce problème, ReSound Nexia, classée parmi les meilleures pour l'audition dans le bruit,1 offre une compréhension exceptionnelle de la parole dans un environnement bruyant,4 tout en permettant un accès et une perception des sons environnants à la pointe de l'industrie.5

La combinaison caractéristique du formateur de faisceaux binauraux à 4 micros et de l'écoute omnidirectionnelle améliore considérablement l'accès des utilisateurs à la parole dans toutes les directions et leur permet d'entendre automatiquement au mieux dans toutes les situations d'écoute, ce qui contribue à améliorer la façon dont ils communiquent avec le monde qui les entoure.

ReSound Nexia est équipé de Bluetooth® LE Audio, la nouvelle norme en matière de connectivité. Il permet de multiples connexions simultanées et des appels mains libres avec d'autres appareils compatibles, ainsi qu'une meilleure qualité sonore avec une consommation de batterie considérablement réduite.

Grâce à la diffusion audio AuracastTM, les utilisateurs de ReSound Nexia pourront entendre les annonces importantes dans les espaces publics grâce à leurs aides auditives, diffuser de l'audio quand ils le souhaitent et partager de l'audio avec leur famille et leurs amis, transformant ainsi la façon dont les utilisateurs perçoivent l'audio dans les espaces privés et publics, aujourd'hui et à l'avenir.

Scott Davis, qui prendra la direction de l'activité audition de GN à partir du 1er octobre, a expliqué : « ReSound Nexia représente une avancée significative dans la technologie des aides auditives. Nous savons que 4 personnes sur 5 modifient leur vie sociale pour s'adapter à l'évolution de leur audition. Nous voulons que les gens se sentent à nouveau en confiance dans les environnements bruyants. En offrant une qualité auditive de premier ordre dans le bruit et en prenant en charge les incroyables capacités de diffusion en continu d'AuracastTM, ReSound Nexia redéfinira l'expérience de l'aide auditive et permettra aux utilisateurs de s'engager pleinement dans le monde qui les entoure. »

Ken Kolderup, directeur du marketing de Bluetooth SIG, a déclaré : « À tous les stades de la vie, la communication et une bonne santé auditive nous relient les uns aux autres, à nos communautés et à notre monde. Nous sommes ravis de voir GN Hearing, une société membre de Bluetooth SIG, proposer des solutions auditives innovantes qui exploitent LE Audio et le système de diffusion audio Auracast™ pour aider à accroître l'accessibilité et promouvoir une meilleure vie grâce à une meilleure qualité auditive pour tout le monde. »

Cette dernière innovation de GN comprend son plus petit récepteur intra-auriculaire rechargeable à ce jour, 25 % plus petit que son récepteur intra-auriculaire standard.6 Il a été conçu de manière experte pour garantir la meilleure ergonomie et la meilleure mécanique possibles, optimisant les performances du microphone et le confort de l'oreille, tout en contenant toutes les technologies et les caractéristiques d'un récepteur intra-auriculaire standard, avec des avantages supplémentaires. Il s'agit notamment du nouvel accéléromètre intégré au micro-récepteur intra-auriculaire, qui permet aux utilisateurs d'appuyer deux fois sur leur oreille pour répondre facilement aux appels, et d'un nouveau système sans fil CROS/BiCROS (routage contralatéral et bi-contralatéral du son) développé pour les personnes atteintes de surdité unilatérale.

Conçu pour les pertes auditives légères à profondes, le micro-récepteur intra-auriculaire est une solution facile à utiliser, classée parmi les meilleures par les utilisateurs pour l'audition dans un environnement bruyant1, le tout dans un design miniaturisé puissant et sans aucun compromis sur les caractéristiques, les fonctions ou la durée de vie de la batterie.

Pour une expérience télévisuelle optimale, GN Hearing lance également le nouveau TV-Streamer+. Offrant aux personnes malentendantes une clarté vocale immédiate au volume de leur choix, le TV-Streamer+ prend en charge la diffusion audio AuracastTM et les utilisateurs peuvent ainsi recevoir le son le plus clair possible.

Les nouvelles aides auditives ReSound Nexia seront commercialisées dans le monde entier en commençant par les États-Unis, le 12 octobre 2023, en même temps que la gamme équivalente Beltone Serene.

Pour plus d'informations, consultez les sites ReSound et Beltone .

