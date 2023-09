SOITEC : Avec sa nouvelle usine, Soitec positionne le SmartSiC™ comme un standard pour les futurs véhicules électriques

Avec sa nouvelle usine, Soitec positionne le SmartSiC™

comme un standard pour les futurs véhicules électriques

Soitec inaugure sa nouvelle usine dédiée à la production des substrats SmartSiC™ qui équiperont les nouvelles générations de véhicules électriques





Associé à la technologie SmartCut TM brevetée par Soitec , chaque substrat peut être utilisé dix fois , ce qui permet de réduire de 70% les émissions de CO2 lors du processus de fabrication du wafer





La mise en service de cette nouvelle usine est une étape clé de l’exécution du plan stratégique de Soitec qui se prépare ainsi à un triplement de la taille de ses marchés adressables d’ici 2030





Bernin (Grenoble), France, le 28 septembre 2023 – Soitec (Euronext – Tech Leaders), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, inaugure ce jour sa nouvelle usine, située à Bernin, au cœur de son berceau historique du Grésivaudan, près de Grenoble (Isère), en présence de Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur et Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l’Industrie.

Pour répondre aux défis de l’électrification des véhicules, Soitec a développé la technologie SmartSiC™. Basée sur le carbure de silicium (SiC), elle établit un nouveau standard et améliore l’efficacité des systèmes de conversion d’énergie. Permettant des pertes de puissance réduites, une meilleure gestion thermique et une densité de puissance accrue, ce matériau augmente l’autonomie et les performances des véhicules électriques.

Grâce à la technologie SmartCutTM, chaque substrat de SiC peut être utilisé dix fois. Le SmartSiCTM permet aux véhicules électriques de parcourir en autonomie des distances supérieures à 500 kms, contre aujourd'hui 350 kms en moyenne pour ceux en technologies silicium IGBT1 – tout en réduisant de 70% les émissions de CO2 lors du processus de fabrication du wafer par rapport au substrat SiC monocristallin.

Le développement de cette technologie a été initié en 2020 en partenariat avec le CEA-Leti et bénéficie du soutien financier de l'État, de la région, des collectivités locales et de l’Union européenne.

Un nouvel outil de production à la hauteur des ambitions de Soitec

D’une superficie de 2 500 m2 l’usine aura la capacité de produire à terme 500 000 wafers SmartSiCTM par an. Elle contribuera à la stratégie de croissance durable de Soitec, vers un triplement de la taille de ses marchés adressables d’ici 2030, et permettra de renforcer sa position de leader sur le marché stratégique des matériaux semi-conducteurs.

A terme, cette nouvelle usine permettra la création de près de 400 emplois directs et contribuera à renforcer l’attractivité et le dynamisme de l’écosystème de la Silicon Valley à la française.

Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec : « Nous sommes plus que jamais prêts à faire de notre technologie SmartSiC™ un standard incontournable des matériaux semi-conducteurs destinés aux prochaines générations de voitures électriques. Cette usine nous permettra de répondre à la demande croissante en carbure de silicium et d’atteindre une part de marché de 30 % d’ici 2030, tout en contribuant à rendre la mobilité électrique plus efficace et abordable. Achevée en un temps record, elle illustre notre performance industrielle et incarne notre stratégie d’avenir, fondée sur l’élargissement de notre portefeuille de produits et de technologies.

C’est également un jour important pour notre territoire, qui se distingue une fois encore par son dynamisme et son exemplarité en matière d’industrialisation innovante avec des technologies conçues, développées et industrialisées au sein de notre écosystème. Nous allons créer de l’emploi et continuer de faire rayonner le savoir-faire français et européen sur les marchés mondiaux des semi-conducteurs. »

1 IGBT : insulated-gate bipolar transistor (transistor bipolaire à grille isolée)

