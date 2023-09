L’OQRE publie les résultats provinciaux des tests de l’année scolaire 2022-2023 : Les données révèlent une croissance encourageante du rendement en mathématiques, tandis que les compétences en littératie acquises par les élèves demeurent stables dans t…

Élèves des écoles de langue française et de langue anglaise

TORONTO, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) a publié les données provinciales de ses tests 2022-2023, marquant ainsi la deuxième année consécutive de communication des résultats des élèves aux tests provinciaux numérisés et modernisés de l’organisme.



Plus de 580 000 élèves à travers la province ont fait les tests de l’OQRE aux paliers élémentaire et secondaire des systèmes scolaires de langue anglaise et de langue française au cours de l’année scolaire 2022-2023. L’OQRE communique les résultats du rendement ainsi que les données tirées des questionnaires destinés aux élèves. Cela permet d’obtenir des renseignements contextuels et attitudinaux sur l’apprentissage des élèves afin de construire une représentation plus complète du contexte des apprenantes et apprenants, et des facteurs qui influencent le rendement.

Les données de l’OQRE offrent un aperçu indépendant qui indique si les élèves répondent aux attentes du curriculum en lecture, en écriture et en mathématiques aux étapes clés de leur éducation.

DONNÉES DES TESTS ET OBSERVATIONS

En raison des changements substantiels apportés aux tests au cours de l’année scolaire 2021-2022 (le passage du papier au numérique; l’introduction d’un nouveau programme-cadre de mathématiques, qui a nécessité une refonte des composantes des tests en mathématiques), et dans le contexte d’établissement de bases de référence actualisées pour les tests numériques de l’OQRE, de nouvelles lignes de tendance ont été établies et utilisées pour la première fois en 2021-2022.

Les résultats de l’année dernière sont fournis avec ceux de l’année scolaire 2022-2023 afin de montrer les tendances en matière de rendement et d’attitudes sur les deux dernières années. Ces analyses des résultats contribuent à une meilleure compréhension de l’apprentissage des élèves au fil du temps.

ÉLÈVES DES ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE : TESTS EN LECTURE, ÉCRITURE ET MATHÉMATIQUES, CYCLES PRIMAIRE ET MOYEN

Les Tests en lecture, écriture et mathématiques, cycles primaire (3e année) et moyen (6e année), sont des tests par ordinateur qui mesurent les compétences en lecture, écriture et mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin de la 3e et de la 6e année, conformément au curriculum de l’Ontario.

CYCLE PRIMAIRE (3e ANNÉE)

Selon les données de 2022-2023, les résultats du rendement des élèves de 3e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont augmenté en mathématiques et ont légèrement augmenté en littératie, par rapport à ceux de 2021-2022.

Résultats du test pour la totalité des élèves ayant participé :

82 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en lecture (81 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en lecture (81 % ont atteint la norme en 2021-2022). 68 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en écriture (67 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en écriture (67 % ont atteint la norme en 2021-2022). 70 % des élèves de 3e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques (67 % ont atteint la norme en 2021-2022).

Contexte des apprenantes et apprenants :

69 % des élèves de 3 e année aiment lire, et 63 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs.

année aiment lire, et 63 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs. 59 % des élèves de 3 e année aiment écrire, et 56 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 56 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 80 % des élèves de 3e année aiment les mathématiques, et 69 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.



CYCLE MOYEN (6e ANNÉE)

Selon les données de 2022-2023, les résultats du rendement des élèves de 6e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), sont restés stables en littératie par rapport à ceux de 2021-2022, et ont augmenté en mathématiques.



Résultats du test pour la totalité des élèves ayant participé :



97 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en lecture (97 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en lecture (97 % ont atteint la norme en 2021-2022). 83 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en écriture (80 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en écriture (80 % ont atteint la norme en 2021-2022). 55 % des élèves de 6e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques (50 % ont atteint la norme en 2021-2022).

Contexte des apprenantes et apprenants :



59 % des élèves de 6 e année aiment lire, et 60 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs.

année aiment lire, et 60 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs. 53 % des élèves de 6 e année aiment écrire, et 48 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 48 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 63 % des élèves de 6e année aiment les mathématiques, et 57 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.

TEST DE MATHÉMATIQUES, 9e ANNÉE

Le Test de mathématiques, 9e année, est un test adaptatif par ordinateur qui mesure les compétences en mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin du cours de mathématiques de 9e année, conformément au curriculum de l’Ontario. Suite à la mise en œuvre du programme-cadre universel et décloisonné de mathématiques en 2021, toutes et tous les élèves de 9e année font désormais le même test de l’OQRE.

Selon les données de 2022-2023, les résultats du rendement en mathématiques des élèves de 9e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont augmenté par rapport à ceux de 2021-2022.

Résultats du test pour la totalité des élèves ayant participé :

60 % des élèves de 9e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques (56 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

50 % des élèves de 9 e année aiment les mathématiques, et 53 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.

année aiment les mathématiques, et 53 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques. 66 % des élèves de 9e année pensent comprendre la plupart des mathématiques qu’on leur enseigne.

TEST PROVINCIAL DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES (TPCL)

Le TPCL est un test par ordinateur qui détermine si les élèves satisfont à la norme provinciale en littératie dans toutes les matières, conformément au curriculum de l’Ontario. Les élèves admissibles pour la première fois font généralement le test en 10e année.

Selon les données de 2022-2023, les taux de réussite globaux au TPCL sont élevés, ce qui montre la stabilité des compétences de base en littératie acquises par les élèves de l’Ontario.

L’écart de rendement entre les élèves inscrits au cours théorique et ceux inscrits au cours appliqué reste un point auquel il faut prêter attention.

Résultats du test pour la totalité des élèves ayant participé :

91 % des élèves admissibles pour la première fois ayant fait le TPCL ont réussi le test (89 % ont réussi le test en 2021-2022).

76 % des élèves admissibles antérieurement ayant fait le TPCL ont réussi le test (91 % ont réussi le test en 2021-2022). 1

97% of first-time eligible students enrolled in the academic course (5044 enrolled students) were successful (96% were successful in 2021–2022).

71% of first-time eligible students enrolled in the applied course (1172 enrolled students) were successful (69% were successful in 2021–2022).

Contexte des apprenantes et apprenants :

37 % des élèves lisent pendant leur temps libre, 65 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs, et 73 % pensent pouvoir lire facilement.

25 % des élèves écrivent pendant leur temps libre, 56 % pensent être bonnes ou bons en écriture, et 64 % pensent pouvoir écrire facilement.

ÉLÈVES DES ÉCOLES DE LANGUE ANGLAISE : ASSESSMENTS OF READING,

WRITING AND MATHEMATICS, PRIMARY AND JUNIOR DIVISIONS2

Les Assessments of Reading, Writing and Mathematics, Primary Division (3e année) et Junior Division (6e année) sont des tests par ordinateur qui mesurent les compétences en lecture, écriture et mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin de la 3e et de la 6e année, conformément au curriculum de l’Ontario.

PRIMARY DIVISION (3e ANNÉE)

Selon les données de 2022-2023, les résultats du rendement des élèves de 3e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), sont restés stables en littératie par rapport à ceux de 2021-2022, et ont légèrement augmenté en mathématiques.

Résultats du test pour la totalité des élèves ayant participé :

73 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en lecture (73 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en lecture (73 % ont atteint la norme en 2021-2022). 65 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en écriture (65 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en écriture (65 % ont atteint la norme en 2021-2022). 60 % des élèves de 3e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques (59 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

72 % des élèves de 3 e année aiment lire, et

année aiment lire, et 73 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs

57 % des élèves de 3 e année aiment écrire, et 56 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 56 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 69 % des élèves de 3e année aiment les mathématiques, et 63 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.

JUNIOR DIVISION (6e ANNÉE)

Selon les données de 2022-2023, les résultats du rendement des élèves de 6e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), sont restés stables en littératie par rapport à ceux de 2021-2022, et ont augmenté en mathématiques.

Résultats du test pour la totalité des élèves ayant participé :

84 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en lecture (85 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en lecture (85 % ont atteint la norme en 2021-2022). 84 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en écriture (84 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en écriture (84 % ont atteint la norme en 2021-2022). 50 % des élèves de 6e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques (47 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

60 % des élèves de 6 e année aiment lire, et 69 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs.

année aiment lire, et 69 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs. 54 % des élèves de 6 e année aiment écrire, et 48 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 48 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 49 % des élèves de 6e année aiment les mathématiques, et 50 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.



GRADE 9 ASSESSMENT OF MATHEMATICS

Le Grade 9 Assessment of Mathematics est un test adaptatif par ordinateur qui mesure les compétences en mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin du cours de mathématiques de 9e année, conformément au curriculum de l’Ontario. Suite à la mise en œuvre du programme-cadre universel et décloisonné de mathématiques en 2021, toutes et tous les élèves de 9e année font désormais le même test de l’OQRE.

Selon les données de 2022-2023, les résultats du rendement en mathématiques des élèves de 9e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont augmenté par rapport à ceux de 2021-2022.

Résultats du test pour la totalité des élèves ayant participé :

54 % des élèves de 9e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques (52 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

51 % des élèves de 9 e année aiment les mathématiques, et 53 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.

année aiment les mathématiques, et 53 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques. 65 % des élèves de 9e année pensent comprendre la plupart des mathématiques qu’on leur enseigne.

ONTARIO SECONDARY SCHOOL LITERACY TEST (OSSLT)

L’OSSLT est un test par ordinateur qui détermine si les élèves satisfont à la norme provinciale en littératie dans toutes les matières, conformément au curriculum de l’Ontario. Les élèves admissibles pour la première fois font généralement le test en 10e année.

Selon les données de 2022-2023, les taux de réussite globaux à l’OSSLT sont élevés, ce qui montre la stabilité des compétences de base en littératie acquises par les élèves de l’Ontario.

L’écart de rendement entre les élèves inscrits au cours théorique et ceux inscrits au cours appliqué reste un point auquel il faut prêter attention.

Résultats du test pour la totalité des élèves ayant participé :

85 % des élèves admissibles pour la première fois ayant fait l’OSSLT ont réussi le test (82 % ont réussi le test en 2021-2022).

63 % des élèves admissibles antérieurement ayant fait l’OSSLT ont réussi le test (85 % ont réussi le test en 2021-2022). 3

91 % des élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours théorique (108 976 élèves) ont réussi le test (même pourcentage d’élèves ayant réussi le test en 2021-2022).

55 % des élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours appliqué (18 056 élèves) ont réussi le test (50 % ont réussi le test en 2021-2022).

Contexte des apprenantes et apprenants :

48 % des élèves lisent pendant leur temps libre, 74 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs, et 77 % pensent pouvoir lire facilement.

34 % des élèves écrivent pendant leur temps libre, 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture, et 62 % pensent pouvoir écrire facilement.

« L’OQRE s’engage à soutenir la croissance de chaque élève en Ontario et à veiller à ce que notre système d’éducation financé par les fonds publics rende des comptes aux Ontariennes et Ontariens. Administrés dans les écoles élémentaires et secondaires à travers la province, nos tests à grande échelle fournissent des données fidèles et des aperçus fondés sur des preuves concernant l’apprentissage et les perceptions des élèves afin de faciliter leur réussite. Il est essentiel que chaque Ontarienne et Ontarien puisse accéder à ces données afin de soutenir l’équité en matière d’éducation et d’éclairer les initiatives conduisant à des changements positifs dans le rendement de la prochaine génération. »

– Cameron Montgomery, président du conseil d’administration de l’OQRE



« Après deux années de mise en pratique de notre nouveau programme de tests en ligne à la suite des perturbations du système scolaire causées par la pandémie, il est encourageant de constater des progrès dans le rendement en mathématiques, tandis que le rendement en lecture et en écriture reste stable dans toute la province. Les données des tests modernisés de l’OQRE fournissent des renseignements importants sur la progression des élèves à un moment précis de leur parcours éducatif. Elles offrent des résultats sur le rendement ainsi que des informations précieuses sur les expériences des élèves en tant qu’apprenantes et apprenants, et peuvent être mieux comprises lorsqu’elles sont examinées au fil du temps afin de dégager des tendances, permettant ainsi de construire une représentation plus complète de l’apprentissage de l’élève. Conjointement avec d’autres renseignements crédibles disponibles, les données de l’OQRE sont utiles à la communauté éducative et à d’autres partenaires alors que nous continuons à soutenir les résultats positifs des élèves dans toute la province. »

– Dan Koenig, directeur général de l’OQRE

