Tacton lance les nouvelles fonctions System Configuration et Layout Planning, boostant les capacités CPQ pour les fabricants B2B

Les toutes dernières améliorations apportées à la solution leader du secteur du CPQ permettent aux fabricants de bénéficier de configurations et de visualisations haute performance en toute simplicité

CHICAGO et STOCKHOLM, Suède, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton , principal partenaire SaaS en CPQ (configuration, tarification et établissement de devis) des fabricants pour la simplification des ventes dans les configurations complexes, a annoncé aujourd'hui deux nouvelles fonctions visant à redéfinir les normes du secteur : System Configuration et Layout Planning. Ces améliorations de Tacton CPQ permettent aux fabricants de rationaliser les configurations complexes et de visualiser les solutions sans effort.



Configurez n'importe quoi avec Tacton CPQ System Configuration

System Configuration de Tacton permet aux fabricants de grandes solutions complexes telles que les systèmes CVC, les lignes de production, les agencements d'usines, les infrastructures électriques, les parcs de panneaux solaires et d'éoliennes, et plus encore, de surmonter les défis de configuration complexes.

La configuration de grands systèmes au sein d'un seul modèle de produit a des chances de créer des problèmes de performance. Avec System Configuration, cela appartient au passé. Le système divise les défis de configuration en nœuds interconnectés de plus petite taille, permettant aux commerciaux de les réordonner et des les réarranger tout en préservant une configuration globale valide du système. Cette nouveauté permet non seulement de profiter de processus Configure-to-Order efficaces, mais assure aussi de bénéficier d'un moteur de configuration haute performance, peu importe la complexité.

« En dévoilant les capacités avancées de notre fonction System Configuration, Tacton offre aux fabricants la solution idéale pour surmonter les défis de configuration les plus complexes, tout en permettant des performances optimales », a déclaré Andreas Edlund, directeur produits mondial pour System Configuration chez Tacton. « Grâce à cette innovation, nous donnons aux fabricants la possibilité de procéder à leurs configurations avec un degré de précision, d'efficacité et de vitesse sans précédent. Cela change réellement la donne pour l'optimisation des processus CPQ. »

Établissez des devis plus rapidement et remportez des contrats grâce aux plans d'agencements visuels que vous permet d'obtenir Tacton CPQ Layout Planning

En plus de System Configuration, qui est disponible depuis le mois d'août 2023, Tacton lancera Layout Planning en octobre. La fonction Layout Planning de Tacton permet aux commerciaux de créer un agencement visuel de l'équipement et des systèmes tout en ajustant les configurations sans ingénierie ou logiciels de CAO supplémentaires. Les utilisateurs de Layout Planning devraient considérablement accélérer leurs processus d'établissement de devis en diminuant les transferts manuels et en fournissant un feedback d'agencement visuel aux clients, pour des succès plus fréquents.

En ce qui concerne les clients ayant besoin de machines ou de systèmes interconnectés dans une usine ou dans un environnement industriel, l'ajustement des configurations selon les contraintes spatiales existantes représente une composante obligatoire du processus de proposition. Layout Planning étend les capacités existantes de configuration visuelle de Tacton, permettant aux utilisateurs de CPQ de positionner et d'orienter les composants de la configuration visuellement par de simples actions glisser-déposer.

Les utilisateurs peuvent ajuster les configurations à des exigences et besoins spatiaux spécifiques, que ce soit sans contrainte, dans des positions prédéfinies ou sur la base de plans de sol en 2D téléversés d'environnements et de bâtiments existants. De plus, les composants peuvent être connectés visuellement afin de dériver des informations de longueur pour les produits de connectivité correspondants comme les câbles ou tubes.

« Cet ajout à notre portefeuille Visual Configuration, la toute dernière capacité de Tacton, établit une nouvelle norme en ce qui concerne la façon dont les clients peuvent présenter leur équipement sur les agencements de sols ou sites clients durant le processus d'achat », a déclaré Marco Lang, directeur produits mondial des solutions de visualisation chez Tacton. « Notre fonction Layout Planning est un bond en avant particulièrement stratégique, fournissant aux fabricants une synchronisation harmonieuse entre la configuration et la planification d'agencements. Cette synergie s'apprête à révolutionner la façon dont les fabricants visualisent et optimisent les plans d'agencement, leur donnant l'avantage sur un marché ultra-concurrentiel. »

À propos de Tacton

Tacton est une société SaaS de premier plan bénéficiant de la confiance de fabricants mondiaux. La configuration éprouvée de Tacton simplifie les ventes pour les fabricants de produits complexes. Le logiciel de configuration, tarification et établissement de devis de Tacton est nommé Leader par Gartner dans le Magic Quadrant pour les suites d'applications CPQ et est reconnu pour ses capacités avancées de configuration et de visualisation des produits. Les fondateurs de Tacton ont créé la configuration de produits informatiques qui alimente aujourd'hui les logiciels de CPQ et de conception automatisée par ordinateur de Tacton. Depuis 1998, Tacton jouit de la confiance de clients mondiaux tels qu'ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem et Yaskawa. Ses sièges sociaux se trouvent à Chicago et Stockholm et elle possède des bureaux régionaux à Karlsruhe, Varsovie et Tokyo. Suivez Tacton sur LinkedIn et X (anciennement Twitter) .