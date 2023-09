NKV kronski princ predstavlja glavni načrt Soudah Peaks

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

RIAD, Savdska Arabija, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Njegova kraljeva visokost kronski princ Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, predsednik vlade in predsednik družbe Soudah Development, je predstavil glavni načrt za razvoj Soudaha in delov province Rijal Almaa v Soudah Peaks – luksuzno gorsko turistično destinacijo na najvišjem vrhu Savdske Arabije, ki leži 3.015 metrov nad morjem. Projekt se nahaja v izjemnem naravnem in kulturnem okolju v regiji Asir (jugozahodni del Savdske Arabije) in je ključni del prizadevanj investicijskega sklada Public Investment Fund (PIF) za diverzifikacijo gospodarstva s širitvijo pomembnih panog, kot so turizem, gostinstvo in zabava, ter podporo strategiji razvoja regije Asir.

Njegova kraljeva visokost kronski princ Mohammed bin Salman, predsednik upravnega odbora družbe Soudah Development, je izjavil, da Soudah Peaks predstavlja novo dobo luksuznega gorskega turizma, saj zagotavlja življenjsko izkušnjo brez primere, obenem pa ohranja naravno okolje ter bogastvo kulture in dediščine. Strateško je usklajen s cilji programa Vision 2030, ki predvidevajo širitev segmentov turizma in zabave, podpiranje gospodarske rasti, privabljanje naložb, prispevanje več kot 29 milijard SAR h kumulativnemu BDP-ju Kraljevine ter ustvarjanje na tisoče neposrednih in posrednih delovnih mest.

Njegova kraljeva visokost je dejala: "Glavni načrt poudarja našo zavezanost svetovnim prizadevanjem za ohranitev okolja in naravnih virov za prihodnje generacije, hkrati pa je usmerjen k diverzifikaciji nacionalnih virov dohodka in izgradnji močnega gospodarstva, ki privablja lokalne in svetovne naložbe.”

Njegova kraljeva visokost je dodala: "Projekt Soudah Peaks bo pomemben doprinos k turističnemu sektorju v Savdski Arabiji in bo Kraljevino postavil na svetovni turistični zemljevid, hkrati pa bo poudaril in proslavil bogato kulturo in dediščino te države. Obiskovalci bodo imeli priložnost odkriti lepote območja Soudah Peaks, raziskati njegovo bogato kulturo in dediščino ter izkusiti pristno gostoljubnost lokalne skupnosti. Projekt Soudah Peaks bo ponudil nepozabna doživetja sredi bujnega zelenja, nad oblaki.”

Projekt Soudah Peaks želi do leta 2033 ponuditi vrhunske luksuzne gostinske storitve več kot dvema milijonoma obiskovalcev na leto. Glavni načrt je zasnovan tako, da odraža lokalne tradicionalne in arhitekturne sloge ter predstavlja kulturno in krajinsko dediščino regije. Na destinaciji bo 6 edinstvenih razvojnih območij: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal in Red Rock. Vsako območje bo ponujalo vrsto vrhunskih objektov, vključno s hoteli, luksuznimi gorskimi letovišči, kočami, vilami, prestižnimi dvorci, zabaviščnimi in komercialnimi atrakcijami ter atrakcijami na prostem, namenjenimi športu, pustolovščinam, dobremu počutju in kulturi.

Družba Soudah Development bo do leta 2033 za projekt Soudah Peaks zagotovila 2.700 hotelskih ključev, 1.336 stanovanjskih enot in 80.000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov. Glavni načrt se bo razvijal v treh fazah, pri čemer naj bi bilo v prvi fazi leta 2027 zagotovljenih 940 hotelskih ključev, dokončanih 391 stanovanjskih enot in 32.000 kvadratnih metrov maloprodajnih površin.

Projekt Soudah Peaks se razprostira na več kot 627 kvadratnih kilometrih veličastne narave, pri čemer je za gradnjo namenjenih manj kot 1 % zemljišč, kar odraža zavezanost družbe Soudah Development k varovanju in ohranjanju okolja, upoštevanju najboljših standardov trajnosti in prispevanju k uresničevanju pobude Saudi Green Initiative.

Soudah Development je zaprta delniška družba v lasti investicijskega sklada PIF, ki želi razviti edinstveno luksuzno gorsko turistično destinacijo v Savdski Arabiji ter hkrati ohraniti naravno okolje in kulturno dediščino projektnega območja, ki se razprostira na območju Soudah in delih province Rijal Almaa.

Soudah Development je zaprta delniška družba, ki je v celoti v lasti investicijskega sklada Public Investment Fund (PIF) Savdske Arabije. Ustanovljena je bila za spodbuditev razvoja luksuzne gorske turistične destinacije, ki zajema Soudah in dele province Rijal Almaa v regiji Asir na jugozahodu Savdske Arabije. Njen cilj je ohraniti naravno pokrajino in spoštovati bogato kulturno dediščino regije ter do leta 2033 vsako leto privabiti 2 milijona obiskovalcev. Zagon družbe Soudah Development je 24. februarja 2021 naznanila njegova kraljeva visokost kronski princ Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, predsednik vlade in predsednik PIF.

