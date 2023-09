JKW książę koronny uruchamia plan generalny Soudah Peaks

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

RIJAD, Arabia Saudyjska, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jego Królewska Wysokość książę koronny Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, premier i prezes Soudah Development uruchomił plan generalny przekształcenia Soudah i części Rijal Almaa w Soudah Peaks – luksusowy górski obiekt turystyczny położony na wysokości 3015 m n.p.m. na najwyższym szczycie Arabii Saudyjskiej. Położony w niezwykłym środowisku naturalnym i kulturowym w regionie Aseer (południowo-zachodnia Arabia Saudyjska), projekt jest kluczową częścią starań Funduszu Inwestycji Publicznych (PIF) na rzecz dywersyfikacji gospodarki poprzez rozwój kluczowych branż, takich jak turystyka, hotelarstwo i rozrywka, jak również wspieranie strategii rozwoju Aseer.

JKW książę koronny Mohammed bin Salman, prezes zarządu Soudah Development, oświadczył, że Soudah Peaks reprezentuje nową erę luksusowej turystyki górskiej i zapewni bezprecedensowe wrażenia przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska naturalnego, bogactwa kulturowego i dziedzictwa. Projekt ten jest strategicznie dostosowany do celów Vision 2030, polegających na rozwoju turystyki i rozrywki, wspieraniu wzrostu gospodarczego, przyciąganiu inwestycji, wnoszeniu ponad 29 mld SAR do skumulowanego PKB Królestwa oraz tworzeniu w sposób bezpośredni i pośredni tysięcy miejsc pracy.

JKW powiedział: „Plan generalny potwierdza nasze zaangażowanie w globalne wysiłki na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń i ma na celu przyczynienie się do dywersyfikacji źródeł dochodu narodowego oraz budowania silnej gospodarki przyciągającej lokalne i globalne inwestycje".

JKW dodał: „Soudah Peaks będzie znaczącym dodatkiem do sektora turystycznego w Arabii Saudyjskiej i umieści Królestwo na globalnej mapie turystycznej, jednocześnie podkreślając i celebrując bogatą kulturę i dziedzictwo kraju. Odwiedzający będą mieli okazję odkryć piękno Soudah Peaks, poznać jego bogatą kulturę i dziedzictwo, jak również doświadczyć autentycznej gościnności lokalnej społeczności. Soudah Peaks zaoferuje niezapomniane wrażenia wśród bujnej zieleni, ponad chmurami".

Do 2033 r. Soudah Peaks ma na celu oferowanie wysokiej klasy luksusowych usług hotelarskich ponad dwóm milionom gości odwiedzających obiekt przez cały rok. Plan generalny ma odzwierciedlać lokalne tradycje i style architektoniczne oraz promować zarówno dziedzictwo kulturowe, jak i krajobrazowe regionu. Obiekt stanie się domem dla 6 unikalnych stref rozwoju: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal i Red Rock. Każda z nich zaoferuje szereg światowej klasy obiektów, w tym hotele, luksusowe ośrodki górskie, domki letniskowe, wille, rezydencje premium, obiekty rozrywkowe i handlowe, a także atrakcje na świeżym powietrzu poświęcone sportowi, przygodzie, wellness i kulturze.

Do 2033 r. Soudah Development dostarczy 2700 kluczy hotelowych, 1336 lokali mieszkalnych i 80 000 m² powierzchni handlowej dla Soudah Peaks. Plan generalny zostanie opracowany w trzech fazach, przy czym w ramach pierwszej fazy (w 2027 r.) spodziewane jest dostarczenie 940 kluczy hotelowych, ukończenie 391 lokali mieszkalnych i zapewnienie 32 000 m² powierzchni handlowej.

Soudah Peaks zajmuje ponad 627 km² zachwycających przyrodniczo terenów, przy czym mniej niż 1% tych gruntów zostało nabytych pod budowę, co odzwierciedla zaangażowanie Soudah Development w ochronę i zachowanie środowiska, przestrzeganie najlepszych w swojej klasie standardów zrównoważonego rozwoju i wspieranie wysiłków Saudi Green Initiative.

Jako zamknięta spółka akcyjna należąca do PIF, Soudah Development dąży do stworzenia unikalnego luksusowego ośrodka turystyki górskiej w Arabii Saudyjskiej, przy jednoczesnym zachowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego obszaru projektu obejmującego Soudah i część Rijal Almaa.

O Soudah Development

Soudah Development to zamknięta spółka akcyjna należąca w całości do Publicznego Funduszu Inwestycyjnego (PIF) Arabii Saudyjskiej. Spółka została utworzona w celu rozwijania luksusowej turystyki górskiej obejmującej Soudah i część Rijal Almaa w regionie Aseer w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Dąży ona do zachowania naturalnego krajobrazu i respektowania bogatego dziedzictwa kulturowego regionu, mając jednocześnie zamiar przyciągając 2 mln odwiedzających rocznie do 2033 r. JKW książę koronny Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, premier i prezes PIF, ogłosił powstanie Soudah Development 24 lutego 2021 r.

