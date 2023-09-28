HRH Veliaht Prensi Soudah Peaks'in imar planını başlatıyor

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RIYAD, Suudi Arabistan, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Başbakan ve Soudah Development Başkanı Ekselansları Veliaht Prens Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Soudah ve Rijal Almaa'nın bir kısmını Suudi Arabistan'ın en yüksek zirvesinde deniz seviyesinden tam 3.015 metre yükseklikte lüks bir dağ turizmi destinasyonu olacak Soudah Peaks'e dönüştürmek üzere gerekli imar planlarını başlattı. Aseer bölgesinde (Suudi Arabistan'ın güneybatısında) olağanüstü bir doğal ve kültürel ortamda yer alan proje, Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) turizm, konaklama ve eğlence gibi kritik sektörleri genişleterek ekonomiyi çeşitlendirme ve Aseer kalkınma stratejisini destekleme çalışmalarının önemli bir parçasıdır.

Soudah Development Yönetim Kurulu Başkanı HRH Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Soudah Peaks'in doğal çevreyi, kültürel ve miras zenginliğini korurken eşi benzeri görülmemiş bir yaşam deneyimi sunarak lüks dağ turizminde yeni bir dönemi temsil ettiğini belirtti. Vision 2030'un turizm ve eğlence sektörünü genişletme, ekonomik büyümeyi destekleme, yatırımları çekme, Krallığın kümülatif GSYH'sine 29 milyar SAR'dan fazla katkıda bulunma ve binlerce doğrudan ve dolaylı iş fırsatı yaratma hedefleriyle stratejik olarak uyumludur.

HRH, "İmar planı, gelecek nesiller için çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik küresel çalışmalara olan bağlılığımızı kanıtlamakta ve ulusal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve hem yerel hem de küresel yatırımları çeken güçlü bir ekonomi oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Soudah Peaks, Suudi Arabistan'ın turizm sektörüne önemli bir katkı sağlayacak ve Krallığı küresel turizm haritasına konumlandırıp ülkenin zengin kültür ve mirasını da ön plana çıkaracak. Ziyaretçiler, Soudah Peaks'in güzelliğine tanık olma, zengin kültürünü ve mirasını keşfetme ve bölge halkının otantik misafirperverliğini deneyimleme fırsatına sahip olacaklar. Soudah Peaks, bulutların üzerinde, yemyeşil bir doğanın ortasında unutulmaz deneyimler sunacak." dedi.

Soudah Peaks, 2033 yılına kadar yıl boyunca iki milyondan fazla ziyaretçiye üst düzey lüks konaklama hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. İmar planı, bölgenin geleneksel ve mimari tarzlarını yansıtacak ve yörenin hem kültürel hem de peyzaj mirasını destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Destinasyon 6 benzersiz gelişim bölgesine ev sahipliği yapacak: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal ve Red Rock. Her biri oteller, lüks dağ tatil köyleri, konut dağ evleri, villalar, birinci sınıf malikane siteleri, eğlence ve ticari cazibe merkezlerinin yanı sıra spor, macera, sağlıklı yaşam ve kültüre ayrılmış açık hava cazibe merkezleri dâhil olmak üzere bir dizi birinci sınıf tesis sunacaktır.

Soudah Development, 2033 yılına kadar Soudah Peaks için 2.700 otel odası, 1.336 rezidans ve 80.000 metrekare ticari alanı hazır edecek. İmar planı üç aşamada geliştirilecek olup birinci aşamada 940 otel odası, 391 rezidans ve 32.000 metrekarelik ticaret alanının 2027 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Soudah Peaks, 627 kilometrekareyi aşan göz alıcı bir doğada yer almaktadır ve arazinin %1'inden daha azlık bir kısmı inşaat için satın alınmıştır. Bu yaklaşım, Soudah Development'ın çevreyi koruma ve muhafaza etme, sınıfının en iyisi sürdürülebilirlik standartlarını takip etme ve Suudi Yeşil Girişimi'nin çalışmalarına katkıda bulunma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.

PIF'e ait halka arz edilmemiş bir anonim şirket olan Soudah Development, Soudah ve Rijal Almaa'nın bir kısmına yayılan proje alanının doğal çevresini ve kültürel mirasını korurken Suudi Arabistan'da benzersiz bir lüks dağ turizmi destinasyonu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Soudah Development Hakkında

Soudah Development, tamamı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) ait halka arz edilmemiş bir anonim şirkettir. Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Aseer bölgesinde Soudah ve Rijal Almaa'nın bazı kısımlarını kapsayan lüks bir dağ turizmi destinasyonunun geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Doğal çevreyi korumayı ve bölgenin zengin kültürel mirasına saygı göstermeyi amaçlayan proje, 2033 yılına kadar her yıl 2 milyon ziyaretçi çekmeyi hedefliyor. Soudah Development, 24 Şubat 2021'de Başbakan ve PIF Başkanı olan HRH Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud tarafından duyuruldu.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edin:

İnternet sitesi: www.soudah.sa ve www.soudahpeaks.com

Twitter, Instagram, LinkedIn ve Facebook: @Soudahpeaks

E-posta: press@soudah.sa

İletişim:

Mohammed A. Alshehri

Press@soudah.sa