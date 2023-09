Attensi macht die Arbeitswelt spielerisch erlebbar und holt Gold für Learning & Development beim HR Innovation Award

Das auf Game-based Training spezialisierte Unternehmen gewann beim HR Innovation Award in Köln am 12.09.2023 Gold in der Kategorie Learning & Development.

KöLN, DEUTSCHLAND, September 28, 2023 / EINPresswire.com / -- Die Preisverleihung ist Teil der Zukunft Personal Europe - der größten HR-Konferenz in Deutschland. Der preisgekrönte Beitrag von Attensi wurde aus insgesamt 39 Einsendungen in der Kategorie Learning & Development als Sieger ausgewählt.Felix Doepke, Country Lead DACH bei Attensi, sagte zum Sieg: "Dies ist ein sehr stolzer Moment für das Attensi-Team in Köln. Wir sind sehr gespannt auf die Zukunft hier in Deutschland. Wir arbeiten mit wirklich spannenden Unternehmen zusammen, die ehrgeizig sind, Innovationen im Bereich Lernen und Entwicklung voranzutreiben, um wirkungsvolle Ergebnisse für ihre Geschäftsziele zu erzielen.Diese Auszeichnung innerhalb unserer ersten zwei Jahre in Deutschland zu gewinnen, fühlt sich wie der Beginn von etwas ganz Besonderem an.Es ist eine aufregende Zeit auf dem deutschen Markt, da sich Innovation und Digitalisierung von Learning & Development am Arbeitsplatz in der DACH-Region in rasantem Tempo entwickeln. Wir freuen uns sehr, hier an der Spitze des Fortschritts zu stehen. Unser Ziel ist es, mit unserer Trainings- und Leistungsplattform die Weiterentwicklung von Menschen und Organisationen in den Mittelpunkt zu stellen."Mit dem HR Innovation Award werden dynamische Unternehmen ausgezeichnet, die mit frischen Ideen und bahnbrechenden Produkten neue Wege beschreiten. Es gibt drei Hauptkriterien: Disruption - als dynamisches Unternehmen erforschen Sie neue Lösungen im HR-Bereich. Innovate - werden Sie zum Trendsetter und Wegweiser für die Weiterentwicklung des Personalmanagements. Succeed - Sie bestehen vor einer hochkarätigen Jury in einer der fünf Kategorien.Die Awards wurden auf der HR-Konferenz "Zukunft Personal Europe" am 12.09.2023 in Köln bekannt gegeben.