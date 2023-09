CNH premiata agli Agritechnica Innovation Awards per la sua tecnologia in campo agricolo

Basildon, 27 settembre, 2023

CNH è fortemente impegnata nello sviluppo della propria tecnologia per rendere l’agricoltura più semplice, efficiente e sostenibile per i suoi clienti.

L’impegno dell’azienda per l’eccellenza è stato riconosciuto con una serie di nuovi premi per l'innovazione attribuiti ai marchi Case IH, New Holland e STEYR. Complessivamente, i tre brand agricoli dell’azienda hanno vinto cinque medaglie agli Agritechnica Innovation Awards 2023, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore, conferiti ogni anno dalla Società Tedesca per l’Agricoltura DLG.

A New Holland Agriculture è stata riconosciuta l’unica medaglia d’oro attribuita dalla fiera quest’anno. Il riconoscimento è andato al nuovo concept di mietitrebbia Twin Rotor, che sarà presentata in anteprima mondiale ad Agritechnica nel novembre 2023. Questa nuova mietitrebbia è stata progettata per offrire prestazioni più elevate, disegnata per ridurre la perdita della granella e presenterà importanti funzionalità di automazione che potenzieranno il futuro dell’agricoltura.

New Holland ha inoltre ricevuto due medaglie d’argento per il concept del trattore T7 LNG con la sua tecnologia di biocarburante innovativa e rispettosa dell'ambiente, con “emissioni di carbonio ridotte". Questo trattore aiuta a rendere profittevoli i rifiuti, migliorando la redditività dell'azienda agricola e garantendo soluzioni di sostenibilità accessibili per le aziende agricole di tutte le dimensioni. Il secondo premio riguarda il trattore T4 Electric Power, il primo trattore completamente elettrico del settore con funzionalità autonome che garantisce massima produttività ed efficienza, fornendo allo stesso tempo una potenza silenziosa senza emissioni. Il riconoscimento e il successo di queste macchine rafforzano la sostenibilità come pilastro centrale della strategia dell’azienda.

Case IH si è distinta con il suo sistema radar di velocità di avanzamento Axial-Flow, vincitore della medaglia d'argento. Sensori radar di ultima generazione scansionano e valutano la densità del raccolto prima che entri nel meccanismo della macchina, in alternativa al sistema tradizionale che gestisce il processo durante la fase di trebbiatura. I vantaggi per l’agricoltore includono una maggiore uniformità delle velocità di produzione, perdite ridotte, una migliore qualità della granella e un rischio ridotto di intasamenti, rendendo così più produttive e redditizie le fasi di raccolta.

STEYR, il marchio di trattori altamente specializzato per l'agricoltura europea, si è aggiudicato una medaglia d'argento per il suo esclusivo prototipo di trattore ibrido CVT. La sua trazione elettrica ibrida fornisce potenza aggiuntiva, portando il trattore da 180 CV a 260 CV. Il trattore offre un'accelerazione più rapida grazie alla tecnologia dei supercondensatori. L'E-Shuttling (inversore elettronico) consente manovre più rapide a bassi regimi del motore e una riduzione del consumo di carburante.

Questi importanti riconoscimenti, insieme alle innovazioni del nostro portafoglio prodotti, testimoniano l’impegno di CNH per l’innovazione, la sostenibilità e la produttività al servizio dei nostri clienti in tutto il mondo.

