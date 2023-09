FloQast annonce un partenariat de conseil stratégique avec PwC Germany afin d'améliorer les solutions de bouclage financier

Cette nouvelle alliance permet à FloQast de poursuivre son élan dans la région DACH tout en étendant les capacités de transformation numérique de PwC Germany

BERLIN, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloQast , fournisseur de logiciels d'automatisation des workflows de comptabilité créé par les comptables pour les comptables, a annoncé aujourd'hui un partenariat de conseil stratégique avec PwC Germany, un leader mondial des services d'assurance, de conseil et fiscaux. Cette collaboration vise à transformer les processus de bouclage financier pour les entreprises des pays germanophones en combinant la technologie de pointe de FloQast aux connaissances sectorielles et à l'expertise étendue de PwC.



Ce partenariat survient alors que les entreprises recherchent de plus en plus des solutions innovantes pour optimiser et rationaliser leurs opérations de comptabilité. FloQast offre aux équipes comptables des solutions logicielles leur permettant d'améliorer leur transparence et leur communication, d'automatiser les tâches chronophages et d'assurer la précision financière, leur donnant la possibilité de travailler de manière collaborative, de réduire les erreurs et d'accélérer le cycle consignation-publication. La compréhension approfondie par PwC Germany du reporting financier et de durabilité, de l'environnement réglementaire et des défis spécifiques au secteur enrichiront le partenariat en fournissant des services de conseil sur mesure aux clients cherchant à bénéficier d'une efficacité et d'une précision supérieures.

« Nous sommes ravis d'établir une alliance avec PwC Germany afin d'apporter des solutions de comptabilité transformatrices aux entreprises de toute la région », a commenté Adam Zoucha, directeur général de FloQast EMEA. « Ce partenariat tire parti de l'expertise de FloQast dans le domaine ainsi que de l'excellence en conseil de PwC, créant une synergie qui produira incontestablement de la valeur pour nos clients et qui redéfinira la manière dont sont gérés les processus de bouclage financier. »

L'engagement de PwC Germany à offrir un service client exceptionnel, associé au dévouement de FloQast vis-à-vis de l'innovation, constitue une base solide pour cette collaboration stratégique.

« Nous nous réjouissons de débuter ce voyage avec FloQast afin d'aider les entreprises de la région DACH à accélérer leur transformation financière et à offrir une excellence opérationnelle en matière de comptabilité », a déclaré Björn Seidel, associé dédié aux marchés de capitaux et aux services de conseil en comptabilité chez PwC Germany. « En combinant notre expertise du conseil aux capacités avancées d'automatisation des workflows de FloQast, nous visons à offrir des solutions complètes répondant aux défis uniques auxquels sont confrontées les équipes financières aujourd'hui. »

À propos de FloQast

FloQast, fournisseur de logiciels d'automatisation des workflows de comptabilité créé par les comptables pour les comptables, propose une plateforme d'opérations comptables qui permet aux entreprises d'opérationnaliser l'excellence comptable. Plus de 2 300 équipes de comptabilité, parmi lesquelles Twilio, Los Angeles Lakers, Zoom et Snowflake, font confiance à FloQast, qui a été créée par des comptables, pour les comptables afin d'améliorer la façon dont les équipes comptables travaillent. FloQast permet à ses clients de rationaliser et gérer le bouclage financier, les opérations financières et comptables ainsi que les programmes de conformité. Avec FloQast, les équipes peuvent gérer chaque aspect du bouclage de fin de mois, alléger leur fardeau relatif à la conformité, rester prêtes en cas d'audit et améliorer la précision, la visilibité et la collaboration de l'ensemble de la fonction financière. FloQast se classe constamment numéro 1 sur tous les sites d'avis des utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur FloQast.com.

À propos de PwC

Chez PwC, nous avons pour but d'instaurer la confiance dans la société et de résoudre les problèmes importants. Nous sommes un réseau de cabinets présents dans 152 pays comptant plus de 327 000 individus déterminés à apporter de la qualité dans les services d'assurance, de conseil et fiscaux.

Le terme PwC fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs des sociétés de réseau légalement indépendantes. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur la page www.pwc.com/structure .