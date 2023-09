ONWARD® annonce la première implantation chez l'homme du stimulateur ARC-IM™ avec interface cerveau-ordinateur pour restaurer les fonctions du bras, de la main et du doigt après une lésion médullaire.

Cette méthode pionnière associe le stimulateur médullaire implantable expérimental ARC-IM d’ONWARD à une interface cerveau-ordinateur expérimentale.

Eindhoven, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), l’entreprise de technologie médicale spécialisée dans la création de thérapies innovantes pour rétablir le mouvement, la fonction et l’autonomie des personnes atteintes de lésions médullaires (LM), annonce aujourd'hui la réussite de la première implantation chez l'homme de son stimulateur ARC-IM* pour restaurer la fonction du membre supérieur après une lésion médullaire. Le patient a également reçu une interface cerveau-ordinateur (Brain-Computer Interface, BCI) sans fil, conçue pour déclencher des mouvements guidés par la pensée lorsque cette interface est associée à l'ARC-IM.

Le système implantable ARC-IM d’ONWARD administre à la moelle épinière l’ARC-IM Therapy de manière ciblée et programmée pour restaurer le mouvement et d'autres fonctions après une lésion médullaire. L’ARC-IM Therapy a été appliquée dans de nombreuses études cliniques de faisabilité pour restaurer la mobilité et stabiliser la pression sanguine après une lésion médullaire. Et pour la première fois, l'ARC-IM Therapy a aussi été utilisée pour restaurer les mouvements et les fonctions des membres supérieurs.

Deux interventions ont été réalisées le mois dernier par la neurochirurgienne Jocelyne Bloch, au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne, en Suisse. L’implant de l'ARC-IM a eu lieu le 14 août 2023, suivi neuf jours plus tard par l’implant d’un BCI WIMAGINE® mis au point par le centre de recherche biomédicales CEA-Clinatec.

Couplé à l'ARC-IM, le BCI est conçu pour capter l'intention d'une personne paralysée de bouger ses membres supérieurs et utilise l'intelligence artificielle pour décoder ces pensées. L'ARC-IM convertit ensuite l'information décodée en ARC-IM Therapy – c’est-à-dire en une stimulation précise de la moelle épinière – ce qui permet d'obtenir un mouvement guidé par la pensée.

« Les interventions d'implantation de l'ARC-IM d'ONWARD et du BCI de Clinatec se sont bien déroulées », déclare le Dr Jocelyne Bloch. « Nous travaillons maintenant avec le patient sur la récupération du mouvement de ses bras, de ses mains et de ses doigts grâce à l’utilisation de cette innovation de pointe. Nous sommes impatients de partager plus d'informations en temps voulu ».

Cette nouvelle avancée s'inscrit dans le cadre d'une étude de faisabilité clinique en cours, pour vérifier l’innocuité et l'efficacité de la stimulation de la moelle épinière par la pensée après une lésion médullaire. Elle fait suite à l'annonce d’ONWARD, en mai 2023, de l'association de sa thérapie ARC et d’un implant BCI qui a permis à un individu de contrôler par la pensée le moment et la manière dont il bougeait ses jambes paralysées. L'étude est soutenue par une subvention du Conseil européen de l'innovation (Reverse Paralysis project) et est coordonnée par les co-directeurs de .NeuroRestore - le professeur Grégoire Courtine et le docteur Jocelyne Bloch - ainsi que par Guillaume Charvet, Head of Medical Device Development Lab au CEA-Clinatec.

« Il s'agit d'un travail de recherche impressionnant mené par nos partenaires de NeuroRestore. Nous sommes impatients d'apprendre comment l’ARC-IM Therapy peut restaurer la fonction du membre supérieur après une lésion médullaire, et nous sommes curieux de voir comment l'ajout d'un BCI peut améliorer notre thérapie », déclare Dave Marver, CEO d'ONWARD. « Félicitations aux équipes de l'EPFL, du CHUV et du CEA-Clinatec pour cette avancée ! Nous sommes fiers que notre technologie fasse partie de cette recherche ».

* Tous les dispositifs et thérapies ONWARD mentionnés ici, y compris, mais sans s'y limiter, les thérapies ARC-IM™, ARC-EX™ et ARC Therapy™ sont expérimentaux et ne sont pas disponibles pour un usage commercial.

À propos de ONWARD Medical

ONWARD est une société de technologie médicale spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour rétablir le mouvement, la fonction et l’autonomie de personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Le travail de la société repose sur plus d'une décennie de science fondamentale et d'études précliniques réalisées dans les meilleurs laboratoires de neurosciences au monde. ONWARD a reçu neuf Breakthrough Device Designations de la FDA américaine.

L’ARC Therapy™ d’ONWARD, qui peut être administrée par système implantable (ARC-IM™) ou externe (ARC-EX™), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière pour restaurer la mobilité et d'autres fonctions chez des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie.

ARC-EX est une plateforme externe, non invasive, composée d'un stimulateur et d'un programmateur sans fil. Les premières données positives ont été communiquées en 2022 dans le cadre de la première étude pivot de la société, intitulée Up-LIFT, laquelle évalue la capacité de la thérapie ARC transcutanée à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La société prépare actuellement les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. L'ARC-IM se compose d’un générateur d'impulsions et d’un fil implantables qui sont placés près de la moelle épinière. La société a terminé la première utilisation chez l’homme du neurostimulateur ARC-IM et a communiqué des résultats cliniques intermédiaires positifs pour la thérapie ARC-IM pour une meilleure régulation de la tension artérielle après une LM. D'autres études en cours incluent l'utilisation combinée d'ARC-IM avec une interface cerveau-ordinateur (BCI).

ONWARD a établi son siège à Eindhoven, aux Pays-Bas. Elle possède un Centre de science et d’ingénierie à Lausanne, en Suisse, et développe sans cesse sa présence américaine à Boston, dans le Massachusetts. La société a conclu un partenariat universitaire avec .NeuroRestore, une collaboration entre l'EPFL (l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne) et le Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV).

Pour plus d’informations sur la société, consultez le site ONWD.com et suivez nous sur LinkedIn and YouTube .

