GARDIEN VIRTUEL ET REVELSTOKE S'ASSOCIENT POUR AMÉLIORER LE CENTRE DES OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, September 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- Gardien Virtuel, un fournisseur de premier plan de services et de solutions de sécurité, est heureux d'annoncer son partenariat avec Revelstoke, une plateforme d'automatisation de la sécurité renommée qui permet aux organisations d'automatiser les processus de sécurité et les flux de travail de réponse aux incidents, afin d'accélérer les temps de réponse et d'améliorer l'efficacité. Cette collaboration vise à renforcer les capacités du centre d'opérations de sécurité (SOC) de Gardien Virtuel et à fournir un niveau de service inégalé à ses clients.

Le service géré SOC de Gardien Virtuel est conçu pour assurer la sécurité des organisations en surveillant et en répondant de manière proactive aux menaces potentielles de cybersécurité. En s'associant à Revelstoke, Gardien Virtuel a accès à une solution d'automatisation de la sécurité de pointe qui complète parfaitement son offre de services gérés.

L'un des principaux avantages du partenariat entre Gardien Virtuel et Revelstoke est la facilité de mise en œuvre et d'utilisation. La solution est rapide à maîtriser, ne nécessitant qu'une compréhension de base du développement d'applications. Cela a permis à Gardien Virtuel de déployer rapidement la solution et d'automatiser divers cas d'utilisation et processus, assurant ainsi un service de réponse de haute performance pour ses clients.

En outre, la solution d'automatisation de sécurité de Revelstoke est l'outil idéal pour la gestion d'un service géré multi-clients. Avec des coûts prévisibles et une évolutivité illimitée des utilisateurs, Gardien Virtuel peut répondre efficacement aux besoins de sa clientèle grandissante. De plus, la couche de données unifiée (Unified Data Layer) brevetée de Revelstoke rend la création de nouvelles intégrations remarquablement rapide et efficace, de sorte que Gardien Virtuel et ses clients peuvent facilement ajouter de nouveaux produits de sécurité, briser la dépendance à certains fournisseurs et évoluer rapidement pour répondre aux besoins émergents. La productivité et l'efficacité du service géré SOC de Gardien Virtuel sont grandement améliorées par l'automatisation des activités de routine, la réduction des faux positifs, et la capacité d'analyser et d'intervenir rapidement pour le bénéfice de ses clients. La solution de Revelstoke permet également à Gardien Virtuel de mesurer ses progrès à l'aide de plusieurs indicateurs clés de performance (KPI).

L'engagement de Gardien Virtuel à fournir les meilleures solutions est évident dans son choix de Revelstoke comme partenaire. "Gardien Virtuel jouit d'une excellente réputation pour la livraison de services gérés résilients à ses clients, c'est pourquoi nous considérons ce partenariat comme une opportunité fantastique pour les deux entreprises et pour nos clients", a déclaré Bob Kruse, PDG et cofondateur de Revelstoke. "Revelstoke permet aux utilisateurs d'intégrer n'importe quoi et de tout automatiser pour créer une efficacité sans précédent dans le SOC. Cela ne fera qu'améliorer la réactivité et l'efficacité de l'équipe déjà formidable de Gardien Virtuel, et fournir d'excellents résultats en matière de cybersécurité pour les clients". En intégrant la solution d'automatisation de la cybersécurité de Revelstoke dans son offre de services gérés, Gardien Virtuel s'assure que son service SOC reste à la fine pointe de l'industrie.

Selon Marc Veilleux, chef des opérations de Gardien Virtuel, "Ce n'est pas seulement la technologie exceptionnelle qui rend le partenariat avec Revelstoke remarquable. L'étroite collaboration et la proximité développées entre les équipes de Gardien Virtuel et de Revelstoke au cours de la phase d'analyse et de validation du concept ont été vraiment incroyables. Comme le service géré SOC de Gardien Virtuel continue de connaître une croissance rapide, nous recherchons des partenaires qui peuvent soutenir et faciliter cette expansion. Revelstoke offre non seulement une solution d'automatisation de la sécurité exceptionnelle, mais aussi un partenaire commercial précieux, prêt à soutenir la croissance de Gardien Virtuel en Amérique du Nord."

Gardien Virtuel et Revelstoke sont motivés par les possibilités offertes par ce partenariat et sont impatients de fournir des services de sécurité inégalés aux organisations à travers l'Amérique du Nord.

À propos de Gardien Virtuel :

À l'intersection des personnes, des processus et de la technologie, Gardien Virtuel assure la résilience numérique de ses clients en tirant parti de son expertise en cybersécurité. En étroite collaboration avec ses clients, Gardien Virtuel identifie les vulnérabilités et déploie des technologies et des processus pour atténuer l'impact des menaces lorsqu'elles surviennent. www.gardienvirtuel.ca

À propos de Revelstoke :

Revelstoke est la seule plateforme d'automatisation de la sécurité de niveau supérieur construite sur une couche de données unifiée qui offre une automatisation sans code et une personnalisation à faible code. Revelstoke permet aux RSSI et aux analystes de sécurité d'automatiser l'analyse, d'éliminer les besoins en développement logiciel, d'optimiser les flux de travail, d'empêcher le verrouillage des fournisseurs, d'adapter les processus et de sécuriser l'entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site www.revelstoke.io/demo/.

