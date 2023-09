Blue Diamond Growers economiza US$ 1 milhão em transporte com gestão digital da cadeia de suprimentos

Cooperativa de produção e processamento de amêndoas ganha mais eficiência nas operações com solução desenvolvida por SAP, project44 e XpertMinds

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, September 26, 2023 / EINPresswire.com / -- Presente no mercado brasileiro desde 2018 com suas linhas de bebidas e cremes à base de amêndoas com a marca Almond Breeze, a Blue Diamond Growers implementou com sucesso uma transformação em sua cadeia de suprimentos.A empresa substituiu um processo manual intrincado e desarticulado por uma solução totalmente digitalizada desenvolvida pela SAP, pela project44 e pela XpertMinds. O projeto proporcionou uma economia de US$ 1 milhão em custos anuais de transporte, além de outros ganhos organizacionais relevantes a uma cooperativa mundial que representa aproximadamente 3.000 produtores de amêndoas, a maioria deles da Califórnia, e que exporta para mais de 75 países.Antes da adoção da solução digital, a Blue Diamond Growers gerenciava US$ 300 milhões em funções da cadeia de suprimentos e de logística utilizando uma coleção de documentos, planilhas e processos independentes. Esse sistema complicado dependia de operações manuais demoradas e propensas a erros, oferecia oportunidades extremamente limitadas para executar cenários ou simulações e tornava quase impossível para os representantes de atendimento ao cliente obter visibilidade precisa das informações críticas de pedidos.Conexão a dados críticos de visibilidadeA pandemia tornou mais evidentes as limitações e a falta de confiabilidade do modelo anterior. O lead time necessário para garantir o frete, por exemplo, saltou de cerca de três semanas para cinco meses. Convencida da oportunidade de atualizar seus processos, a Blue Diamond Growers iniciou com a XpertMinds, parceira de implementação SAP para cadeia de suprimentos e logística, a implementação da solução SAP Transportation Management e SAP Business Network for Logistics, aprimorada com uma integração entre a SAP Business Network Global Track and Trace e a plataforma da project44 para conectar dados críticos de visibilidade.O novo recurso, combinado com a solução SAP Integrated Business Planning, adotada anteriormente, assegurou à Blue Diamond uma solução de planejamento completa, desde demanda e suprimento até a logística, para proporcionar uma experiência aprimorada ao cliente.Como resultado, a organização obteve não apenas US$ 1 milhão de economia com custos anuais de transporte, mas também objetivos como uma redução de 20% no estoque disponível e uma taxa de atendimento de 99% nos pedidos dos clientes (contra 89% de média em seu setor de atuação).O caso de sucesso mostra como a Blue Diamond Growers, fundada em 1910, é capaz de aliar tradição e inovação, utilizando novas tecnologias para ampliar a eficiência operacional. Com a nova solução para a cadeia de suprimentos, a empresa passou a poder contar com planejamento unificado, flexível e dinâmico; visibilidade de cargas em tempo real; otimização de recursos; e melhor gestão do capital humano, com a eliminação de processos enfadonhos de preenchimento/atualizações de planilhas eletrônicas.