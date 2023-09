Concentrix und Webhelp schließen Zusammenschluss ab und schaffen ein diversifiziertes, weltweit führendes CX-Unternehmen, das gut für Wachstum positioniert ist

NEWARK, Kalifornien, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen und Technologien im Bereich Customer Experience (CX), hat heute bekanntgegeben, dass der Zusammenschluss mit Webhelp abgeschlossen ist und die Integration der beiden Unternehmen im Gange ist. Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen Concentrix + Webhelp firmieren, bis es seinen endgültigen Namen festgelegt hat.

Durch den Zusammenschluss positionieren sich Concentrix und Webhelp noch stärker als globaler CX-Marktführer mit einem erweiterten Angebot an generativen KI-Lösungen, digitalen Kompetenzen und hochwertigen Dienstleistungen. Darüber hinaus stärkt das Unternehmen sein End-to-End-CX-Wertangebot mit einer der stärksten und ausgewogensten globalen Präsenzen in der Branche, um die besten Marken der Welt dabei zu unterstützen, das Kundenerlebnis zu verbessern und seine Geschäftsziele zu erreichen.

„Ich freue mich darauf, diese neue Reise gemeinsam anzutreten und bin überzeugt, dass wir mit unseren gemeinsamen Stärken einzigartig positioniert sind, um die Branche neu zu definieren und die Zukunft von CX für unsere großartigen und geschätzten Kunden zu gestalten, aufzubauen und zu betreiben. Ich möchte unseren Wegbereitern in der ganzen Welt danken, die dies möglich gemacht haben. Ich fühle mich sehr geehrt, mit einem so vielfältigen und talentierten Team zusammenzuarbeiten“, so Chris Caldwell, CEO von Concentrix + Webhelp.

Das Unternehmen begrüßt auch zwei neue Mitglieder im Verwaltungsrat: Olivier Duha und Nicolas Gheysens. Herr Duha ist Unternehmer, Philanthrop, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Webhelp und wird als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats fungieren. Herr Gheysens ist Partner bei Groupe Bruxelles Lambert („GBL“), dem Hauptaktionär des Unternehmens nach dem Zusammenschluss von Concentrix und Webhelp, und bringt eine Fülle von Erfahrungen im Investmentbereich und in Verwaltungsräten mit, wo er das Wachstum großer und erfolgreicher Unternehmen in ganz Europa unterstützt hat.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Verwaltungsrat um solch starke Persönlichkeiten mit umfangreicher Erfahrung in der Customer Experience Industrie erweitern können. Mit Herrn Duha und Herrn Gheysens erweitern wir unsere internationale Expertise in der Führung großer, komplexer, multinationaler Unternehmen auf einem erfolgreichen Wachstumspfad“, so Kathryn Marinello, Verwaltungsratsvorsitzende von Concentrix.

Dieser Zusammenschluss ist ein Meilenstein, denn er bringt zwei anerkannte Marktführer zusammen, die sich in Bezug auf Kultur, Präsenz, Fähigkeiten und Wachstumsvisionen in mehr als 70 Ländern ergänzen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses wurde die Transaktion mit ca. 4 Mrd. USD bewertet, einschließlich der Nettoverschuldung.

Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Customer Experience (CX) Lösungen und Technologien. Wir schaffen bahnbrechende Customer Journeys für einige der besten Marken der Welt, die die Welt, wie wir sie kennen, verändern. Jeden Tag entwerfen, entwickeln und betreiben wir CX, die Marken auf der ganzen Welt und in der Zukunft zu Wachstum verhilft. Ganz gleich, ob es sich um eine spezifische Lösung oder um die gesamte End-to-End Customer Journey handelt – wir haben alles im Griff. Wir sind die strategischen Denker, die markenprägende Erlebnisse gestalten. Die Technikfreaks, die intelligentere Lösungen entwickeln. Und die operativen Experten, die dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft. In mehr als 70 Ländern und auf sechs Kontinenten bieten wir Dienstleistungen für die wichtigsten Branchen an, darunter Technologie und Unterhaltungselektronik, Einzelhandel, Reisen und E-Commerce, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Kommunikation und Medien, Automobilindustrie sowie Energie und öffentlicher Sektor. Die Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), die unter dem Handelsnamen Concentrix + Webhelp firmiert. Standort: praktisch überall. Besuchen Sie concentrix.com , um mehr zu erfahren.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Integration der Geschäftsbereiche von Concentrix und Webhelp, die Stärken und die Differenzierung der kombinierten Geschäftsbereiche, unsere Positionierung in der Branche sowie Aussagen, die Wörter wie glauben, erwarten, können, werden, liefern, könnten und sollten und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind von Natur aus ungewiss und beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf die Fähigkeit, die Geschäftsbereiche von Concentrix und Webhelp erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, die geschätzten Kosteneinsparungen, Synergien oder anderen erwarteten Vorteile des Zusammenschlusses zu realisieren, oder dass es länger als erwartet dauern könnte, bis solche Vorteile realisiert werden; die Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements; die potenziellen Auswirkungen des Zusammenschlusses auf die Beziehungen zu Kunden und anderen Dritten; Risiken in Bezug auf die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Verbrauchernachfrage, der Zinssätze, der Inflation, der Lieferketten und der Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine; Cyberangriffe auf unsere Netzwerke und Informationstechnologiesysteme oder die unserer Kunden; das Versagen unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer bei der Einhaltung unserer Kontrollen und Prozesse und der unserer Kunden; die Unfähigkeit, persönliche und geschützte Informationen zu schützen; die Unfähigkeit, unsere digitale CX-Strategie umzusetzen; der Verlust von Schlüsselpersonal oder die Unfähigkeit, Personal mit den für unser Geschäft erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnissen zu gewinnen und zu halten; der Anstieg der Arbeitskosten; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und anderer übertragbarer Krankheiten, Naturkatastrophen, ungünstiger Witterungsverhältnisse oder Krisen im öffentlichen Gesundheitswesen; geopolitische, wirtschaftliche und klima- oder wetterbedingte Risiken in Regionen, in denen sich unsere Geschäftstätigkeit stark konzentriert; die Unfähigkeit, strategische Akquisitionen oder Investitionen erfolgreich zu identifizieren, abzuschließen und zu integrieren; die Wettbewerbsbedingungen in unserer Branche und die Konsolidierung unserer Wettbewerber; höhere Steuerverbindlichkeiten als erwartet; die Nachfrage nach CX-Lösungen und -Technologien; Schwankungen in der Nachfrage unserer Kunden oder die vorzeitige Beendigung von Kundenverträgen; das Niveau der Geschäftstätigkeit unserer Kunden und die Marktakzeptanz und Leistung ihrer Produkte und Dienstleistungen; Wechselkursschwankungen; die Funktionsfähigkeit unserer Kommunikationsdienste und Informationstechnologiesysteme und -netzwerke; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder behördlichen Richtlinien; Schädigung unseres Rufs durch Handlungen oder Unterlassungen Dritter; Ermittlungen oder Rechtsstreitigkeiten; und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 30. November 2022 endende Geschäftsjahr bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) und in nachfolgenden SEC-Einreichungen enthalten sind. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht werden.

