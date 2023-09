Plus Compagnie annonce Plus AIOS - le système tout-en-un intelligent pour le marketing

Construit avec une intelligence prédictive, Plus AIOS connecte tous les points de contact et planifie, mesure et optimise en continu la performance créative et médiatique pour optimiser la croissance des clients sur le marché





NEW YORK, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Plus Compagnie annonce le lancement de Plus AIOS , une nouvelle solution d'intelligence prédictive qui permet aux marketeurs d'optimiser intelligemment la performance marketing en disposant en permanence d'une vue complète et actualisée du parcours client afin d’obtenir un retour sur investissement inégalé. Avec plus de 2 milliards de dollars de dépenses marketing optimisées à ce jour, les clients ont constaté jusqu'à 29 % de réduction du coût par conversion et jusqu'à 23 % d'amélioration de l'efficacité des campagnes.



AIOS utilise l'intelligence prédictive pour se concentrer sur les parcours individuels, en remontant à partir d'un résultat réel, comme une vente, révélant chaque étape en cours de route. Avec une visibilité en temps quasi réel sur l'ensemble des canaux, les marketeurs peuvent comprendre comment chaque point de contact, création et message contribuent au succès, et mettre en œuvre des recommandations concrètes. Plus AIOS rétro-ingénieure les parcours client pour se concentrer sur les résultats commerciaux plutôt que sur la seule portée des canaux. Avec aussi peu que deux mois de données pour commencer, Plus AIOS extrait des modèles à partir des informations disponibles et comble les lacunes pour améliorer les prédictions.

« Chez Plus Compagnie, nous connaissons bien l’ampleur du temps et des ressources financières que les marketeurs dépensent pour prendre des décisions pour leurs campagnes », déclare Brett Marchand, PDG de Plus Compagnie. « Avec la montée de l'IA et de l'intelligence prédictive, nous savions qu'il y avait un meilleur moyen. Plus AIOS débloque ce qui est possible et je suis ravi d'annoncer ce système tout-en-un intelligent révolutionnaire pour le marketing. »

« Le parcours de l'acheteur est devenu de plus en plus complexe et difficile à interpréter, notamment dans un monde post-cookie et axé sur la confidentialité, où le marché évolue rapidement », déclare Michael Cohen, directeur des données et de l'analytique de Plus Compagnie. « Les marketeurs doivent utiliser plus de méthodes que jamais pour se connecter avec les clients, ce qui rend difficile l'accès à des données cohérentes et de qualité pouvant être manipulées de manière significative pour mesurer et prouver le retour sur investissement. »

Pour construire une vue complète de la performance de leur campagne, la plupart des marketeurs continuent de rapporter au niveau des canaux, ce qui les oblige à extraire de grandes quantités de données de plusieurs plateformes. Cela est un processus fastidieux, inefficace et coûteux. Pourtant, malgré les ressources dépensées pour collecter et normaliser les données pour les outils de mesure traditionnels, qui peuvent coûter facilement plus de 2 millions de dollars par an (MarTech Stack), 80 % des marketeurs disent encore avoir du mal avec la mesure et l'attribution multicanaux ( Gartner ).

« Plus AIOS offre aux marketeurs l'opportunité de changer la manière dont ils utilisent les données pour planifier, mesurer et optimiser leurs campagnes », déclare Kristin Wozniak, responsable mondiale de la réussite client chez Plus Compagnie. « En utilisant l'IA pour son intelligence prédictive, les marketeurs peuvent affiner la résolution pour créer des vues plus robustes et complètes des parcours client. C'est la machine prédictive qui permet à un marketeur de construire une campagne basée sur le comportement du client, en en faisant un système inestimable. »

Lancé aujourd'hui, Plus AIOS est désormais disponible pour les marketeurs de tous les secteurs qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel en modernisant les modèles de mesure et d'attribution multicanaux de leur organisation. Pour en savoir plus sur Plus AIOS et planifier une démonstration en direct, visitez pluscompany.com/fr/aios , ou envoyez un courriel à info@pluscompany.com .

À propos de Plus Compagnie

Plus Compagnie a été fondée en 2021, et constitue un réseau entrepreneurial d’agences de création tournées vers l’avenir, chacune apportant sa propre expertise et bénéficiant des capacités collectives du réseau. Ce partenariat unique, fondé sur la conviction que tout est possible, tire parti de la motivation sans borne de ses 24 agences pour produire une magie créative alimentée par une compréhension innée de la culture, de la technologie et des données. Parmi ses agences figurent We Are Social et ses partenaires Socialize, Hello, Kobe et Metta; fuseproject; All Inclusive Marketing (AIM); Aperture1; Camp Jefferson; Citoyen; Cossette; Cossette Média; Impact Recherche; Jungle; K72; Level Eleven; Magic Circle Workshop; Magnet; Mekanism; Middle Child; PathIQ; Septième; et The Narrative Group (TNG). Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé(e)s dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Une alliance basée sur la collaboration, et non sur la compétition. Partenaires de vos aspirations.

