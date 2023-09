Massive Bio e The Oncology Institute (TOI) si alleano per innovare la cura e la ricerca sul cancro con l'IA

Massive Bio e The Oncology Institute (TOI) Creano una Partnership per Rivoluzionare la Cura del Cancro e la Ricerca sul Cancro Abilitata dall'IA Massive Bio e The Oncology Institute (TOI) Creano una Partnership per Rivoluzionare la Cura del Cancro e la Ricerca sul Cancro Abilitata dall'IA

UNITED STATES, September 26, 2023 / EINPresswire.com / -- Massive Bio , leader nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei servizi di concierge per potenziare i pazienti oncologici, è entusiasta di annunciare una partnership non esclusiva con The Oncology Institute (TOI) , un fornitore di punta di cure oncologiche all'avanguardia. Questa alleanza strategica mira a ridefinire il panorama del trattamento del cancro sfruttando l'avanzata tecnologia IA e stabilendo un'estesa rete nazionale.Nell’ambito di questa collaborazione visionaria, Massive Bio supporterà TOI nella valutazione dell'idoneità dei pazienti per il portafoglio di studi clinici attivi di TOI, utilizzando il loro modello di business cooperativo guidato da IA e medicina di precisione. Sfruttando sofisticati algoritmi e complete informazioni diagnostiche, Massive Bio fornirà i ai pazienti i ai medici prescrittori di TOI con servizi di supporto decisionale clinico e di abbinamento degli studi clinici.Cristina Green, Vicepresidente della Ricerca Clinica, ha condiviso il suo entusiasmo per questa partnership, affermando, "Questa collaborazione con Massive Bio completa la nostra capacità di collegare i pazienti con terapie anticancro avanzate e studi clinici all'avanguardia. Sfruttando la medicina di precisione guidata da IA, siamo sicuri che questa partnership accelererà le scoperte nella ricerca sul cancro e fornirà opzioni di trattamento che cambiano la vita ai nostri pazienti.""Siamo incredibilmente entusiasti di unire le forze con The Oncology Institute," ha detto Selin Kurnaz , Ph.D., CEO di Massive Bio. "Questa partnership non solo rivoluzionerà la cura del cancro, ma darà anche ai pazienti accesso alle più avanzate cure di precisione disponibili. La nostra competenza combinata aprirà nuove porte per i pazienti, connettendoli a trattamenti potenzialmente salvavita e studi clinici rivoluzionari."Inoltre, questa collaborazione espanderà l'ambito della ricerca sul cancro attraverso i recenti chatbot basati su ChatGPT di Massive Bio per la ricerca oncologica rilasciati durante l'ASCO 2023. Il dott. Arturo Loaiza-Bonilla, rinomato oncologo e figura chiave nello sviluppo della tecnologia dei chatbot, ha dichiarato, "Siamo orgogliosi di far parte di questa innovativa partnership tra Massive Bio e TOI. L'integrazione dei chatbot guidati da IA con gli strumenti di supporto decisionale clinico rivoluzionerà il modo in cui i ricercatori accedono e analizzano i dati oncologici, permettendo iniziative di ricerca più efficienti e di impatto, e rafforzerà questa alleanza appena creata per il miglioramento di tutti i pazienti oncologici."L'alleanza tra Massive Bio e TOI rappresenta un cambio di paradigma nella cura del cancro, combinando il potere della tecnologia avanzata IA, la terapia personalizzata e una rete estesa di collaborazioni di ricerca. Insieme, questi leader del settore sono pronti a rimodellare il futuro dell'oncologia e portare nuova speranza ai pazienti e alle loro famiglie.Informazioni su Massive Bio: Massive Bio permette ai pazienti oncologici di trovare le loro migliori opzioni di trattamento, utilizzando l'intelligenza artificiale per migliorare l'accesso equo e il targeting di precisione per l'abbinamento degli studi clinici, l'abbinamento dei farmaci e lo sviluppo dei farmaci. Massive Bio combina la sua piattaforma IA leader nel settore con servizi abilitati dalla tecnologia per rimuovere le barriere all'iscrizione agli studi clinici, alle decisioni oncologiche basate sul valore e al trattamento del cancro basato sui dati. L'azienda serve più di due dozzine di aziende farmaceutiche, organizzazioni di ricerca contrattuale e reti ospedaliere, ed è stata premiata con un contratto SBIR dal National Cancer Institute. Massive Bio è stata fondata nel 2015 da dirigenti clinici, tecnologici e di M&A, e ha una presenza globale con quasi 100 persone in 12 paesi.Informazioni su TOI Fondata nel 2007, TOI sta avanzando l'oncologia fornendo cure per il cancro altamente specializzate e basate sul valore nel contesto comunitario. TOI offre cure oncologiche all'avanguardia e basate sull'evidenza a una popolazione di circa 1,8 milioni di pazienti, inclusi studi clinici, trasfusioni e altri servizi tradizionalmente associati alle organizzazioni di consegna delle cure più avanzate. Con più di 100 clinici impiegati e più di 700 compagni di squadra in oltre 60 cliniche e in crescita, TOI sta cambiando l'oncologia in meglio. Per maggiori informazioni visita www.theoncologyinstitute.com . Per le richieste dei media, si prega di contattare:The Oncology Institute, Inc.:Daniel Virnich, MDdanielvirnich@theoncologyinstitute.com(562) 735-3226 x 81125InvestitoriSolebury TroutMaria Lycourismlycouris@soleburytrout.com