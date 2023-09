SeedBlink führt "Community Stars" ein, um Pre-Seed-Tech-Start-ups bei der Kapitalbeschaffung zu unterstützen

WIEN, Österreich, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, die Finanzierungs- und Equity-Management-Plattform für europäische Tech-Start-ups, führt "Community Stars" ein - eine Initiative, die sich an Start-ups in der Frühphase richtet. Diese neue Art von Finanzierungsmöglichkeit, die strategisch neben VC-gestützten Finanzierungsrunden und Syndizierungen platziert wird, richtet sich an Start-ups, die ihren Abschluss in Technologie- und Business-Acceleratoren machen.

"Community Stars hat es sich zur Aufgabe gemacht, vielversprechende Gründer mit ihren Communities zusammenzubringen und ihnen in den frühen Phasen der Unternehmensentwicklung die nötige Unterstützung zu bieten", so Ionuț Patrahau, Managing Partner & Business Development bei SeedBlink. "Ein Startup-Gründer braucht nicht nur Kapital, sondern auch ein starkes Netzwerk. Wir sind hier, um das nötige Wissen über Finanzierung und Infrastruktur bereitzustellen, damit sie eine Gemeinschaft von Unterstützern aufbauen und ihre Vision entwickeln können."

Eric Bartha, Head of Investment Management, fügte hinzu: "Aus Gesprächen mit Start-ups geht hervor, dass in jedem europäischen Land ein echter Bedarf an alternativen Finanzierungsmöglichkeiten besteht. Wir wollen mit lokalen Inkubatoren und Beschleunigern zusammenarbeiten, um Unternehmer mit soliden Geschäftsplänen und innovativen Ideen zu unterstützen. Außerdem ist diese neue Art von Gelegenheit mit einem niedrigeren Investitionsbetrag zugänglich, um den Unterstützern von Gründern besser entgegenzukommen."

Das Pilotprojekt von Community Stars ist das Start-up Unison, das sich auf vegane Snacks spezialisiert hat. Künftig wird die Plattform eine Reihe vielversprechender Start-ups in der Frühphase aufnehmen, die frisch aus europäischen Acceleratoren hervorgegangen sind.

SeedBlink bietet derzeit drei Haupttypen von Investitionsrunden an, die jeweils auf die spezifischen Bedürfnisse von Start-ups und Investoren ausgerichtet sind:

VC-unterstützte Runden: Diese Runden sind speziell für Start-ups von der Seed- bis zur Series B-Phase konzipiert. Mit einer Investitionsspanne von 100.000 € bis 2.000.000 € richten sie sich an Start-ups mit nachweislicher Reife und Zugkraft. Investoren können sich an diesen Runden mit Tickets ab 2.500 € beteiligen.

Syndizierungen: Diese Art von Finanzierungsrunden richtet sich ebenfalls an Start-up-Unternehmen, jedoch mit einer Investitionsspanne zwischen 100 000 € und 1 000 000 €. Wie bei den Koinvestitionsrunden können sich die Investoren mit Tickets ab 2.500 € beteiligen.

Community Stars: richtet sich an Start-ups in einem sehr frühen Stadium (Pre-Seed). Sie zielen auf Investitionen zwischen 50.000 und 300.000 € ab. Der Hauptvorteil liegt hier in der Flexibilität und Zugänglichkeit, denn Investoren können bereits ab einer sehr viel niedrigeren Schwelle von 500 EUR mit Investitionsgutscheinen teilnehmen.



Durch diese drei unterschiedlichen Finanzierungsströme bietet SeedBlink eine breite Palette von Optionen für Investoren und Start-ups und erleichtert die Entwicklung und das Wachstum des europäischen Technologie-Ökosystems.

Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz von Co-Investitionen in über 100 Technologie-Start-ups in mehr als 15 Ländern und unterstützt durch ein Netzwerk von 75.000 Investoren (Business Angels, VCs und strategische Partner) in 92 Ländern konnte SeedBlink nicht weniger als 250 Millionen Euro zur Unterstützung von Technologie-Innovationen aufbringen.

SeedBlink ist eine auf Technologie spezialisierte Venture-Investment-Plattform, die es europäischen Startups und ihren Stakeholdern ermöglicht, neben etablierten institutionellen Investoren Zugang zu Eigenkapital zu erhalten, dieses zu verwalten und zu handeln.

SeedBlink SA ist seit dem 3. November 2022 im Register der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde (ASF) unter der Nummer PJR28FSFPR/400001 eingetragen und verfügt über einen EU-Pass gemäß dem Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für Crowdfunding-Dienstleister. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: press@seedblink.com.